Lundhs allsvenska tips - så går det för Häcken och Mjällby

BK HÄCKEN

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Stark ekonomi. En förening i framkant. En vass sportchef i Martin Ericsson. Några riktigt intressanta nyförvärv i Linde, Inoussa och Lindberg.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Att det hackar i det sportsliga maskineriet efter sommarens och vinterns spelarförsäljningar plus att guldtränaren Per Mathias Högmo drog österut.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Det finns mycket på Hisingen som lockar trots att man sålt en hel del senaste året. Ali Youssef kan blixtra till efter skadorna och BP-talangen Inoussa är intressant.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Klart att det blivit ett hål efter Samuel Gustafson. Man har ett starkt mittfält ändå men landslagsmannen lämnar ett tomrum som ska fyllas.

Hur säkert sitter tränarna?

Sett till den svajiga inledningen är det klart att det är mer frågetecken kring Pål Arne ”Paco” Johansen men Häcken är inte en förening som jagar så snabba lösningar. Norrmannen kommer att få tid på sig när han förändrar spelsätt och anpassar sig till en förändrad spelartrupp.

Hur går det för laget?

Häcken har en trupp som ska kunna utmana i toppen men det är många delar där man kan undra om det håller hela vägen. Dels är det trångt i toppen, dels har Häcken skiftat ut en hel del av guldbygget och det kostar på. Klart att det finns kvalitet nog att mäta sig med de bästa om man ser spelare för spelare men det är frågan om ”Paco” Johansen får ihop det till ett lag snabbt nog. Lägg till att man ska kvala till Europa och det kan vara en krävande process som också sliter på laget. Nej, det är för mycket som talar emot Häcken när det gäller att ordna en nya allsvensk medalj och man hamnar på 5:e plats.

MJÄLLBY AIF

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Femte allsvenska säsongen i rad och en trygghet i hur föreningen etablerat sig i allsvenskan. Att Jacob Bergström fått en försäsong och är redo att trycka in mål.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Går det att vara besviken som Mjällby-supporter? Kommer från lilla Hällevik och trotsar alla naturlagar. Klart att man kan vara besviken i enskilda matcher men att vara allsvenskt borde räcka långt.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Imam Jagne och Noel Törnqvist har ögonen på sig.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Sportchefen Hasse Larsson är alltid på jakt efter fynd som kan hjälpa Mjällby att bli bättre. Som för de flesta klubbar handlar det om att eventuellt förstärka offensiven, både på mittfält och i anfallet. Inte lätt, men man har koll.

Hur säkert sitter tränaren?

Anders Torstensson kan Mjällby utan och innan och är inne på tredje vändan i klubben. Tagit den till cupfinal och fortsatt allsvenskt spel och det finns en trygghet i honom. Han sitter säkert för att vara i Mjällby.

Hur går det för laget?

Kvartsfinal i cupen men där blev AIK för svårt och det man som Mjällby-supporter kan oroa sig för är målskyttet. Redan under 2023 hade man det tufft och var ett av lagen som stod för minst antal gjorda mål. Defensivt var man starkt och där har man en stabilitet kvar. Törnqvist är vass i mål och i Tom Pettersson och Colin Rösler finns erfarenhet och kunnande, även om tappet av Noah Eile kan märkas. Mjällby var klart starkare på bortaplan under fjolåret och på Strandvallen blev det bara fyra segrar vilket förvånar. Klart att Torstensson & Co har fått ihop ett lagbygge som lever på att man enas mot yttre krafter och det räcker till en 9:e plats.

Lundhs tabell:

1.

2. Djurgårdens IF

3.

4.

5. BK Häcken

6.

7.

8.

9. Mjällby AIF

10. IFK Göteborg

11.

12.

13.

-----------------------------------

14. IF Brommapojkarna

-----------------------------------

15.

16. Gais