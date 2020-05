Fotbollskanalen listar - allsvenskans fem bästa anfallare

Ett par nya intressanta anfallare har anlänt till allsvenskan. Tänker framför allt på Häckens Alexander Söderlund och Jasse Tuominen. En annan intressant, som går in i sin andra allsvenska säsong, är AIK:s Kolbeinn Sigthorsson, som kan bli livsfarlig om han får ordning på kroppen och klarar hålla sig skadefri. Men vi håller fortfarande ett litet frågetecken över den nämnda trion.



1. Paulinho, Hammarby

43 poäng (31 mål och 12 assist ) under de två senaste säsongerna, och mellan 2015 och 2019 blev det 80 poäng (60 mål och 20 assist) på 86 allsvenska matcher från start i Häcken. Paulinho har varit allsvenskans mest pålitliga poängplockare de senaste åren. Nu har han gått till Hammarby och är i en offensiv omgivning med en mängd spelare som är skickliga på att spela fram.



2. Isaac Kiese Thelin, Malmö FF

Å ena sidan är det mer än två år sedan han gjorde ett ligamål och under den tiden har det bara blivit tre ligamatcher från start. Samtidigt var det tuff konkurrens i Anderlecht och Bayer Leverkusen. Å andra sidan har anfallaren varit på gränsen till landslaget, han var vass senast det begav sig i allsvenskan, och de där 16 ligamålen i Belgien 2017/18 säger ju också något.



3. Christoffer Nyman, IFK Norrköping

Sa att han gick på halvfart förra säsongen. Gjorde ändå tio mål. Bland annat båda målen i 2-0-segern mot AIK, ett i 2-2-matchen mot Hammarby, i 1-1 mot Malmö FF, ett i 2-1-segern mot Häcken. Är väldigt viktig för IFK Norrköping, både i anfallsspelet med sitt djupledsspel och spelförståelse och också i försvarsspelet med sitt hårda jobb för att pressa och vinna boll. Har varit med i Janne Anderssons landslag.



4. Henok Goitom, AIK

Har senaste tre åren svarat för 11–17–19 poäng. Gjorde elva mål under 2019, men inget mot de sju bästa lagen. Viktig för AIK och är en väldigt smart spelare och en stark ledare. Vass i spelet som felvänd och också i djupledsspelet.



5. Emir Kujovic, Djurgården

Skrev på för Djurgården i augusti och var med och bidrog till guldet. Var otränad men gick ändå in och gjorde sju poäng (fyra mål och tre assist) på två starter och sju inhopp. Målen kom mot Helsingborg, Örebro och Gif Sundsvall. Har kapacitet att ta en bättre plats på listan. Nu går han in fulltränad i en säsong och då har han potential att vinna skytteligan.