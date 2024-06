Uppgifter: Gett kontrakt till Sergio Peña

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Willax TV (Peru) rapporterar att Sergio Peña i Malmö FF nu har ett bud på bordet från Alianza Lima. Bollen är hos den 28-årige mittfältaren. Alianza Lima är en av flera klubbar som redan tidigare ryktats intresserad av Sergio Peña, som har kontrakt med MFF till säsongen slut. Det har sagts att den peruanske landslagsspelaren helst stannar i Europa.

Transfermarkt (Turkiet) berättar att Fatih Karagümrük efter nedflyttningen officiellt sagt hej då till fyra utländska spelare, en av dem är Marcus Rohdén. Elfsborg har nyligen uttryckt sitt intresse för den 33-årige mittfältaren, som skrev på ett tvåårskontrakt med Fatih Karagümrük förra sommaren.

ENGLAND

Daily Telegraph och The Times är överens om det inte blir Thomas Tuchel i Manchester United. Sedan går versionerna aningen isär. Enligt Telegraph, och transferexperten Fabrizio Romano har tysken trots ett färskt möte med United, strukit sig själv från listan. Han vill ta ett sabbatsår. The Times menar att det var på grund av att han märkte att intresset från United var svalt. Därför är rubriken ”United vill inte längre ha Tuchel”. Under tiden fortsätter Erik ten Hag vänta på besked om framtiden. Nederländaren är enligt Telegraph frustrerad över tiden det tar. Enligt Daily Mail kommer United att fatta ett beslut om Ten Hag denna vecka.

Daily Mirror, liksom de flesta tabloider, drar på ett uttalande från Harry Kane. Anfallaren hoppas chockförlusten mot Island i helgen kan bli ”en nyttig väckarklocka” inför EM. Vidare skriver tidningen att Aston Villa satt en prislapp på 50 miljoner pund till Arsenal för Douglas Luiz. På tal om prislappar, Manchester United vill ha 40 milj pund för Jadon Sancho.

Football London menar att Arsenal vänt blickarna bort från Bruno Guimaraes och Alexander Isak på grund av de höga transfersummorna. Premier Leagues ekonomiska regelverk (PSR) biter. Samtidigt påpekar Sky Sports att Arsenal också valt bort anfallare som Isak och Ivan Toney för att hitta en ung anfallare som klubben kan utveckla.

The Sun uppger att Martí Cifuentes, tidigare Hammarby, är en ledande kandidat till tränarjobbet i Sunderland. Men QPR uppges vilja ha ett sexsiffrigt belopp för att släppa spanjoren. The Sun skriver på annat håll att Fenerbahçe är den senaste klubben i jakten på Mason Greenwood.

Talk Sport-medarbetaren och transferspecialisten Ben Jacobs uppger att Everton är i samtal med Chelsea om att värva anfallaren Armando Broja. Avtalet uppges vara värt 30 miljoner pund, även om Chelsea hoppas på 35 milj pund. Milan, Monaco, Wolves, Crystal Palace och Bologna uppges också intresserade.

The Guardian-medarbetaren och transferexperten Fabrizio Romano skrev i natt att Newcastle är överens med målvakten James Trafford. Klubben väntas lägga ett nytt bud till Burnley värt 15 miljoner pund plus bonusar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport önskar Italien ”Trevlig resa”. Det bär av till Tyskland och EM. Resan dit går med ”större tillförsikt” efter seger i genrepet (1-0 mot Bosnien-Hercegovina). På lördag väntar EM-premiär mot Albanien. Bäst i går var enligt GdS målskytten Davide Frattesi (7,5/10). Blir Emil Holm kvar i Atalanta? Ett besked kommer innan fredag, skriver Gazzetta dello Sport. Så länge gäller köpoptionerna i lånen. Spezia står fast vid optionens 8,5 milj euro. Atalanta vill pruta och kan slänga in spelare för att få igenom en affär. Atalanta har redan betalt 2,5 milj euro för lånet. Yukinari Sugawara i AZ har en tid pekats ut som ett alternativ för Atalanta till Holm. Noterbart i övrigt: Fabio Cannavaro har redan fått lämna tränarposten i Udinese.

Tuttosport uppger att Torino är ute efter Alexis Saelemaekers, som tillhör Milan. Ingen stor nyhet i sig men det ger anledning att uppmärksamma att det ljusnar för Jesper Karlsson i Bologna. Klubben kommer av allt att döma inte att utnyttja köpoptionen på Saelemaekers. Både Il Resto di Carlino och Quotidiano Sportivo pekar på att det ger chansen för Karlsson att skina. Dessutom heter Bolognas nya tränare Vincenzo Italiano, var tidigare i Fiorentina, och försökte värva just Karlsson i januari.

SPANIEN

Marca, AS och övriga sporttidningar är en orgie i Carlos Alcaraz, efter segern i Franska öppna. Fotbollen får för dagen ta en plats i skuggan av tennisstjärnan. Som att den spanska fotbollssäsongen faktiskt fortfarande inte är slut. Espanyol skaffade sig övertag i playoff-semifinalen till La Liga via bortaseger (1-0 mot Sporting Gijón). Marca sätter också ljuset på Anguilla. Landslaget har bara San Marino efter sig i världsrankningen, fick i helgen stryk av Surinam med 4-0 i VM-kvalet men har i laget en ”världsstjärna”, som Marca uttrycker det. Ingen slår Aedan Scipio i hårlängd. Anfallaren har flätor ner till knävecken och tvingas ha midjeband om håret. Scipio klarade sig för övrigt undan en straff mot Surinam efter en hårresande tackling (se klipp här).

Sport och Mundo Deportivo pekar på en annan match. Damernas serie är inte heller avslutad och Barça vann som vanligt (5-1 mot Real Betis). Fridolina Rolfö kollade på från bänken. Det går inte heller de katalanska tidningarna förbi att João Félix säger att han vill stanna i Barça. Al-Ittihad är en av klubbarna som försöker locka Jules Koundé, men fransmannen trivs i Barça – och med sin status där. ”Jag är en av Barças nyckelspelare, en av ledarna i omklädningsrummet, och inte minst så vet jag att jag är en pålitlig spelare”, säger han till Le Parisien.

FRANKRIKE

L’Equipe rynkar på näsan åt ett ”Blygsamt Frankrike inför EM”. Det blev bara oavgjort i genrepet (0-0 mot Kanada). Samma Kanada som Nederländerna körde över med 4-0 några dagar tidigare. William Saliba gjorde bäst intryck i det franska laget, enligt L’Equipe (7/10). På andra sidan skalan fanns Olivier Giroud (3). Megastjärnan Kylian Mbappé gjorde bara ett inhopp ett par minuter. Efter smärtor i ryggen förra veckan har han haft ett ont i ett knä. Det är ingen fara med starten mot Österrike i EM-premiären om en vecka, ”men det är svårt att se att Mbappé är 100 procent då”, skriver L’Equipe. I Kanada spelade MFF-backen Derek Cornelius från start och får 5 i betyg.

RMC Sport ser kritik mot summorna i Kylian Mbappé-transfern i uttalandet från Bayern Münchens sportchef Max Eberl. ”Man kan alltid vara girig, men alla som är giriga blir i slutändan spiken i kistan på fotbollen”, säger Eberl till Süddeutsche Zeitung, och bekymrar sig över att pengarna försvinner ut ur fotbollen, ”Om alla pengar försvinner kommer det till slut inte att finnas några pengar för oss att göra affärer med”. Uttalande får också uppmärksamhet i spanska medier.

TYSKLAND

Bild fäster blicken på den uppblossande debatten om landslagets nummer 1. Manuel Neuer har stått för tveksamma ingripande, och en rejäl blunder mot Grekland. Förbundskapten Julian Nagelsmann står hårdnackat bakom honom, men det gör inte folket. I en läsaromröstning i Bild vill 72 procent hellre se Marc-André ter Stegen, och i Kickers omröstning hela 83 procent. Ter Stegen sa redan för en tid sedan vad han tyckte: ”Tränarens åsikt måste accepteras och respekteras, även om jag inte håller med honom”.

Sky Sport konstaterar att Bayern München och Fulham är i slutförhandlingar om João Palhinha. Transferspecialisten Fabrizio Romano håller med. Transfersumman väntas landa på 40-45 milj euro. Bayern är redan överens med mittfältaren. Vidare uppger Sky att St Paulis tränare Fabian Hürzeler har en muntlig överenskommelse med Brighton. Klubbarna diskuterar nu kompensation. Det skulle innebära att MFF-tränaren Henrik Rydström är ute ur bilden för PL-klubben.