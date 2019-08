Ulvestad lägger över trycket på MFF: ”All press är på dem”

STOCHOLM. Djurgården har chans att rycka i toppen. Men Fredrik Ulvestad menar att trycket är på MFF att vinna matchen. - All press är på dem, säger norrmannen till Fotbollskanalen.

Djurgården är mitt uppe i en guldstrid och kan i höst få fira första SM-guldet sedan 2005. Stockholmslaget har tre poäng ner till Malmö FF inför söndagens seriefinal, en match som kan betyda mycket för utgången av den här säsongen.

Fredrik Ulvestad njuter av tillvaron och sitsen som han och hans lagkamrater satt sig i inför de tio återstående matcherna av seriespelet.

- Jag tycker inte att vi påverkas av att vi är i en guldstrid, men att vi vinner och sådär gör självklart att man blir glad. Det är jätteskönt. Vi har en bra möjlighet nu att vara med hela vägen. Det är bara roligt, säger han till Fotbollskanalen.

Ulvestad menar att varken han eller hans lagkamrater är eller har varit nära att sväva iväg med anledning av årets framgång. Att fokusera på en match i taget är en enkel sak, tycker han.

- Ja, det är faktiskt så enkelt som det låter. Det andra kan man inte göra något åt, så det är bara fokus på nästa match. Det som är gjort är gjort och det som är i framtiden är i framtiden. Nu är det fokus på Malmö, säger han.

Ulvestad har även tidigare erfarenheter från att vara med i en toppstrid. Under säsongen 2015/2016 var han med och vann Championship med Burnley, vilket gav uppflyttning till Premier League.

- Vi låg väl tvåa, trea vid jul och spelade sedan 23 matcher utan att förlora. Jag har varit med om det här förr och det är tufft. Nu måste vi prestera. Det blir en spännande framtid till november.

Hur ser du på vikten för er av att få ett bra resultat mot Malmö?

- Pressen är störst på dem. Vi leder med tre poäng nu, så för dem är det inte okej att förlora. Vi vill vinna, men om vi skulle förlora en match är det helt okej, så all press är på dem. Det är en rolig match som kan få betydelse för framtiden.

Kan tabelläget betyda att ni väljer att gå in med en lite defensivare inställning?

- Nej, vi kommer att spela som vi alltid spelar. Vi spelar alltid för att vinna och spelar en offensiv fotboll, så jag tror inte att det blir så.

Malmö gjorde fem mål mot Falkenberg. Räds du Malmös offensiv?

- Vi lägger inte så mycket vikt vid det. Vi har gjort sju mål nu och två poäng för egen del på två matcher och när det är Malmö mot Djurgården blir det en helt annan match. Det är tuffare motstånd för båda lagen, säger han och fortsätter:

- Vi hade i fjol två 3-0-vinster hemma, men då var de också lite i kris. Vi har gjort bra matcher mot dem, men jag tror inte att det betyder något på söndag. Båda lagen har lite nya spelare också, så det blir en tuff match. Men vi har mycket självförtroende också och ser fram emot matchen.

Djurgården var inför säsongen inte tippat att slåss om SM-guld, men är nu med i jakten på första seriesegern sedan 2005. Ulvestad känner att allt är möjligt.

- Vi är självklart med där uppe nu. Vi har spelat 20 matcher och leder av en anledning. Vi leder med tre poäng nu mot dem, men det blir en tuff och spännande match.

Trodde du inför säsongen på att det skulle vara möjligt med ett SM-guld eller är det en känsla som växt sig starkare under säsongen?

- Jag trodde att vi inför säsongen skulle kunna ta guld, speciellt med tanke på det laget vi har. Självklart har den känslan växt med att vi vinner och ligger där uppe. Vi har satt oss själva i en bra position och jag hoppas att vi kan utnyttja det. Vi får se var vi ligger i november.

Matchen börjar klockan 17.30 under söndagen och sänds på C More Fotboll och stramat på cmore.se.