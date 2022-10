Sana inför gulddramat och återträffen med Stahre: "Vi har ingenting"

Det var i maj som Tobias Sana lämnade IFK Göteborg under mycket uppmärksammade former. Efter flera duster med huvudtränaren Mikael Stahre gick parterna skilda vägar, och Sana var klubblös under nästan hela sommaren. I mitten av augusti skrev 33-åringen på ett avtal med lokalrivalen BK Häcken som sträcker sig över 2023.

I morgon ställs guldjagande Häcken borta mot IFK Göteborg, vilket är det första derbyt lagen emellan sedan Tobias Sanas klubbflytt. Mittfältaren är långtidsskadad och blir borta resten av säsongen, men han medger att det kommer bli något extraordinärt att ställas mot sin gamla klubb - om än från läktarplats.

- Det är så klart speciellt. Jag kommer vara där. Det är första gången jag är där sedan jag lämnade klubben, men det som är mest speciellt är att jag kan vinna mitt tredje SM-guld. Det är kul, säger Sana till Fotbollskanalen.

Hur känns det att missa en sådan match?

- Det är tråkigt, men det var ett tag sedan som jag skadade mig. När det hände så visste jag att den här matchen flög i väg, precis som de andra matcherna. Men laget har gjort det fantastiskt, så att så länge vi vinner SM-guld så är jag lycklig.

Sana säger att derbyt inte var något som han funderade på något extra när han skrev på för Hisingslaget.

- Man visste ju att man skulle möta dem någon gång, men det var inte så att man kollade upp exakt vilket datum matchen var. Jag ville bara få min första match i Häcken.

För BK Häcken räcker det med oavgjort för att ta hem SM-titeln. Vid ett eventuellt guldfirande på Gamla Ullevis innerplan säger Tobias Sana att han inte har för avsikt att hålla igen - trots att det i så fall skulle ske inför hans tidigare fans.

- Jag har inte funderat på det, jag kommer ta det då. Men det är klart att jag kommer fira om det blir guld. Det vet jag att jag kommer göra, men jag vet inte hur. Jag måste komma in med kryckor, så det finns mycket att fundera på! (skratt) Men så klart så kommer jag fira med killarna, och jag vill ju helst komma in på planen.

Efter de flera incidenterna mellan Tobias Sana och Mikael Stahre, som inleddes med ett halvtidsbråk i omklädningsrummet, har kontakten varit icke-existerande. Under söndagen kan de stöta på varandra för första gången sedan i våras.

- Vi har ingen relation. Inte mer än att han har varit min tränare i IFK två gånger. Det är det. Jag har inte snackat med honom, så det är vad det är, säger Sana.

Är ni ovänner?

- Vi har ingenting. Han var min tränare och jag hans spelare. Så enkelt är det. Jag fokuserar på att jag är i Häcken och är glad över att vara det. Om jag ska vara ärlig så bryr jag mig inte om honom.

Har ni träffats sedan uppbrottet?

- Jag har inte träffat någon där sedan jag lämnade klubben. Eller, jag har träffat Hosam Aiesh och några som jag har spelat med. Hussein (Carneil) pratar jag med dagligen. Några har jag träffat.

Tobias Sana säger att han inte har någon större vilja att röka fredspipa med Stahre, men betonar att de varken är vänner eller ovänner.

- Jag bryr mig inte. Jag har lagt det där bakom mig och bryr mig inte om honom. Det är inte en person som kretsar runt mitt liv. Jag har viktigare saker än honom att tänka på. Min familj är viktigare, så jag bryr mig inte om den incidenten. Just nu fokuserar jag på Häcken och att vi ska vinna SM-guld.

Sana hann med ett mål i Häcken-tröjan innan han skadade knäet, och stod för två assist i Blåvitt i våras.

- Jag har trivts väldigt bra i båda klubbarna. Jag har blivit fantastisk mottagen i Häcken, så jag har trivts i båda.

Vilka är skillnaderna mellan klubbarna?

- Blåvitt har ju ett fantastisk tryck och otroliga fans på deras arena, så jag har älskat att spela i Blåvitt. Men jag älskar att spela fotboll, så jag ser det inte på det sättet. Bara jag får vara på planen så är jag glad.

Upplever du en större harmoni i Häcken med tanke på pressen som finns utifrån i Blåvitt?

- Jag tror att harmonin kommer från att vi har vunnit så många matcher och ligger där vi är. Vår spelartrupp har visat sig vara väldigt harmonisk, liksom ledarstaben. Jag tror att det har med det att göra.

Tobias Sana rehabar just nu för fullt den knäskada han ådrog sig i samband med en smäll på träning för några veckor sedan. I torsdags tog han bort stygnen efter operationen och har påbörjat resan mot comeback. Siktet är inställt på att vara tillbaka på planen lagom till den allsvenska premiären 2023.

- Just nu gör jag mina program hemma. Det går framåt, så jag ska inte klaga. Man är lite stel just nu, men jag bygger på det och kommer träna varje dag.

När kan du vara tillbaka?

- Läkarna har sagt att det är sex månader från skadan. Ungefär i april någon gång, men jag hoppas kunna vara på planen i Marbella (träningsläger i februari), så får man se hur känslan är då. Själva broskskadan ska ta sex månader att läka, men min förhoppning är att vara tillbaka då, säger Tobias Sana.