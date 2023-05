Guidetti träffad i huvudet - i samband med avbrottet

AIK föll under söndagen mot Djurgårdens IF på Tele2 Arena. I slutet av andra halvlek avbröts matchen i drygt en timme - efter att pyrotekniska pjäser kastats in på planen och efter flera höga smällar från AIK-klackens läktarsektion.

Nu ger Brännström sin syn på händelserna vid avbrottet och berättar även att skadade forwarden John Guidetti, som var på plats på Tele2 Arena, blev träffad av något i huvudet i samband med att matchen blev avbruten.

- Jag ska vara helt ärlig och säga att jag känner mig skyldig. Det var en del känslor, och John (Guidetti) fick något i huvudet. Det eldades och så vidare, men det är svårt för mig här. Jag är själv en del av det här, säger Brännström till Discovery+.

Annons

Brännström menar att Guidetti blev träffad av något, och att de sedan gick in i arenan.

- Han fick något i huvudet, och därför gick jag in med honom snabbt. Därav missade jag lite av händelserna där ute, säger han under presskonferensen.

Blev han skadad, eller är det allvarligt?

- Nej, säger tränaren.

AIK:s vd/klubbdirektör Manuel Lindberg om scenerna på läktarplats:

- Jag hade redan gått ut då. Det blev ganska hetsigt bland djurgårdare bakom oss vid målet. De valde att kasta rätt mycket öl och annat på oss så vi var tvungna att utrymma redan innan. Det gick inte att sitta kvar där, säger han och hävdar att han inte var rädd för sin egen säkerhet under matchen.

Mats Jonsson, säkerhetschef i Djurgården:

- Det har kommit upp efteråt, men jag har inte fått mer information om det. Det är naturligtvis något vi ska se över, då det är ett beteende som inte är tolererat. Vad som hänt vet jag inte, säger han och fortsätter:

Annons

- Det enda jag hört är att någon AIK-representant fått något kastat på sig. Jag vet inte vad, hur mycket eller vad det var för typ av grej som han fått kastat på sig, mynt, flaska eller snusdosa. Jag vet inte, det kan vara vad som helst.

På presskonferensen ber Fotbollskanalen även Brännström att utveckla vad han menar med att han känner sig skyldig:

- Det var sekunder efter matchen och jag kände att vi precis hade förlorat ett derby. Förmodligen är rätt många människor besvikna, arga, ledsna och ska gå till jobbet i morgon och skämmas lite grann. För de känslorna sa jag att jag känner mig skyldig.