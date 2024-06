Uppgifter: DMK snart i Blåvitt

Headlines Blogg

Athlos (Grekland) skriver att David Moberg Karlsson sagt hej då till lagkamraterna i Aris. Nästa destination blir av allt att döma IFK Göteborg. Kontraktet med Urawa Reds, som gäller till december, väntas rivas och den 30-årige mittfältaren kan bli presenterad i Blåvitt i juli, enligt Athlos.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) menar att landslaget kommer ”Hungriga till Hamburg” efter ännu en storseger (4-0 mot Island). Men Nederländerna kommer också utan Frenkie De Jong. Mittfältaren missar EM. Förbundskapten Ronald Koeman kommer med en bitter kommentar till sin ex-klubb Barcelona, där De Jong haft skadebekymmer. ”Hans klubb (Barça) bestämde sig för att ta risker och nu är vi utan Frenkie De Jong”, säger Koeman. Enligt transferexperten Fabrizio Romano är Chelseas Ian Maatsen aktuell som ersättare. Även Teun Koopmeiners EM är i fara på grund av skada. Besked väntas i dag.

TVP (Polen) kommer med lugnande besked kring skadorna på Robert Lewandowski, Karol Swiderski och Pawel Dawidowicz i gårdagens EM-genrep (2-1 mot Turkiet). ”Jag hoppas ha tillbaka alla tre inom några dagar”, säger förbundskapten Michal Probierz. Men Polen möter också Nederländerna ”om några dagar”, på söndag. Från ligafotbollen kan rapporteras att Raków Czestochowas fans röstat fram Gustav Berggren till Årets spelare samt att Elias Olsson (Lechia Gdansk) röstats in i Årets lag i 1 liga, den polska andra divisionen.

ENGLAND

Daily Mirror går all-in på landslaget som nu är på plats i Tyskland. Men det finns frågetecken. Mirror menar att det finns oro för Bukayo Sakas status inför söndagens EM-premiär mot Serbien. Arsenalstjärnan är annars en given startspelare. Daily Telegraph lägger till John Stones, Phil Foden, Jude Bellingham och Luke Shaw som också haft eller har skavanker. Telegraph var också först med att berätta att Trent Alexander-Arnold är aktuell för en startplats på mittfältet bredvid Declan Rice.

The Guardian varnar för bråk. Tysk polis befarar att en grupp på upp till 500 serbiska huliganer kommer att försöka ge sig på engelsmän i samband med lagens EM-premiär i Gelsenkirchen. 40 000 engelska fans är väntade och 5 000-8 000 serbiska. På annat håll uppger Guardian att Graham Potter är Leicesters förstaval som ny tränare.

The Times slår fast att Mauricio Pochettino är struken från Manchester Uniteds lista. I söndags stod det klart att Thomas Tuchel inte heller är aktuell längre. Roberto De Zerbi och Gareth Southgate finns bland namn som också nämnts kring United. Nuvarande tränaren Erik ten Hag är tillbaka från semester. Han har ännu inte fått besked om sin framtid, men väntas få det innan veckans slut.

Sky Sports hävdar att Manchester United och Arsenal fortfarande håller ögonen på Joshua Zirkzee. Bolognaanfallaren har rapporterats nära en flytt till Milan. Zirkzee har en utköpsklausul på 40 miljoner euro. Vidare uppger Sky Sport att Fulham värderar João Pahlinha till det dubbla av vad Bayern München erbjudit. Londonklubben vill ha 60 miljoner pund för mittfältaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport uppmärksammar Davide Frattesi som är ännu bättre i landslagströjan än i Inter och går in i startelvan i EM-premiären mot Albanien. Men det är La Repubblica som har citaten. ”Jag gillar filmer med dinosaurier, monster och superhjältar”, berättar Frattesi, som tydligen också gillar videospel, escape rooms och spjutfiske. Och mer? ”Lego. Jag håller fortfarande på med det. Jag fick ett stort Star Wars-rymdskepp med över 10 000 bitar. Jag kommer aldrig bli klar”. Svaret på skillnader mellan honom och goda vännen Nicolò Barella kommer kanske inte som någon överraskning, ”Han gillar gott vin och jag gillar Coca Cola”.

Corriere dello Sport kastar blickarna på Adrien Rabiot och uppger att Milan försöker locka till sig mittfältaren. Fransmannens kontrakt med Juventus går ut i sommar. Klubben har varit i kontakt med Rabiots rådgivare. 29-åringen har höga lönekrav: 7,5 miljoner euro om året. Bland intresserade utländska klubbar finns Manchester United.

Sport Italia uppger att Giovanni Di Lorenzo bestämt sig för Juventus. Han är redan överens om de personliga villkoren. Napolis nya tränaren Antonio Conte ska ha vädjat till lagkaptenen var fast besluten om att tiden i klubben är över. Di Lorenzo har kontrakt med Napoli till 2028.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo bygger båda förstasidor på Pep Guardiolas svar på om en framtid i Barcelona. Han fick frågan om dörren är stängd eller om det finns en möjlighet att han kan återvända. ”Ja”, sa Guardiola och gjorde en konstpaus med ett snett leende, ”Den är stängd” (se klipp här). Stort i den katalanska pressen är också att Barças Frenkie De Jong missar EM med Nederländerna och oron för Robert Lewandowskis EM-start. Sport rapporterar även att Barça kontaktat Leverkusen om Jeremie Frimpong. Klubben ska till och med ha laget ett lågt bud, men Frimpong vill avvakta beslut till efter EM och Barça har fortfarande händerna bakbundna då klubben inte vet hur mycket klubben kommer att kunna värva för. Dessutom uppgav Sport under måndagen att nya tränaren Hansi Flick gärna vill ha in Stuttgarts mittfältare Angelo Stiller.

Marca och AS förklarar de märkliga utspelen från Real Madrid i går. Först kom intervjun med Carlo Ancelotti om att Real Madrid inte kommer delta i klubblags-VM. Sedan Real Madrids dementi och en förklaring från Ancelotti om att han feltolkats. I bakgrunden finns inte bara ett missnöje från Real Madrids sida med den ekonomiska ersättningen utan också med hela turneringens struktur. Att tre Valenciasupportrar dömts till fängelse för rasism mot Vinícius Jr tar också stort utrymme. AS, liksom flera andra spanska medier, ser sedan med uppspärrade ögon på Max Svensson. Den svensk-spanske spelaren tillhör Espanyol – och la ut en bild på sig själv i värsta rivalen Barcelonas tröja i sociala medier (se bild här). Bakgrunden är att han firade med pappa Tomas Svensson som vann handbollens Champions League som en av Barças tränare. Max Svensson har den här säsongen spelat på lån i Osasuna, dit han också är utlånad nästa.

FRANKRIKE

L’Equipe förfasas över att Ligue 1 ännu inte lycktas sälja tv-rättigheterna för kommande säsong. ”Situationen är allvarlig”, lyder rubriken. Värdet har halverats, från en miljard euro till 500 milj euro. Oron påverkar också klubbarna. RMC Sport har ett konkret exempel: nykomlingen Auxerre har en transfer klarr för Tim Jabol-Folcarelli från Auxerre men allt är stand-by, då Auxerre inte kan göra en första delbetalning i väntan på vad tv-avtal. Under måndagen blev Will Still presenterad som ny tränare i Lens.

RMC Sport hävdar att Marseille är försiktiga men hoppfulla om att knyta till sig Sérgio Conceição, som lämnat Porto. Diskussionerna intensifierades under söndagen och måndagen, uppger radiokanalen. OM hoppas ro i land ett avtal denna vecka.

Le Parisien går igenom det franska laget. En trolig startuppställning i premiären mot Österrike är: Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Hernández – Fofana, Griezmann, Kanté – Dembélé, Mbappé, Thuram.

TYSKLAND

Bild pushar för sin EM-formbarometer. I topp är Belgien före Kroatien respektive Österrike. Tyskland är sjua. Bottenplatsen går till Rumänien. Mer EM: Tidningen berättar att Ungerns målvakt Peter Gulacsi skänker sin bonus på drygt 20 000 euro till välgörande ändamål. Gulacsi har sedan 2018 använt bonusarna till sjukhus i hemlandet samt till hjälp för gatuhundar. På annat håll konstaterar Bild att Bayern Münchens stundande värvning av João Palhinha kan få till följd att Joshua Kimmich lämnar. Mittfältaren har ett år kvar på kontraktet och en eventuell förlängning måste till i sommar. Sky Sport menar att även Leon Goretzka kan lämna, för rätt pris.

Sky Sport berättar vidare att Jonathan Tah meddelat Leverkusen att han vill till Bayern München. Därmed kan förhandlingar inledas. Mittbacken har redan en muntlig överenskommelse med Bayern. Även Levi Colwill uppges vara av intresse, men enligt transferspecialisten Fabrizio Romano har Chelsea inga tankar på att sälja 21-åringen. Mats Hummels framtid är oklar. Kontraktet går ut i sommar. Enligt Sky Sports kan 35-åringen tänka sig att stanna i Dortmund – men bara om tränaren Edin Terzic lämnar. Sky Sport bekymrar sig inför EM-premiären också över invasionen av skottar till Tyskland. En uppgift i BBC Sport för några veckor sedan gjorde gällande att uppemot 200 000 kan vara på väg till turneringen. Skottarna har bara 10 000 biljetter till var och en av sina gruppmatcher.