Uppgifter: Fiorentina försöker värva Jesper Karlsson

Headlines Blogg

ITALIEN

Tuttomeractoweb levererar en ny Serie A-adress till Jesper Karlsson: Fiorentina. Italienska medier uppgav i går att Lazio satsar på Gustav Isaksen i stället för Karlsson. Även Napoli ska ha visat intresse för Karlsson. Men nu menar TMW att Fiorentina ”inom de närmaste timmarna” – det vill säga mycket snart – kommer att ta kontakt med AZ för att få till stånd en övergång. Den nederländska klubben har länge haft en prislapp på 20 milj euro på Karlsson, som har kontrakt med klubben till 2026. Fiorentina ryktades också intresserat kring årsskiftet.

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport fortsätter dag efter dag att skildra bytesaffären Dusan Vlahovic-Romelu Lukaku ur olika perspektiv. GdS är skeptisk, CdS entusiastisk. I dag är GdS vinkel att Vlahovic är en scudetto-anfallare, och tycker att hans mål mot Real Madrid bara understryker det. ”En sådan här Vlahovic säljer man inte”, lyder rubriken över första uppslaget inne i tidningen. Samtidigt målas Lukaku på nytt upp som något katten släpat in, den här gången med ”vikten är ett problem, som varje sommar”. CdS däremot understryker att affären går framåt med små steg, att det skiljer tio miljoner euro och avslutar med att sportsliga och ekonomiska skäl finns för båda klubbarna för att ”bytet måste bli av”. CdS har på förstasidan även att det smugit sig in en oro kring Victor Osimhens kontrakt och att Napoli nu har bråttom att förnya.

ENGLAND

Daily Mirror ger förstasidan åt Aaron Ramsdale som öppenhjärtigt berättat om hans frus missfall och Mikel Artetas stöd. Det och mycket annat läsvärt från Ramsdale i Player’s Tribune. Tidningen uppger vidare att Wolves tränare Julen Lopetegui kan hoppa av. Han är djupt missnöjd med transferfönstret.

The Sun hävdar att Chelsea inte ger upp Moises Caicedo. Londonklubben kommer att lägga ett fjärde bud värt 90 miljoner pund. Under torsdagen uppgav Sky Sport att mittfältaren väntas stanna i Brighton, som hårdnackat krävt 100 milj pund.

Chronicle tar entusiastiskt upp TalkSport-experten Dean Saunders tankar. Den tidigare Aston Villa- och Liverpoolspelaren tror att Alexander Isak kommande säsong kan bli skyttekung i Premier League. ”Jag tror att de (Newcastle) kommer att göra riktigt bra ifrån sig, och jag tror Isak kommer att göra massor med mål. Han är en outsider till Golden Boot”, menar Saunders.

The Athletic pratar med Emil Krafth om tiden som långtidsskadad. ”Det första fem månaderna var jag bara på gymmet och det kändes som om jag var i ett fängelse”, säger han. Krafth har nästan varit borta ett år men är nu nära comeback: ”Jag hoppas fortfarande vara tillbaka i försäsongsträning vid någon tidpunkt”. När den nyblivne 29-åringen väl är tillbaka är konkurrensen mördande. Newcastle värvade i går Tino Livramento, och sedan tidigare finns Kieran Trippier och Javier Manquillo på högerbackspositionen.

Daily Telegraph adderar siffror till Livramentos övergång. Newcastle betalar 35 miljoner pund – och Chelsea gör sig en rejäl hacka på det. Klubben sålde honom till Southampton för fyra miljoner pund men drar nu in 13-15,5 milj pund på en vidareförsäljningsklausul. Arsenal ska ha lagt ett inledande bud på David Raya, Brentfordmålvakten vill också dit, men enligt Telegraph försöker Bayern München fortfarande fortfarande övertyga honom om en flytt till Bundesliga. Telegraph har på annat håll med Amanda Ilestedt på en lista över VM-gruppspelets tio bästa spelare.

Birmingham Mail noterar att Robin Olsen höll nollan för Aston Villa (3-0 mot Lazio). Betyget är bara 6/10 men tycks ha att göra med att svensken inte blev utsatt för svårare prov.

Bloomberg skriver att Chelseas ägare, Clearlake och Todd Boehly, ett år efter köpet är beredd att sälja en del av klubben till investerare för att få in mer pengar. Enligt Bloomberg kan det ge upp till 400 miljoner pund.

SPANIEN

Marca synar Real Madrids svagheter under försäsongen. 0-3 mot Barcelona och 1-3 mot Juventus imponerar knappast. ”Det är klart att vi måste förbättra oss”, säger tränare Carlo Ancelotti, och sätter själv betyget 6/10 på Real Madrids försäsong. Marca ser dock Bellingham och Vinícius Jr som utropstecken. Vidare var det Marca som under torsdagskvällen kom med den spektakulära uppgiften att Luis Enrique överväger att hoppa av sitt nya jobb i PSG. Han känner tvivel efter röran kring Kylian Mbappé och Luis Campos oklara framtid. PSG kallar uppgiften för ”komplett nonsens”. Även personer nära Luis Enrique dementerar uppgifterna, enligt Sport.

Sport och Mundo Deportivo dammar av välkända Barça-mål på transfermarkanden på sina förstasidor. Sport med att João Cancelo är förstaval som ytterback och Ivan Fesnada plan B. Cancelo har redan uppgets överens med Barça. MD påpekar i sin tur att även Bernardo Silva vill till Barça, och att ”operationen” inletts. Häromdagen uppgav Le Parisien att PSG gett upp portugisen eftersom Manchester City vägrar lyssna på bud. Tidningarna uppmärksammar även Foot Mercatos uppgift att Franck Kessié i dag väntas till Paris för att genomgå läkarundersökning för Al Ahli. Barça får 11-12 milj euro, enligt MD.

FRANKRIKE

L’Equipe uppmärksammar att ”PSG accelererar” på transfermarknaden. I dag väntas köpet av Ousmane Dembélé bli officiellt och redan denna vecka väntas det följas av Gonçalo Ramos. Enligt fredagens A Bola lånar PSG anfallaren med en obligatorisk köpoption på 65+15 milj euro, så att PSG kan balansera FFP. Samtidigt vilar Kylian Mbappés skugga över klubben. Dessutom menar L’Equipe att sportslige rådgivaren Luis Campos framtid är osäker. Ett utropstecken på planen är i alla fall Neymar. Brasilianaren hyllas efter sin comeback som han kryddade med två mål (3-0 mot Jeonbuk). Det blir för övrigt fransk domare när Sverige spelar VM-åttondelsfinal mot USA på söndag. Välkända Stéphanie Frappart dömer matchen.

L’Union pratar med Reims president Jean-Pierre Caillot, och tar upp intresset från Napoli och Lazio för Jens Cajuste men avbryts. ”Det finns ingen kontakt”, säger Caillot.

TYSKLAND

Bild känner sorgen efter ”två skräck-VM på åtta månader”. Först herrarna och i går slogs också damerna ut i gruppspelet (1-1 mot Sydkorea). Så dagens stora rubrik är ”Vår fotboll är i ruiner”. I en krönika kallas nationen för ”fotbollsdvärgar”. I tidningens podd Bayern-Insider finns en rad uppgifter. 1/ Liverpool är fortfarande intresserad av Ryan Gravenberch men Bayern har ännu inte öppnat dörren för en flytt. 2/ Kyle Walkers framtid är fortsatt oviss – Man City vill erbjuda nytt kontrakt, Bayern är fortsatt inställda på att värva högerbacken. 3/ Benjamin Pavard är fortsatt fast besluten att byta klubb men det finns inga konkreta bud ännu.

Sky Sport menar att Dortmund rimligen värvat en tröjsäljare av rang till U23-laget. 20-åringen heter Jermain Nischalke. Efternamnet kan läsas som ”Aldrig Schalke” – som i Dortmunds ärkerival. Klubben presenterade nyförvärvet i sociala medier med orden ”Fint namn”.

ÖVRIGT

Scottish Sun (Skottland) hävdar att att Carl Starfelt är aktuell för en flytt. Celtic uppges förberett på bud då intresset för mittbacken fått en ny skjuts. Inga klubbar nämns i artikeln, som ändå paketeras med röd ”exklusivt”-stämpel. Starfelt har två år kvar på kontraktet med Celtic.

TyC Sport (Argentina) meddelar att Rosario Central och Tottenham nu skrivit under ett avtal för Alejo Véliz. Även Fabrizio Romano satte under morgontimmarna sitt ”here we go” på uppgiften. Tottenham köper den 19-årige anfallaren för cirka 15 miljoner euro plus bonusar.