Uppgifter: Överenskommelse om Emil Holm

ITALIEN

Tuttomercatoweb uppger att Atalanta nu uppnått en överenskommelse med Spezia om Emil Holm. Övergången är värd tio miljoner euro. Liksom dagens Corriere dello Sport, så påpekar TMW att Atalanta också är överens med Holm. Kontraktet uppges värt 700 000 euro om året. En övergång väntas inom kort men först måste Merih Demiral till Al Ahli bli helt klar. Demirals försäljning väntas i sin tur också bana vägen för Atalanta att värva Isak Hien. Även här talas det om en övergångssumma på cirka tio miljoner euro. Gazzetta dello Sport nöjer sig i dag med att skriva att Holm är nära Atalanta. I går gjorde Atalanta klart med Charles De Ketelaere från Milan.

La Gazzetta dello Sport har fokus på ”Luciano – de sista tvivlen”. Förbundet har valt Luciano Spalletti som nästa förbundskapten, men Napoli stretar emot om kompensation. Själv vill Spalletti inte gärna gå emot sin gamla klubb. Det, menar GdS, kan bana vägen för Antonio Conte. GdS ger Jens Cajuste hyfsade chanser att få spela i Napolis ligapremiär mot Frosinone på lördag. TMW har med Cajuste i den troliga startelvan. Frank Anguissa är ett frågetecken efter skada, och det svenska nyförvärvet har enligt både GdS och lokala journalister imponerat på träningarna. Från torsdagen kan också nämnas att Roma värvat Leandro Paredes och lånat Renato Sanches, båda från PSG. Stadsrivalen Lazio är på väg att värva Hugo Lloris. Inter har välkomnat Marko Arnautovic tillbaka.

Sky Sport Italia skriver att Liverpool är intresserad av Sofyan Amrabat, och bekräftar därmed Algemeen Dagblads uppgifter. Kontakter är sedan tidigare tagna med Fiorentina. Förhandlingar sker via mellanhänder. Tidigare har Manchester United och Atlético de Madrid pekats ut som intresserade av marockanen. Sky Sport Italia kom under torsdagens också med uppgifter om att Palermo förhandlar med Häcken om Kristoffer Lund.

ENGLAND

Daily Express har ”Vågar vi drömma?”, Daily Star ”Drömmar om 1966”. England är i VM-finalen (3-1 mot Australien) och kanske är det så ändå att ”Football’s coming home” – också en återkommande rubrik på förstasidor och sportettor runtom i landet. Förbundskapten Sarina Wiegman, som redan lett England till EM-guld, säger: ”Möjligheten att som förbundskapten få ta sig till två finaler är verkligen speciell. Jag tar aldrig något för givet, men jag tänker – är jag med i en saga eller nått?”.

Manchester Evening News ser ytterligare en engelsk triumf att fira, den stavas Manchester City. Den här gången har Supercupen i Aten säkrats (1-1 mot Sevilla, 5-4 e str). Men så mycket firande blir det inte. ”I morgon (läs: i dag) kommer vi att vara ännu gladare. Inte en droppe alkohol. Vi måste återhämta oss så mycket som möjligt för, härifrån Grekland, tack så mycket Premier League för att ni låter oss spela på lördag och inte söndag eller måndag, tack så hemskt mycket”, säger Pep Guardiola sarkastiskt. Jack Grealish intygar att det inte blir något nu redan klassiskt firande, ”Nej, han (Guardiola) har förbjudit det”. MEN tycker Ederson var matchens lirare, han får 8 av 10.

The Sun slår fast att Manchester United planerar för att låta Mason Greenwood komma tillbaka i laget redan nästa vecka. Anfallaren har stått utanför i ett och ett halvt år, sedan han anklagats för försök till våldtäkt och misshandel mot sin flickvän. Han friades senare. The Athletic berättade under onsdagen att Uniteds vd Richard Arnold nyligen meddelat klubbledningen att Greenwood skulle få göra comeback. Som en följd av Athletics artikeln meddelade United att ett beslut ännu inte är taget. Men många läser mellan raderna att United försöker bana vägen för Greenwood. Ett kontroversiellt beslut i så fall, efter klippen från incidenter som cirkulerat i sociala medier.

The Guardian-medarbetaren Fabrizio Romano uppdaterade under natten de överraskande uppgifterna om Liverpool och Wataru Endo. Övergången får nu hans ”here we go” – läkarundersökning väntar i dag och Stuttgart erhåller 18 miljoner euro för den japanske mittfältaren.

Daily Telegraph har fler transferuppgifter. West Ham har satt en prislapp på 85 miljoner pund på Lucas Paquetá, som Manchester City jagar. City har redan fått ett bud nobbat, uppskattat värde var 70 milj pund, men väntas lägga ett nytt. Sky Sport Italia uppger att City även är intresserad av Dani Olmo, nybliven lagkapten i RB Leipzig. Telegraph skriver vidare att Chelsea är beredd att sälja Lewis Hall för cirka 30 miljoner pund (35 milj pund enligt The Athletic). Newcastle är intresserad av 18-åringen, och ska redan ha lagt bud. Newcastles tränare Eddie Howe och Hall har för övrigt samma agent. Mer Chelsea: under torsdagen kom uppgifter om att Hakim Ziyech är nära att skriva på för Galatasaray.

SPANIEN

Marca och AS beklagar sig över Sevillas öde – ännu en förlorad Supercup (1-1 mot Manchester City, 4-5 e str). AS skriver om ”En förbannelse utan slut”. Sevilla vann Supercupen 2006 men har sedan dess sex raka förluster. Lucas Ocampos är den enda spelaren på planen som får högsta betyg i Marca, tre stjärnor av tre. AS kommer också med uppgiften att Ansu Fati beslutat sig för att lämna Barcelona. 20-åringen har redan flera erbjudanden på bordet, skriver tidningen. Ansu Fati känner inte att han har Xavis förtroende. Mundo Deportivo tillbakavisar påståendet, och menar att Ansu Fati vill övertyga Xavi och att en flytt bara kan bli aktuell till vinter om det inte blir mer speltid. AS skriver på annat håll att Isak Jansson nu är helt och fullt tillbaka efter skada. Han är aktuell för Cartagenas startelva mot Andorra i morgon.

Sport och Mundo Deportivo har stort fokus på Deco tar över som sportchef i Barcelona, men också konsekvenserna. Mateu Alemany lämnar klubben när transferfönstret stänger. Fabrizio Romano skriver att Alemany, som var på vippen att flytta till Aston Villa i maj, är nu aktuell för Tottenham.

Diario de Sevilla följer upp flytten för Ludwig Augustinsson till Anderlecht. Enligt tidningen får Sevilla 1,5 miljoner euro fördelat på lån och bonusar.

FRANKRIKE

L’Equipe må ha polarna Ousmane Dembélé och Kylian Mbappé på förstasidan – det finns fler rubriker om Marseille. Dels har klubben lämnat in en protest till Uefa mot domarna i de båda CL-kvalmatcherna mot Panathinaikos. Protesten gäller den bristande enhetligheten i besluten. Dels är mittfältaren Matteo Guendouzis framtid på nytt oklar. Tidigare har det funnits Premier League-intresse, nu leder de hetaste spåren till Lazio och Inter. Marseille har ännu inte fått något officiellt bud. L’Equipe känner även på intresset kring Neymars ankomst i Saudiarabien. 10 000 Al Hilal-tröjor med brasilianarens namn och nummer uppges ha sålts online under de första sju timmarna efter övergången. L’Equipe bekräftar även Expresssens uppgifter: Metz har lagt bud på IFK Göteborgs 20-årige back Johan Bångsbo.

Le Parisien uppger att PSG trots alla värvningar fortfarande är ute efter två anfallare: Randal Kolo Muani (Frankfurt) och Bradley Barcola (Lyon). Båda spelarna har gett klartecken till PSG. Le Parisien tror på en övergångssumma på 80 milj euro för Kolo Muani och 20 milj euro för Barcola. Även RMC Sport understryker intresset för duon, och att förhandlingar pågår.

Foot Mercato hävdar att både Manchester United och Liverpool reaktiverat intresset för Bayern Münchens mittfältare Ryan Gravenberch. Inget bud är lagt ännu. 21-åringen föredrar en flytt till United. Även en annan mittfältare väcker Liverpools intresse: Boubacar Kamara. Aston Villa uppges ovillig att sälja 23-åringen.

RMC Sport-medarbetaren Sacha Tavolieri uppger att Sebastian Andersson är nära att skriva på för Eupen. Den 32-årige anfallarens kontrakt med FC Köln gick ut i sommar. Eupen ligger på nionde plats i belgiska ligan efter tre omgångar.

TYSKLAND

Kicker välkomnar Bundesligastarten i helgen. ”Mästaren och de tre jagande” illustreras med bild på tränarna i Bayern München, Dortmund, RB Leipzig och Bayer Leverkusen. I en omröstning bland läsarna tror 38,9 procent att Bayern vinner igen. Därefter följer Dortmund (20 procent), RB Leipzig (14,9) och Leverkusen (6,8). Darmstadt är läsarnas favorit att åka ur Bundesliga. Bayerns tränare Thomas Tuchel insisterar på en ny nummer 6. Enligt Kicker är möjliga namn Ibrahim Sangaré (25, PSV Eindhoven), Wilfred Ndidi (26, Leicester) och Aurelien Tchouameni (23, Real Madrid), ”men ett oväntat namn kan också dyka upp”, lägger Kicker till. Bland laguppställningarna inför Bundesligapremiären är Mattias Svanberg i Wolfsburg den enda svenska Kicker tror på i en startelva.

Bild berättar om vändningen i Bayern Münchens målvaktsjakt. Efter att förgäves ha jagat nödlösning till Manuel Neuer, beslutade vid ett klubbledningsmöte att avblåsa den jakten och i stället satsa på nuvarande nummer två, Sven Ulreich. I stället riktas jakten in på en lägre nivå, en ny reservmålvakt till Ulreich.

Sky Sport instämmer i uppgifter om att Eintracht Frankfurt lagt ett bud på Elye Wahi. Men till skillnad från franska uppgifter som skvallrar om bud på 28 miljoner euro, skriver Sky att budet på den 20-årige anfallaren är på 15 milj euro. Intresset kvarstår oavsett Randal Kolo Muanis framtid. Arsenal, Tottenham, Monaco, Chelsea och inte minst West Ham har också uppgetts intresserade av Wahi.

ÖVRIGT

Nordholland Dagblad (Nederländerna) förmedlar besked från AZ: Jesper Karlsson kommer inte till spel mot FC Santa Coloma i dag. Svensken, som omgärdades av flyttrykten igen i början av sommaren, uppges ha en lättare skada.

Scottish Sun (Skottland) följer upp Celtics värvning av Gustaf Lagerbielke under rubriken ”Need for Swede”. 23-åringen är den senaste i en lång rad svenskar i den grönvitrandiga tröjan. Lagerbielke får tröja nummer 4 och kan debutera redan i cupen mot Kilmarnock på söndag.