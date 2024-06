PSG:s ilska mot Mbappé: ”Saknar helt klass”

Headlines Blogg



FRANKRIKE

Le Parisien känner av ilskan i PSG efter Kylian Mbappés ord under tisdagen. Utan att nämna klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi vid namn sa Mbappé att klubben ville stoppa honom från spel när han inte ville vara kvar. ”De fick mig att förstå att jag inte skulle få spela för PSG, de sa det direkt till mig, de talade till mig hårt. Så jag var övertygad om att jag inte skulle få spela. Det var Luis Enrique (tränare) och Luis Campos (sportchef) som räddade mig. Jag hade inte satt foten på planen utan dem”, sa Mbappé. PSG har inte velat kommentera men en källa nära klubben säger till AFP att klubben tycker att Mpabbé ”helt saknar klass” och att ”Nasser Al-Khelaïfi aldrig dikterat det minsta beslut om laget. Luis Enrique har till och med själv instämt. Ändå säger Mbappé saker och alla tar det för sanning”. PSG och Mbappé befinner sig också fortsatt i en tvist om pengar (se tisdagens Headlines, under L’Equipe).

Foot Mercato uppger att Lille är i långt gångna samtal med Bruno Genesio, senast i Rennes, som ny tränare. L’Equipe instämmer i uppgifterna. Genesio är tänkt att ersätta Paulo Fonseca som är nära att skriva på för Milan.

ENGLAND

The Sun ser en inkommande ”Sandstorm”. I fokus för den står Manchester City. Kevin De Bruyne berättar för Het Laatste Nieuws att han är öppen för en flytt till Saudiarabien, talar om familjen får bestämma, och tillägger, ”I min ålder måste man vara öppen för allt. Det handlar om en enorm summor under vad som kan vara slutet av min karriär”. De Bruyne har ett år kvar på det nuvarande kontraktet med City. Men den verkliga sandstormen som drabbar Premier League är Man Citys rättsliga motattack, som The Times avslöjat. Ett sätt bräcka organisationen som anklagat klubben för 115 regelbrott. Den Abu Dabi-ägda klubben vill kunna pumpa in så mycket pengar den vill. Att alla klubbar i Premier League har lika mycket att säga till om, har varsin röst, ser City som ”majoritetens tyranni”.

Daily Mail använder krigsrubriker just för för att ”City går i krig” mot de andra klubbarna. I andra sidan stan fortsätter Ineos och Jim Ratcliffe gå fram hårt mot anställda i United. Tidningen uppger att personal som inte direkt arbetar med truppen kommer att portas från matsalen på träningsanläggningen. Det ses av kritiker som ett steg bort från Alex Fergusons synsätt. Även i Chelseas matsal kan det bli nya direktiv. Men här handlar det om striktare kostråd. Hej då stekta ägg, hej då salt och peppar. Det är några förändringar att vänta.

The Guardian ger stor plats till Englands damer som i Sveriges EM-grupp tog en blytung seger i Saint-Étienne (2-1 mot Frankrike). Liksom The Athletic har tidningen också uppgifter om att Aston Villa inlett samtal om Connor Gallagher. Chelsea vill ha minst 50 miljoner pund för mittfältaren. Även Tottenham och Atlético är intresserade.

The Athletic ringar annars in Alexander Isak som ett transfermål för Tottenham. ”Det finns en stor beundran för Isak bland många i klubben från norra London”, men lägger till, ”en affär skulle självklart inte vara enkel eller billig”. Det har tidigare mest skrivits om rivalen Arsenals intresse. ”Jag har faktiskt inga tankar på någon flytt”, sa Isak själv i går under landslagssamlingen.

Evening Standard skriver att Chelsea är starka i tron att klubben kan utmana Arsenal om Benjamin Sesko. Chelsea anses beredd att trigga utköpsklausulen på 56 miljoner pund, medan Arsenal helst vill förhandla ned priset för 21-åringen. The Athletic instämmer i Chelseas intresse för Sesko och avskriver samtidigt klubbens intresse för Viktor Gyökeres, Victor Osimhen och Ivan Toney.

ESPN har mer om anfallare. Alexander Isak rankas18:e i världen och Viktor Gyökeres 30:e bland anfallare/offensiva spelare på ESPN:s årliga lista. Etta är Kylian Mbappé. Mittfältslistan toppas av Rodri, backlistan av Antonio Rüdiger och målvaktslistan av Alisson.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tas som andra italienska sporttidningar tas helt över av att Jannik Sinner blivit nummer ett på tennisens världsranking. Det är första gången för en italienare, herr och dam. Det får italienska hjärtan att bulta betydligt häftigare än landslaget efter insats i går (0-0 mot Turkiet). Ingen italiensk spelare får högre än 6 av 10 i betyg. Tidningen uppmärksammar att Antonio Conte är i Neapel. I går hade åt han middag med Napolis president Aurelio De Laurentiis. I dag lär han presenteras som klubbens nya tränare. ”Neapel är redo att välkomna honom som en ny messias efter förra säsongens sensationella misslyckande att följa upp scudetton”, summerar GdS.

Corriere dello Sport konstaterar att Vincenzo Italiano är ytterst nära att bli ny tränare i Bologna. Det kan bli officiellt i dag. Det kan vara goda nyheter för Jesper Karlsson. CdS påminner om att Italianos Fiorentina ville ha svensken i januarifönstret. I går blev Raffaele Palladino ny tränare i Fiorentina. Vidare uppger tidningen att Aston Villa inom kort väntas lägga ett bud på 25-30 miljoner euro för Matteo Guendouzi i Lazio. Mittfältaren längtar enligt tidningen att byta Rom mot Birmingham (sannolikt unikt). Dock: uppgifter i England gör gällande att Aston Villa har andra mittfältare på agendan. Klubben är på väg att göra klart med Ross Barkley och har inlett samtal om Connor Gallagher. Mer Villa: CdS uppger att Milan genom mellanhänder hört sig för med Aston Villa om Matty Cash. Högerbacken värderas till 30 milj euro. Det har annars talats mest om Emerson Royal (och lite om Emil Holm).

Sky Sport Italia uppger att Milan tar upp kampen med Napoli om Romelu Lukaku. Spännande, med tanke belgarens förflutna i Inter och rivaliteten med Zlatan Ibrahimovic, påpekar Gazzetta dello Sport. Minns snacket om vem som var stadens kung. Milan har kontaktat Chelsea om Lukaku. Klubben vill låna anfallaren, något Londonklubben för närvarande är avvisande till. Men Chelsea och Milan har goda relationer. I Milan spelar de tidigare Chelseaspelarna Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek och Christian Pulisic, och föregående säsong även Olivier Giroud. Napolis nya tränare Antonio Conte har redan varit i kontakt med Lukaku.

Quotidiano di Puglia skriver att Pontus Almqvist lämnar Lecce efter sitt lån. Han har fortfarande kontrakt med Rostov till 2025. Det är oklart om svensken kommer tillbaka till Lecce. Dels är kostnaden ansenlig, dels övertygade inte Almqvist lika mycket efter skadan i december som han gjorde under hösten. Något definitivt beslut tycks ännu inte fattat.

SPANIEN

Marca-rubriken ”Heavy metal” kommer med bild på Real Madrids president Florentino Pérez framför de 15 Champions League-bucklorna. Men annars är det mest Kylian Mbappé. Fransmannen täcker på nytt AS förstasidan, till rubriken ”Jag känner mig befriad”. Ett citat från gårdagens presskonferens. Marca har gjort ett bildspel av tidningens 86 förstasidor med Mbappé sedan snacket om en flytt till Real Madrid började 2017. Madridtidningarna fångar även upp pikar från Barças president Joan Laporta till Real Madrid. Om värvningen av Kylian Mbappé: ”Jag gillar vår filosofi bättre, att forma ett lag av spelare från klubben”. Om Negreirafallet och domare: ”Om det finns en klubb som favoriseras av domare så är det Real Madrid, inte Barça”.

Sport och Mundo Deportivo täcker förstasidorna med Laporta men lägger tyngdvikten vid andra citat. Som att klubben försöker behålla Joao Félix och Joao Cancelo. ”Vi vill att ’Joaos’ fortsätter. Deco arbetar på att de ska kunna stanna även nästa säsong under nuvarande omständigheter, och (Hansi) Flick ser dem som högkvalitativa spelare”, säger Laporta.

Cadena Cope försöker bena ut siffrorna kring Kylian Mbappé som stuckit iväg åt alla håll i rapporteringen. Det har rapporterats om sign-on-bonus på över 100 miljoner euro, men liksom Le Parisien uppger Cope att den snarare är drygt 50 milj euro. Årslönen anges till 30 milj euro brutto, plus bonusar. Även det i linje med Le Parisien. Vidare behåller Mbappé 100 procent av inkomsterna från redan ingångna avtal om bildrättigheter, och får 70 procent av kommande avtal. Ingen annan i Real Madrid får över 50 procent.

TYSKLAND

Bild ser Jadon Sancho som närmast förlorad för Dortmund. Klubben vill behålla engelsmannen men lär inte ha råd att köpa honom. Dortmund skulle gärna låna Sancho igen men det lär inte Manchester United gå med på. Tidningen konstaterar vidare att Xavi Simons är ett av Bayern Münchens prioriterade mål i sommar. Sky Sport har liknande uppgifter. Även RB Leipzig är intresserad av att låna honom från PSG igen. 21-åringen säger till Eindhoven Dagblad att han dröjer med besked till efter EM.

Echo har satt säsongsbetyg på Darmstadts spelare. Skalan är 1-6, där 1 är bäst, och är ingen vacker läsning för Bundesligajumbon. Thomas Isherwood tillhör den handfull spelare som får lägst betyg av lokaltidningen, 4,5. Oscar Vilhelmsson får ett medelbetyg, 3,5

ÖVRIGT

St Louis Today (USA) rapporterar att Rasmus Alm blir borta sex till åtta veckor. Det berättar St Louis Citys tränare Bradley Carnell för KMOX (1120 AM). Alm skadade knäet i matchen mot Inter Miami i lördags.