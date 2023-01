Så bra var svenskarna i Spanien 2022

Alexandra Jonson

Williot Swedberg

Ålder: 18

Kom till Spanien: 17 Juni 2022

Klubb: Celta de Vigo

Division: Primera Division (LaLiga)

Speltid 2022:

LaLiga: 1 match (33 min)

Copa del Rey: 3 matcher (79 min)

Vänskapsmatcher: 6 matcher (180 min)

Mål: 0

Assist: 1



Överblick:

Den 17 juni 2022 värvades Williot Swedberg till Celta, svensken skrev ett långt kontrakt med LaLigaklubben som sträcker sig till sommaren 2027 och det har rapporterats att övergångssumman låg på 60 miljoner kroner. Därmed tillkom stora förväntningar hos Celta fansen på den 18-åriga svensken. Men efter att ha imponerat stort med sin nästan felfria spanska under de första dagarna så har det gått tufft för Swedberg i Spanien. Celta-tränaren Eduardo Coudet hade inte bett om värvningen och efter att ha gett Swedberg några få, väldigt få, minuter under försäsongen så vägrade Coudet att ge honom hans LaLiga debut, istället påstod argentinaren att Williot inte var tillräckligt bra för att spela LaLigafotboll. Dessutom hade Celta glömt att registrerar och göra det möjligt för Williot att spela med klubbens B-lag. Därmed har speltiden mestadels uteblivit för svensken.

I början av november valde Celta dock att sparka Coudet och den nya tränaren Carlos Carvalhal hade desto mer förtroende för Swedberg, då han direkt i sin första match gav svensken hans LaLiga debut mot Osasuna. Det blev totalt 33 minuter på planen för Williot, det är också de enda LaLiga-minuter han hitintills fått. Men Carvalhal har även gett honom chansen i tre Copa del Rey-matcher där han startade Swedberg mot Algar, dock blev svensken utbytt redan i den 35:e minuten – vilket inte kan ha varit det bästa för självförtroendet. Men under VM-uppehållet spelade Celta även ett gäng vänskapsmatcher där Swedberg fick några inhopp, det starkaste mot det Portugisiska mittenlaget Vizela. Det var första gången som Swedberg och norska Jørgen Larsen fick spela tillsammans och skandinaverna hittade varandra direkt. Bland annat gjorde Swedberg en imponerande framspelning till Larsen för ett av Celtas mål i 2-0 vinsten.

Det har tidigare pratats om att Celta skulle låna ut Swedberg under januarifönstret i hopp om att han ska få mer speltid men Carlos Carvalhal ska nu ha gjort det klart att han vill ha kvar Williot i truppen.

¿Con qué te quedas? 🧑‍🏫



1⃣ El pase al hueco de Javi Galán

2⃣ La jugada y asistencia de Williot

3⃣ La colocación y el remate de @jorgenwester



¡Un golazo! 🔝⚽️ pic.twitter.com/lkixqlHpU1 — RC Celta (@RCCelta) December 11, 2022

Vad har sagts



– Williot är ett barn, han är 18 år gammal och klubben har satsat mycket på honom långsiktigt, inte kortsiktigt. Han har en stor kapacitet. Han användes inte innan vi [nuvarande tränarstaben] kom men med oss så kommer han att spela. Han jobbar hårt och har förutsättningarna för att bli en stark lagspelare. Men den här typen av spelare behöver sin tid och det är det som han går igenom nu, Carlos Carvalhal 29/12/22



– Han är inte i matchform. Det är en grabb som med vad han har gjort har visat kvalitet. Han har kvalitet i sitt spel, samspelar väldigt bra och gör mål – även om han idag inte fick den chansen. […] Vi behövde en spelare som kan spela mellan linjerna och kan ta sig in i avslutningszonen och det fanns ingen tvekan om att i truppen som vi har just nu, så är Swedberg spelaren som kan göra just det”, Carlos Carvalhal den 5/11/22, efter Swedbergs debut mot Osasuna



– Jag har ingen stress. Om jag spelar nu eller om tre år, då kommer jag fortfarande vara ung. Jag har tid på mig, Williot Swedberg 20/08/22

Snacket på stan:

Celta fansens åsikter runt Williot Swedberg har varit mixade. När klubben värvade honom i somras var förhoppningarna stora men när speltiden uteblivit har även frågetecknen blivit större. De flesta verkar dock överens om att de vill att han ska få chansen och när Williot äntligen fick göra sin debut sprang han in på planen till stora jubel på Balaídos. Men prestationen i sig levde inte riktigt upp till det som fansen hade förväntat sig av vad som till dem blivit beskrivet som en svensk “supertalang”.

Men den största kritiken är snarare mot klubben än Williot över att man betalade så mycket och gjorde värvningen utan någon större plan, Coudet ville ju inte ens ha Swedberg i truppen. När det kommer till Williot inser de flesta att han behöver tid, han är trots allt bara 18 år. Och hos många lever hoppet än att han ska få lite mer speltid och plötsligt blomma ut och visa att han är värd de där pengarna och lite till.



Min kommentar:

Det har inte varit en lätt start för Williot som i början hamnade i kläm i en större konflikt mellan Coudet och klubbens president Carlos Mouriño. Det ska poängteras att Celta är en klubb som länge haft interna problem och nog lär ha det ett bra tag framöver. Men om vi fokuserar på Williot Swedberg, så har han fått en del positivt av flytten till Vigo där det främsta såklart är att få träna dagligen på en betydligt högre nivå med betydligt bättre spelare än vad han någonsin gjort – däribland en av Spaniens absolut bästa Iago Aspas. Men även om han flera gånger sagt att han har tålamod och att det är okej även om det skulle 2-3 år innan han spelar regelbundet, så skadas alla spelare av att få så lite speltid som han har fått. Förhoppningsvis blir det bättre under andra delen av säsongen med Carvalhal. Frågan är dock om han idag har nivån att spela i LaLiga, det vet vi faktiskt inte ännu. Personligen hade jag nog gärna sett att han hade lånats ut nu i januari till ett lag i den spanska andradivisionen där han kunde spelar regelbundet samtidigt som han fick chansen att anpassa sig helt till den spanska fotbollen, för jag har svårt att se att han får mycket speltid i Celta i vår. Slutligen poängterar Celta hela tiden att Williot är en värvning för framtiden mitt ända orosmål för det, vilket inte är så litet, är att Celta som klubb inte verkar ha någon tydlig framtidsplan, inte sedan Berizzo lämnade som huvudtränare 2017 har det funnits någon tydlig plan. När vi summerar säsongen i sommar hoppas jag dock att Williot verkligen fått chansen under våren och tagit den och att de i Spanien hyllar monsterparet från Skandinavien Swedberg-Larsen, om man får drömma så hade det varit fint.

Fridolina Rolfö

Ålder: 29

Kom till Spanien: 7 juli 2021

Klubb: FC Barcelona

Division: Primera Division (Liga F)

Speltid 2022:

Liga F: 22 matcher (1448 min)

Copa de la Reina: 3 matcher (224 min)

Supercopa: 2 matcher (156 min)

Champions League: 11 matcher (865 min)

Mål: 9

Assist: 14

Överblick:

Det var många i Barcelona som var kritiska till värvningen av Fridolina Rolfö när hon kom till klubben sommaren 2021. Dels spelade hon på en position, vänsterytter, där man redan hade Mariona och Like Martens, utöver det kom hon from ett Wolfsburg där man spelade en helt annan typ av fotboll än den som Barça spelar. Positionsmässigt verkade hon inte behövas och spelmässigt hade hon fel spelstil. Men Rolfö anpassade sig till Barçastilen mycket snabbare än någon kunnat tro och när vänsterbacken Leila Ouahabi skadade sig testade Jonatan Giraldéz något nytt och gjorde Rolfö till hennes temporära ersättare i försvaret. Tanken var kanske inte från början att den svenska landslagsanfallaren skulle bli back i Barcelona men Giraldéz såg möjligheterna med Rolfö på vänsterbackspositionen. Efter att ha testat henne där några gånger var det under 2022 som Rolfö blev Barcelonas förstaval på den positionen. Matchen som gjorde det klart för Giraldéz och alla andra att Rolfö skulle bli vänsterback var Champions League kvartsfinalen borta mot Real Madrid den 22 mars 2022. Till de flestas stora förvåning låg Barcelona under med 0-1 i halvtid och Giraldéz bestämde sig för att ändra taktiken, han bytte ut Leila för Pina och Rolfö flyttades på vänsterkanten från anfallet till försvaret. Det gav henne frihet och en hel kant att röra sig på medan Pina spelade mer centralt. Barcelona vände och vann matchen enkelt samtidigt som det blev tydligt att Rolfö hade en ny position. Sedan dess har hon varit en startspelare på vänsterbacken. På sin 29 års dag framför 47.000 åskådare på Camp Nou mot Bayern München i slutet av november stod Rolfö för en av sina bästa prestationer och spelaren som var en ifrågasatt värvning visade att hon har utvecklats till att bli en av de viktigaste bitarna i Giraldéz Barça. Under 2022 har Fridolina Rolfö vunnit den spanska ligan med Barcelona – utan att förlora en enda match. Hon har spelat en Champions League final, en EM-semifinal och på nytt blivit utsedd till Sveriges bästa damfotbollsspelare. Allt spelandes på två olika positioner och med två olika spelstilar i Barcelona och det svenska landslaget. Sen ska det nog tilläggas att en vänsterback i Barcelona och speciellt i Rolfös fall – inte är speciellt defensiv.

Vad har sagts

– Bytet av position var till en början svårt för jag behövde lära mig mycket nya saker och varje dag lär jag mig mer och förstår bättre de andra spelarna, hur de är, hur de spelar, hur de rör sig och för mig är det väldigt viktigt, Fridolina Rolfö 22/11/22.



– Jag tror att hon väntade sig att spela högre upp när hon kom till oss men jag är väldigt nöjd med “Fridos” prestationer för hon kan spela på flera olika positioner och hon är bra med bollen, hon kan göra mål, assist och ta vara på ytor när vi har bollen, Jonatan Giraldéz 27/10/22



– Det handlar inte om att ha bra kvaliteter i försvarsspelet, mer förståelse över när vi behöver pressa och anfalla och när vi behöver falla tillbaka. En av “Fridos” bästa egenskaper är att veta när våra spetsspelare ska falla tillbaka och när vi ska anfalla. – Jonatan Giraldéz 27/10/22

Snacket på stan:

Efter att ha varit en ifrågasatt värvning har Fridolina Rolfö på planen vunnit över fansen i Barcelona med råge. Hon sitter på ett kontrakt som går ut i sommar och fansen skriker nu efter att det ska förnyas samtidigt som hennes värvning av många beskrivs som en av de bästa Barcelonas damlag någonsin gjort. Anfallaren Rolfö anses av fansen även nu vara en av världens bästa vänsterbackar. Att hon är omtyckt på Estadio Johan Cruyff och Camp Nou är det kort och gått ingen tvekan om.

Min kommentar:

Vilket år Fridolina Rolfö har haft. Och för oss som följer spansk fotboll är det en dröm att få följa hennes framfart i Barcelona. Det är få spelare som sprider sin glädje för sporten på samma vis som Fridolina gör, allt från hennes smittsamma leende till otrolig prestationer på planen. Det är få som på ett sådant synligen enkelt vis skulle kunna komma till en klubb som FC Barcelona och så snabbt anpassa sig och lära sig att spela Barçafotbollen, och sen dessutom skolas om till en helt ny position. Det är bara att lyfta på hatten för det Rolfö har åstadkommit under det senaste året. Nu hoppas vi på ett förnyat kontrakt och att få fortsätta njuta av hennes framfart på vänsterkanten på spansk mark.



Isak Jansson

Ålder: 20

Kom till Spanien: 1 Augusti 2022

Klubb: Cartagena

Division: Segunda Division

Speltid 2022:

Segunda: 14 matcher (556 min)

Copa del Rey: 2 matcher (92 min)

Vänskapsmatcher: 1 match (90 min)

Mål: 2

Assist: 0



Överblick: I somras skrev Isak Jansson på för tre säsonger med Cartagena i den spanska andradivisionen och blev då den första svensken att representera klubben någonsin. Jansson kom ner till Spanien utan några större spanska kunskaper och det har varit svårt med just språket för svensken då flera av hans lagkamrater inte kan någon engelska. Mikel Rico, som spelade över 100 matcher för Athletic Club i LaLiga, har tagit på sig ansvaret som svenskens tolk i omklädningsrummet och generellt verkar Jansson trots språksvårigheterna kommit in bra i gruppen. Där hans lagkamrater har börjat slå vad om vem som kan få svensken att skratta efter träningarna, då Jansson för det mesta varit blyg och allvarlig, och eftersom han inte förstår deras spanska skämt har det inte varit helt enkelt att vinna vadslagningen. På planen har svensken däremot imponerat när han väl har fått spela och redan stått för två matchvinnande mål. Cartagena som lag har haft en stark första halva på säsongen och låg länge bland topp-positionerna i tabellen, några sämre prestationer på senare tid har dock sett de halka ner till mitten. Isak Jansson startade säsong starkt men en lårskada från tiden i Kalmar har spökat och besväret såg honom missa en hel månad av matcher. I Cartagena ser man dock honom som en framtidsman där han denna säsongen mest ska få tid att anpassa sig till laget. Trots det har Isak Jansson redan visat en hel del och man tror att han kan komma att bli en av lagets viktigaste spelarna redan under den andra halvan av säsongen. Två mål på 556 minuter gör honom till en av de målfarligaste yttrarna i hela divisionen.

Vad har sagts:

– Det fanns olika ligor som jag kunde välja mellan. Jag har vetat om Cartagenas intresse länge och sett deras matcher från förra säsongen, så när jag satte mig ner med agenten och kollade på siffror och statistik, så kändes det som ett klockrent steg för mig att ta, Isak Jansson 09/04/22



– På sikt har Cartagena goda chanser [att gå upp i LaLiga]. Det är ett seriöst ledarskap i bakgrunden så vi får hålla tummarna att jag får vara med på den resan, Isak Jansson 09/04/22

– Han har språkbarriären, han pratar engelska och det gör inte alla hans lagkamrater. Han kan ingen spanska och har svårt att förstå även de grundläggande orden. Men han avviker inte från gruppen och är väldigt uppmärksam på allt som sägs till honom. Han är inte den typiska utlänningen som håller sig för sig själv för att han inte pratar spanska, Manuel Sánchez Breis, Cartagenas sportchef 6/11/22

Snacket på stan:

Isak Jansson har redan blivit en favorit hos Cartagena fansen som ser vilken otrolig potential det finns hos honom. De flesta verkar överens om att de tycker att han redan nu borde vara självklar i startelvan och är besvikna att svensken inte får mer speltid, då han alltid verkar göra skillnad när han är på planen.

Min kommentar:

Cartagena och Isak Jansson är minst sagt en spännande kombination och det ska bli otroligt spännande och se vad de tillsammans kan prestera under den andra halvan av säsongen. Det känns inte helt omöjligt, om det börjar klicka för Jansson, att se Cartagena som en av kandidaterna till att vinna LaLiga uppflyttning i slutet av säsongen. Förutsättningarna finns där.

Freja Olofsson

Ålder: 24

Kom till Spanien: 7 september 2022

Klubb: Real Madrid

Division: Primera Division (Liga F)

Speltid 2022:

Liga F: 4 matcher (168 min)

Champions League: 7 matcher (410 min)

Mål: 0

Assist: 0



Överblick: Det var lite av en överraskning när Real Madrid i september valde att spendera rekordsummor för att värva en relativt okänd svensk. Freja Olofsson som vid tillfället spelade för Racing Louisville i USA hade då redan, ett halvår tidigare, sagt nej till Real Madrid en gång. Men när Los Blancos för andra gången ringde hade Frejas situation förändrats och hon säger att hon kände sig mer mentalt redo för att flytta till Madrid. Väl där har hon blivit “Freja Siri”, då även mellannamnet tagit plats på tröjan.

– Det är vanligt att har förnamn på tröjorna i Spanien och från början trodde de att jag hette Freja Siri. Jag tyckte det lär bra, lite som en nystart, så jag körde på det, förklarade hon i Närkes Allehanda

Efter halva säsongen spelad har det blivit tydligt att Alberto Torils värvade Freja för Champions League, då hon knappt fått någon spelstil i den spanska ligan samtidigt som hon varit en given startspelare i klubbens CL-matcher. Det är Frejas fysiska egenskaper på det defensiva mittfältet som är något Real Madrid saknat mot de tuffare europeiska motståndarna i Champions League. Men när Real Madrid nu är utslagna ur Champions League återstår det att se hur mycket speltid Freja får resterande säsong. Det är tydligt att det varit en omställning för henne att komma till Spanien med nytt språk men även en ny typ av fotboll och Freja har haft tufft att hänga med i den snabba passningsrika fotboll som Real Madrid vill spela.

Vad har sagts



– I vintras tog jag beslutet att vara kvar i USA och tanken var att vara det, så jag skrev på ett treårskontrakt. Sen tog Real kontakten igen och visade intresse på nytt. Då var jag i en annorlunda situation och hade ett annat mindset. Det kändes rätt att göra flytten, Feja Olofsson 07/09/22



– Det har varit en omställning och det är mycket att komma in i. Språket och fotbollen är annorlunda, men jag börjar få koll på min del i det hela och hur de vill spela, Feja Olofsson 10/10/22

Snacket på stan:

Med tanke på den stora pengarna som Real Madrid spenderade på Freja verkar många av klubbens supportrar vara aningen förvirrade då svenskan så här långt knappt spelat i ligan. Prislappen gör även att mer kritik kommer Frejas håll, då förväntningarna blir mycket större samtidigt som hon behöver tid att anpassa sig.



Min kommentar:

Det är absolut för tidigt att sia om Freja är en lyckad värvning av Real Madrid eller inte, hon behöver fortfarande tid att anpassa sig och komma bättre in i den spanska fotbollen. Nu när CL-spelet är slut för säsongen för Real kommer det bli intressant att se om Toril ger henne fler chanser även i ligan och hur hon isåfall tacklar det. Men Freja har definitivt mycket mer att bevisa om hon ska leva upp till vad klubben betalat för henne.

Max Svensson

Ålder: 21

Kom till Spanien: Föddes i Barcelona 8 november 2001

Klubb: Espanyol B / Deportivo la Coruña

Division: Segunda RFEF / Primera RFEF (Fjärde och tredje divisionen)

Speltid 2022:

Segunda RFEF med Espanyol B: 18 matcher

Primera RFEF med Deportivo la Coruña: 12 matcher (729 min)

Mål: 11

Assist: 1



Överblick: Max Svensson som är son till den förra landslagsspelaren i handboll Tomas Svensson, är född i Barcelona där han även levt största delen av sitt liv. Efter att ha valt bort handboll för fotboll som 9-åring har han representerat FC Barcelona, CF Gavà, UE Cornellà och Espanyol på ungdomsnivå. Det var även i Espanyols B-lag som han spelade i början av 2022 i den spanska fjärde divisionen Segunda RFEF, där gjorde han 9 mål på 18 matcher under den första halvan av året. I Espanyol har Max tidigare fått chansen att såväl träna som spela Copa del Rey med klubbens A-lag och med ett kontrakt till 2024 finns det framtidsförhoppningar hos Barcelona-klubben. Vilket är en av anledningarna till att Max i somras lånades ut till Deportivo la Coruña som spelar en division högre än Espanyol B, i tredjedivisionen Primera RFEF. Väl i Depor började det inte speciellt bra för Svensson som knappt fick någon speltid och inte hade tränaren Borja Jiménez förtroende. Det gick inte speciellt bra för Depor heller som låg farligt nära nedflyttningsplats (i tredjedivisionen!!!) och i en klubb som Deportivo la Coruña är det helt oacceptabelt, bara att spela på den nivån klubben är på nu är även bara det oacceptabelt. I vilket fall valde man i oktober att sparka Borja och in kom istället Óscar Cano en tränare som såg Max Svensson som en nyckelspelare och satte honom direkt i startelvan, Svensson tackade för förtroendet med en imponerande assist och var även själv nära på att göra mål när Depor besegrade Linares med 2-1. Därefter fortsatte speltiden och så även de starka prestationerna med två mål och ett nytt smeknamn i A Coruña ‘Súper Max’. Men nu har Svensson fått tuff konkurrens i anfallet efter att A Coruña-sonen Lucas Pérez valde att betala 5,5 miljoner ur egen ficka för att köpa sig ur kontraktet med LaLiga klubben Cádiz och återvända hem till Depor. Vad Lucas hemkomst betyder för Max framfart och speltid återstår att se. Lucas började med två mål i debuten, en match Svensson fick börja på bänken och kom in i den 84 minuten. Det bästa skulle såklart vara om de två kunde spela tillsammans och hitta ett fint samspel och Max har redan tidigare sagt att han hoppades klubben skulle värva Lucas – Jag skulle lära mig mycket av honom, hoppas hoppas han kommer, det hade varit fantastiskt att få spela med honom, sa Max i en intervju i början av december.

🥅 PRIMER CANDIDATO A MEJOR GOL DE LA 16ª JORNADA en #PrimeraFederación:



💥 Max Svensson



⚽ @RCDeportivo



🗳 ¡VOTA EN LA ENCUESTA DE ABAJO! pic.twitter.com/Y0CmUEFZ7M — Primera Federación (@Primera_RFEF) December 12, 2022

Vad har sagts

– Det är en hög konkurrens och när jag fick veta startelvan blev jag överraskad, men tränaren har visat sitt förtroende för mig och jag tog vara på det. Det är inte enkelt när du inte alltid får spela men det gället att fortsätta jobba tills möjligheten kommer och idag fick jag den, Max Svensson 16/10/22



– Han har utvecklats mycket speciellt när det kommer till det mentala. Han har en fysik som är på den högsta nivån, det kommer från generna. Dessutom ger han oss mycket i anfallet. Hans rörelse i djupet, hans egenskap att komma ifrån markeringen… det gör att resten kan spela mer bekvämligt. Sen då och då gör han också mål som häromdagen, Óscar Cano 16/12/22

Snacket på stan:

Efter att Max Svensson fick sin första match från start för Depor blev han direkt en favorit hos supportrarna, även om några av hyllningarna på twitter efter matchen kanske var en aningen överdrivna: “Han är den bästa svenska fotbollsspelaren någonsin”, “Just nu vill alla i Coruña döpa sina barn till Max Svensson”, “Haaland eller Mbappe? Max Svensson!” är bara några exempel.

I lokalmedia har han jämförts med en Formel 1 bil och även hos journalisterna är han populär, då det verkar vara en ny artikel eller intervju med Max Svensson varje vecka i lokalpressen.

Det är ingen tvekan om att Svensson gjort ett starkt intryck på Depor-fansen, nu hamnar han dock likt alla andra i skuggan av hemmasonen och storstjärnan Lucas Pérez som återvänt hem.



Min kommentar:

En intressant spelare för framtiden, om Max är tillräckligt bra för att någon gång få chansen med Espanyols A-lag, han är bara på lån till Depor, är svårt att säga i dagsläget. Han är fortfarande väldigt oslipad och gör en hel del misstag, men det finns en blick för spelet, framförallt målet och det skapas mycket runt honom. Skulle inte bli förvånad om han blir en riktigt bra Segunda-spelare inom en snar framtid.

————————

Övriga svenskar i Spanien

Santino Samuyiwa – Real Sociedad Juvenil B (U19)

13 matcher



Zeidane Inoussa – Real Murcia (Primera Division RFEF)

16 matcher (566 min), 2 assist.



Joel Rydstrand – San Roque de Lepe (Segunda Division RFEF)

17 matcher (1392 min)



Philip Nouri – El Palmar (Tercera Division RFEF)

3 matcher (87 min)

————————

Lämnade Spanien under 2022:

Alexander Isak, Real Sociedad – Newcastle United

Ludwig Augustinsson, Sevilla – Aston Villa (lån)

John Guidetti, Deportivo Alavés – AIK

Kosovare Asllani, Real Madrid – AC Milan

Omar Faraj, Levante – AIK