Djurgårdens plan - efter derbysegern: "Klart att lag ska se upp"

Djurgårdens IF vann under söndagen mot AIK med 1-0 på Tele2 Arena och bärgade därmed lagets tredje raka seger i allsvenskan. Efter en halvknackig start är Djurgården nu på fjärde plats med sex poäng upp till IF Elfsborg, som har en match färre spelad, i serieledning.

Hjälten Marcus Danielson, som avgjorde derbyt, är mer än nöjd efter trepoängaren.

- Det betyder såklart jättemycket. Det här är en dröm jag haft sedan jag kom till Djurgården, att få avgöra ett derby, och det är svårt att slå att få göra det mot AIK på hemmaplan, säger han.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson menar samtidigt att Danielson nu är "kung i stan", något som får mittbacken att skratta.

- Så han lämnar ifrån sig den tronen? säger han och skrattar.

- Men det låter bra, i varje fall i kväll, och sedan får vi försöka se fram emot nästa match. Men i kväll ska jag och hela Djurgården njuta, fortsätter han.

Danielson menar vidare att det betyder extra att slå AIK, ett lag som Djurgården haft det tufft mot i derbymötena senaste åren.

- Det är alltid skönt att bryta en dålig trend, och det är alltid viktigt att vinna matcher. Självklart kan vi bygga vidare på det här, och även få AIK att känna att det är svårt att möta Djurgården.

Elias Andersson menar också att segern betyder mycket.

- Det betyder jättemycket. Vårt facit är inte direkt jättebra, och det känns personligen hur bra som helst att få ge tillbaka till våra fans som har väntat länge på den här segern.

Haris Radetinac vill i sin tur nu se två raka segrar för att ytterligare närma sig den absoluta toppen.

- Vi vill såklart vara topp-3, och vi har lite till att jobba på, men nu har vi tre sköna vinster och får bygga vidare på det. Vi ska vinna de två sista matcherna som är kvar innan uppehållet och sedan får vi se hur tabellen ser ut då, säger han.

Piotr Johansson menar i sin tur att övriga topplag nu får se upp för Djurgården.

- Vi vet att vi är jäkligt bra. Det har varit lite som förra året med en knackig start och lite sisådär spelmässigt, men det ser bättre och bättre ut och vi tar en match i taget. Vi har en del poäng upp till den absoluta toppen och tar en match i taget. Nu har vi två matcher innan uppehållet, där vi ska försöka ta sex poäng. Det känns jävligt bra och det är såklart att lag ska se upp, säger han.

Djurgården-tränaren Thomas Lagerlöf om vikten av en derbyseger mot AIK:

- Det har väl aldrig hänt på Tele2 (vinst för Djurgården mot AIK), så det är alltid trevligt att bryta trender åt det positiva hållet. Det är klart att det är bra, och vi har en bra vecka med tre raka segrar, så vi är på en betydligt bättre plats än för en vecka sedan.

Djurgården ställs på söndag mot IF Elfsborg på bortaplan, och därefter mot IFK Norrköping på hemmaplan den 11 juni i allsvenskan. Därefter är det sommaruppehåll till i början av juli.