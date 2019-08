TV: Edwards debutmålskytt i Djurgårdens överkörning - rycker i toppstriden

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Curtis Edwards blev debutmålskytt i Djurgårdens överkörning. Detta efter att Sirius spelat med en man färre på planen i över 85 minuter. - Det är väldigt, väldigt bra genomfört, säger Dif-tränaren Thomas Lagerlöf till C More.

Djurgården besegrade senast Elfsborg och gick därmed in till lördagseftermiddagens match mot Sirius med en knapp serieledning i allsvenskan. Under matchens första fyra minuter delade lagen på bollen, men sedan förändrade en situation resterande delen av matchbilden.

Djurgården-yttern Edward Chilufya ställde efter fem minuter om efter en hörna och spurtade mot mål, men blev strax utanför offensivt straffområde fälld av Axel Björnström som fick rött kort och fick lämna planen. En mardrömsstart för Uppsala-laget.

- Jag tycker att det är svårt att se, men bollen är liksom på väg ut. Jag tycker aldrig att de tar rött kort för sådana grejer. Det är möjligt att det är det, men där kändes det väldigt, väldigt billigt och det avgör matchen. Det är alltid känsligt i sådana lägen, i femte minuten. Om det är friläge är det frilägesutvisning, men det kändes inte rätt, sa Sirius-mittfältaren Niklas Busch Thor till C More i halvtid.

Kevin Walker sköt därefter frisparken i ribban och fick i stället se nyförvärvet och debutanten Curtis Edward slå till på andrabollen till 1-0.

- Det var en bra assist. Jag såg att bollen kom i luften, försökte sätta den på mål och lyckligtvis för mig, så gick den in vid hörnet. Jag är glad över det, sa Djurgården-förvärvet Curtis Edwards till C More i halvtid.

Därefter fortsatte Djurgården att trycka på framåt och i den 21:a minuten styrde Buya Turay in 2-0. Matchen var redan då mer eller mindre avgjord, men Djurgården ville mer framåt och bara någon minut senare styrde Edward Chilufya ett inspel i straffområdet i ribban. Buya Turay fick inte träff på returen som gick upp i luften och Chilufya nickade bollen över mål.

Men till slut skulle hemmalaget få fira ytterligare ett mål.

Jonathan Ring stormade omarkerad in i straffområdet och skallade in ett inlägg i mål till 3-0 och klar hemmaledning i halvtid. Djurgården hade även i andra halvlek chanser för fler mål, men var emellanåt inte kliniskt i avslutsfasen. Bland annat blev Buya Turay i den 58:e minuten frispelad någon meter framför mål av Jacob Une Larsson, men sköt än dock, lite överraskande, utanför mål.

Djurgården kontrollerade matchen hela vägen in i mål och vann till slut med 4-0 efter ett sent mål av Fredrik Ulvestad strax före full tid. Stockholmslaget utökade därmed serieledningen i allsvenskan till fyra poäng ner till Malmö FF och AIK på andra- och tredjeplats i serietabellen. Sirius är kvar på tolfteplats i allsvenskan.

- Det var en bra insats, men lite speciellt med tanke på den tidiga utvisningen. Jag tycker att vi hade ett bra tempo i saker och ting. Det är inte så lätt att rada upp målchanser mot ett lag. Det är väldigt, väldigt bra genomfört, även om det är lite dåligt att vi inte gjorde fler mål på de chanserna som vi vaskade fram, säger Djurgården-tränaren Thomas Lagerlöf till C More.

Startelvor:

Djurgårdens lag: Tommi Vaiho - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Marcus Danielson, Elliot Käck - Fredrik Ulvestad, Kevin Walker, Curtis Edwards (Hampus Finndell, 66) - Jonathan Ring (Oscar Pettersson, 75), Mohamed Buya Turay, Edward Chilufya (Haris Radetinac, 66).

Sirius lag: John Alvbåge - Adam Ståhl, Tim Björkström, Kebba Ceesay, Axel Björnström - Elias Andersson, Philip Haglund, Niklas Busch Thor - Sam Lundholm (Abdul Razak, 72), Henry Offia (Karl Larson, 46), John Junior Igbarumah (André Österholm, 65).

Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.