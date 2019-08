Dif-målvakten inför Malmö: "Vi har en fantastisk trupp"

Under allsvenskans första halva fick Vaiho se på då nyförvärvet PK Bråtveit vaktade stolparna och stod endast två av de tio första matcherna. Men efter uppehållet har Vaiho fått förtroendet och stått åtta raka seriematcher i följd.

På söndagseftermiddagen väntar möte med serietvåan Malmö på bortaplan som ligger tre poäng efter Dif.

Hade ni förväntat er att det skulle gå så här bra?

- Det klart att man alltid vill ligga högt upp och kämpa om topplaceringarna men vi har jobbat hårt sedan januari och fått ihop laget väldigt bra. Vi har en fantastisk trupp som har roligt tillsammans. Vi jobbar hårt och sliter för varandra för att göra laget så bra som möjligt, säger Vaiho till Fotbollskanalen.

På frågan om Vaiho står mot Malmö svarar han:

- Ja det hoppas jag, säger han och skrattar.

Vid seger utökar Dif försprånget till sex poäng i guldstriden men Vaiho är noga med att poängtera att laget tar en match i taget.

- Det är tio matcher kvar och 30 poäng att spela om och match nu mot Malmö. Efter det får man tänka på nästa match, det går inte att tänka allt för långt fram. Vi gör som vi gjort hela året, vi tar en match i taget.

Vågar du drömma?

- Nej, det är så pass många omgångar kvar och det är dumt att lägga fokus på framtiden. Vi ska vara koncentrerade för matchen mot MFF för den kan vi påverka genom att göra en bra insats. Tänker man för långt framåt tappar man energi på andra saker.

Tommi Vaiho gjorde sin första tur i Dif 2007-2012. Därefter kände han att det behövdes en flytt till Gais i jakt på mer speltid, där han stannade i fyra år.

- Jag behövde lämna för att spela mer och utvecklas. Det var viktigt att flytta till en ny stad och känna något annat än tryggheten här i Stockholm. Jag växte som människa och lärde känna nya personer, säger Vaiho som sedan 2017 är tillbaka i Djurgården.

- Jag trivs jättebra såklart, speciellt nu då jag kom tillbaka. Det är i stort sett samma personer här som är kvar och det är det som gör Djurgården till vad klubben är. Det är en öppen och familjär klubb.

Den välmeriterade klubb- och landslagsmålvakten Andreas Isaksson återvände till Djurgården i augusti 2016. Därför fick Vaiho under de två första säsongerna tillbaka i Stockholm finna sig i att vara andramålvakt.

Vad hade Isaksson för betydelse för dig?

- Jag ville ju vinna på varje träning och prestera bättre än honom och det fick man jobba hårt för. Jag märkte hur bra han var, framför allt 2017. Oerhört professionell och noggrann i allt han gjorde och vilken kvalitetsspelare Andreas var.

