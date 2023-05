Uppgifter: Serie A-klubbar i kö för Hien

Headlines Blogg



ITALIEN

Sportitalia-journalisten Rudy Galetti hävdar att Monza, Torino och Sassuolo alla är intresserade av Isak Hien. Dessutom finns intresse från Bundesliga för den svenske mittbacken. Tidigare har Atalanta och Nottingham nämnts. I går förlorade Hiens Hellas Verona (0-1 mot Torino) men Hien får positiva omdömen. Laget ligger för närvarande under nedflyttningsstrecket.

La Gazzetta dello Sport menar att ”Milan riskerar allt”. I morgon är det semifinalretur i Champions League mot Inter. Ett 0-2-underläge måste vändas. I ligan är det nu fyra poäng upp till fjärdeplatsen. En Champions League-plats måste räddas. Varken tränaren (Stefano Pioli) eller sportchefen (Paolo Maldini) sitter säkert. Och stora förändringar väntas i truppen. GdS räknar med att Zlatan Ibrahimovic tillhör de spelare som lämnar. Inför semin i morgon kommer Rafael Leão i dag att genomföra ett avgörande test om han kan spela. Portugisen är tillbaka i träning med laget. GdS hävdar vidare att det trots allt är aktuellt med en fortsättning för Romelu Lukaku i Inter. Det blir i så fall ett nytt lån. Inters budget är tajt. Klubben lär inte kunna minska på låneavgiften (åtta miljoner euro). Däremot väntas Lukaku beredd att sänka sin lön ytterligare.

Corriere dello Sport-rubriken som täcker förstasidan är ”Pogbadrama”. Säsongen tycks över för fransmannen som efter alla skadebekymmer gjorde comeback i Juventus startelva i går (2-0 mot Cremonese) – och gick sönder igen. Benjamin Tahirovic, som valde bosniska landslaget framför det svenska, får fina betyg efter Romas match i går (0-0 mot Bologna). Och får man tror José Mourinho är det bra att han omfamnar sin bosniska sida framför den svenska. ”Jag hoppas jag inte blir missförstådd, och att ni fattar skämtet, ibland är han (Tahirovic) svensk, ibland bosnisk. När han är svensk är han lugnare och avslappnad. När han är bosnisk är han min krigare, och när han är krigare har han en otrolig potential”, säger Mourinho.

TuttoMercatoWeb lyfter situationen för Dejan Kulusevski, liksom Football Italia. Som Corriere dello Sport var inne på förra veckan, förekommer i Italien uppgifter på att Tottenham meddelat Juventus att klubben inte betalar utköpsklausulen på 35 miljoner euro. Det kan också vara ett taktiskt spel för att få ner priset. Gazzetta dello Sport hade i går en artikel om att Juventus riskerar att gå miste om 135 miljoner euro i uteblivna försäljningar av Kulusevski, Weston McKennie, Arthur och Denis Zakaria, som alla är utlånade med köpoption.

ENGLAND

Daily Mirror har ”Gund down”, Daily Express ”Gun and dusted”. Det står för att Gündogan ledde Manchester City till seger (3-0 mot Everton), men lika mycket för att Gunners titeljakt nästan är över (0-3 mot Brighton). ”Det känns som att det inte finns något hopp nu”, medger Martin Ødegaard. Tränare Mikel Arteta har inte gett upp, men var besviken efter gårdagens magplask på hemmaplan,”Jag hatar känslan av att göra folk besvikna när det förväntar sig något”.

The Guardian har just Ødegaards deppiga citat som huvudrubrik. Gladare var det – för en gång skull – hos Todd Boehly & Co. Chelseas damer spelade hem FA-cupen för tredje året i rad (1-0 mot Manchester United). Magdalena Eriksson fanns i startelvan för tredje året i rad, och fick för andra året i rad, som lagkapten, vara först att lyfta bucklan. Hon får 7/10 i betyg av The Times. Partnern Pernille Harder, som spelade fram Sam Kerr till segermålet, får högst betyg (9/10) trots bara ett inhopp.

Daily Telegraph skriver att Maurcio Pochettino kommer till London denna vecka för att skriva på ett treårskontrakt med Chelsea. Han tar officiellt över i juni. Pochettino kommer med hela sitt team. Björn Hamberg, som var assisterande tränare under Graham Potter, är på pappret fortfarande kvar i Chelsea, men arbetar inte längre med a-laget, skriver tidningen. Pochettino sägs vilja satsa på Mason Mount, men enligt The Sun kommer han försent. En källa inom klubben talar om ”mirakel” för att mittfältaren ska bli kvar. Både Liverpool och Arsenal har kopplats samman med Mount.

The Northern Echo rapporterar om en Bellingham-flytt. Men det är inte Judes flytt till Real Madrid det handlar om, det är hans yngre bror Jobe, 17, som är på väg att lämna Birmingham. Destination är för Sunderland, som för närvarande kvalar för uppflyttning till Premier League. Jobe Bellingham fanns på plats och såg segern mot Luton i lördags.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo nöjer sig med ett enda rubrikord på förstasidan: ”Mästare”. En enkel seger mot stadens lillebror säkrade titeln (4-2 mot Espanyol). Ilskna Espanyolfans stormade planen för att komma åt de jublande Barça-spelarna. ”Vi ber om ursäkt till fotbollsvärlden”, sa Espanyols vd Mao Ye efteråt. Det blev firande i omklädningsrummet i stället. Och firande fortsätter i dag. Då kommer en parad att genomföras för både de titelvinnande herr- och damlaget, med Fridolina Rolfö. Under det spontana supporterfirandet i går, skanderade fansen på nytt, ”Messi, Messi”. Och Barça president Joan Laporta lovade i samtal med streamern Gerard Romero, ”Vi ska göra allt vi kan för att hämta tillbaka Messi till Barcelona”. Laporta själv firade vilt med laget (se klipp här).

Marca lägger sig platt för Barcelona och använder stora rubriken, ”De förtjänar det”. Barça får de inledande 13 sidorna, fyra platser i Omgångens elva (Badé, Koundé, Balde och Lewandowski), Omgångens spelare (Lewandowski) och Omgångens tränare (Xavi).

Cadena Cope uppger att Real Madrid inte tänker möta Gabri Veigas utköpsklausul från Celta Vigo på 40 miljoner euro, men är beredd att betala 30 milj euro. Lyckas Real Madrid värva 20-åringen är en utlåning till en klubb utomlands aktuell. Även Premier League-klubbar uppges jaga Gabri Veiga.

FRANKRIKE

L’Equipe tycks leva kvar i lördagens Eurovision. I en upplaga är förstasidan ”Rätt mot glittret”, som anspelar på Marseilles motto, sångtävlingen och en hägrande Champions League-plats. I en annan är det ”Rennes har Eurovision”, alltså sikte på Europaspel (4-0 mot Troyes). Liksom förra året blev det sedan kontrovers kring Ligue 1:s manifestation mot homofobi. Förra året var det två PSG-spelare som vägrade ha på sig tröjor som markerade mot homofobi. I går hamnade fokus på Toulouse-Nantes där sammanlagt fyra spelare från de båda lagen vägrade. Ingen av dem spelade. Samtidigt beklagade sig Brests tränare Eric Roy över tajmingen på aktionen. ”Det är katastrofalt. Vi kan tydligt se att detta är ett problem för en del spelare”, säger Roy, ”Denna (aktionen mot homofobi, min anm) borde inte göras med fyra matcher kvar att spela när det handlar om överlevnad för klubbar”. Aktionen sammanfaller med Internationella dagen mot mot homofobi, transfobi och bifobi den 17 maj. Amin Sarr fick chansen från start för Lyon. Men det gick inget vidare. Laget förlorade (1-2 mot Clermont), och Sarr fick 4/10 i betyg (”notoriskt otillräcklig”) – ett för dagen medelbetyg i det underpresterande forna storlaget. På annat håll skriver L’Equipe att Manchester United jobbar hårt på att värva Adrien Rabiot. Erik ten Hag har varit i kontakt med mittfältaren under de senaste veckorna. Rabiots kontrakt med Juventus går ut i sommar. Även Newcastle är intresserad.

Le Parisien konstaterar att PSG ”sätter sina juveler på marknaden”. Både Neymar och Marco Verratti har lagt ut i skyltfönstret. Två spelare som också dragit till sig supportarnas frustration. En tredje är förstås Lionel Messi, som är på väg bort och som blev utvisslad av delar av publiken i lördags. ”Det är en lite märklig situation. Det är hårt för Messi, för laget, för klubben”, säger lagkamraten Renato Sanches om visslingarna.

TYSKLAND

Kicker ger Emil Forsberg lägst betyg inte bara i RB Leipzig utan av alla spelare på planen (2-1 mot Werder Bremen). Han får 4,5 av 6 (1 är bäst). Efter att svensken blev utbytt i 81:a minuten vände i alla fall RB Leipzig underläge till seger. Mattias Svanberg fick för övrigt samma betyg i Wolfsburgs segermatch i lördags. Bremens kapten Marco Friedl var inte nöjd med med förlusten mot RB Leipzig. Inte det minsta. ”I slutändan är vi backar idioterna igen, skitstövlarna”, säger han, ”Jag har inte lust att sätta mig på bussen hem i fem timmar varenda gång med vetskap om att man gett bort segern de sista tio minuterna”. Ingen av nämnda spelare är förstås med i Kickers Omgångens lag.

Bild uppger att Dino Toppmöller lär bli Eintracht Frankfurts nästa tränare. Oliver Glasner lämnar Frankfurt efter säsongen. Toppmöller var assisterande tränare till Julian Nagelsmann i Bayern München. Bayern vill ha 500 000 euro för honom. Toppmöller har fortfarande kontrakt med Bayern (2024). Det är inte Frankfurt sugen på att betala, men Bild tror på en överenskommelse vad det lider.

Sky Sport pratar med Dortmunds sportchef Sebastian Kehl, som ännu inte gett upp hoppet om att Jude Bellingham stannar. ”Vi har inte satt någon deadline som han måste ha bestämt sig. Allt får komma som det gör, men vi är inte utan chans”, tror Kehl. Sky Sports experter tror däremot att Dortmund är utan chans. ”Som Haaland förra sommaren måste Dortmund tyvärr släppa honom”, menar Steffen Freund. ”Han är för bra för Dortmund”, konstaterar Lothar Matthäus.

ÖVRIGT

Ekathimerini (Grekland) hyllar AEK, som i går för 13:e gången blev grekiska mästare (4-0 mot Volos). Niclas Eliasson hoppade in i den 52:a minuten och fick en assist för en tjusig frispark på det sista målet (se klipp en bit ner i artikeln). 27-åringen kan bli dubbel mästare. Den 24 maj möts AEK och Paok i cupfinal. Det blir inför tomma läktare, av oro för publikoroligheter.

Ekstra Bladet (Danmark) ger målskyttarna Jordan Larsson och Viktor Claesson 4 av 6 i betyg efter FC Köpenhamns derbyseger (3-1 mot Bröndby). FCK är nu tillbaka som serieledare. På tal om omdömen på svenskar, Tipsbladet hyllar Kristoffer Olsson och skriver att ”FC Midtjylland bör skynda sig att lösa en permanent övergång från Anderlecht”. Olsson svarade för två assist (3-1 mot Horsens).

De Telegraaf (Nederländerna) varnar West Ham för att Jesper Karlsson är ”back in town”. Svensken gjorde efter skada comeback med ett inhopp i AZ:s storseger (5-1 mot FC Emmen). Han höll på att göra mål med sin första bollberöring och träffade senare även stolpen. På torsdag väntar retur mot West Ham i semifinalen i Conference League. Det var händelserikt i Eredivisie under söndagen. Feyenoord blev mästare och Groningens match fick avbrytas.

Blick (Schweiz) ser Mario Balotelli få ännu en sågning för sina insatser i FC Sion (0-5 mot Servette). ”Det finns en zombie som förstör allt, och det är Balotelli”, säger Michel Pont, gammal assisterande förbundskapten. Han tar sig för pannan över att Balotelli är lagkapten. Mot Servette blev italienaren avplockad i halvtid. ”Personligen står jag inte ut med Balotelli mer”, säger Pont. Kanske behöver varken han eller Baselfansen göra det länge till. Rumänska och italienska uppgifter gör gällande att 32-åringen är aktuell för Rapid Bukarest. I så fall hans sjätte klubb på fem år.