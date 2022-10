Klart: Jeremejeff slipper ytterligare straff

BK Häcken är en poäng från att ta SM-guld och ställs på söndag mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi i den näst sista omgången i allsvenskan. Senast vann Häcken mot Malmö FF med 2-1 på Bravida Arena - trots att Alexander Jeremejeff fick rött kort i den 49:e minuten.

Efteråt sa Häckens sportchef Martin Ericsson att klubben kommer lämna in ett överklagande gällande Jeremejeffs utvisning, och under torsdagen klargjorde Jeanette Green Jeppson, tävlingsjuridisk handläggare på SvFF, att forwarden är avstängd mot Blåvitt, och att förbundets disciplinnämnd tar beslut under fredagen om eventuellt ytterligare straff.

Nu meddelar disciplinnämnden att Jeremejeff slipper ytterligare straff. Därmed är forwarden alltså avstängd mot Blåvitt på söndag, men kan spela mot IFK Norrköping hemma på Bravida Arena den 6 november i den sista omgången i allsvenskan.

"Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar disciplinnämnden att det med hänsyn till förseelsens karaktär är tillräckligt med den automatiska matchens avstängning som bestraffning", skriver disciplinnämnden i sitt beslut, som Fotbollskanalen tagit del av.

Jeremejeff säger följande om beslutet på Häckens hemsida:

- Jag tycker inte att det var rött från början men jag förstår logiken i en match avstängning när jag fått ett rött - och lika logiskt känns det att det stannar där. Nu blickar vi framåt. Vi har roliga matcher framför oss, säger forwarden.