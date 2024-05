The Times: Potter kan återvända till Brighton

Headlines Blogg

ENGLAND

The Times menar att Ipswich succétränare Kieran McKenna har ett rakt val i nuläget: Brighton eller Chelsea. Erbjudande finns från båda. Om Brighton inte lyckas locka McKenna ses en återkomst för Graham Potter som en plan B. Manchester Evening News menar å sin sida att McKenna hoppas på Man United. Potter har tidigare ryktats aktuell för just United men inte längre. Han har även avstått inviter från Ajax.

Daily Telegraph har rubriken ”Chelsea och United slåss om samma tränare”. Enligt tidningen fokuserar Chelsea nu på Kieran McKenna, Enzo Maresca, Thomas Frank samt ett fjärde, hittills okänt namn. Uniteds lista är också på fyra namn: McKenna, Frank, Thomas Tuchel och Mauricio Pochettino. Enligt Guardian är Tuchel det ledande namnet för United medan Chelsea bett Leicester om tillåtelse att prata med Maresca, vilket skulle innebär att processen är lång gången. Telegraph var i går först ut med att Plymouth närmat sig Wayne Rooney som ny tränare. Tidningen berättar även att Newcastle är ute efter att värva Jarrod Bowen (West Ham) och Dominic Calvert-Lewin (Everton). Bowen ses som alternativ till Michael Olise, som Man United anses närmast. Calvert-Lewin ses som en ersättare till Callum Wilson, som väntas lämna.

Annons

Daily Mail skriver med stora bokstäver att ”Paqueta riskerar tio års avstängning”. Det är vad som står på spel om West Ham-stjärnan fälls för bettingbrott, för att avsiktligen ha tagit gula kort. Det finns tidigare exempel. The Guardian formulerar det som att West Ham fruktar att hans karriär är över om han fälls. 26-åringen har varit i Manchester Citys sikte men lär nu försvinna ur det. Vidare berättar Mail att Vincent Kompanys assisterande tränare Craig Bellamy inte kommer följa belgaren till Bayern München. Enligt Burnley Express är han ett möjligt namn att ersätta Kompany i Burnley. Även förre Hammarby-tränaren Martí Cifuentes nämns på en tolvmannalista.

The Sun drar sitt strå till Silly season-stacken. Bayern München är intresserad av Jack Grealish. Enligt tidningen har Bayerns blivande tränare Vincent Kompany identifierat Man City-mittfältaren som en viktig byggsten i sitt nya lagbygge. Tidningen skriver även att West Ham, under nya tränaren Julen Lopetegui, överväger ett bud på Max Kilman. Prislappen för Wolves lagkapten är cirka 45 miljoner pund.

Annons

The Guardian hävdar att Tottenham överväger ett bud på Callum Hudson-Odoi. Nottingham köpte yttern för bara tre miljoner pund förra sommaren. Chelsea erbjöd honom då även till just Tottenham.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med att Atalantas tränare Gian Piero Gasperini inte bara höjer Europa League-bucklan utan också höjer kraven. Möte med presidenten Antonio Percassi väntar, och Gasperini vill ha två-tre stora namn för att kunna konkurrera i toppen. Han är också frestad av ta över Napoli. GdS påpekar vidare att i dag är dagen då Milan officiellt bryter med Stefano Pioli. Paulo Fonseca är fortsatt favorit att ersätta. På tal om farväl, så sa Claudio Ranieri ett tårfyllt hej då till fotbollen i går. Han fick stående ovationer från publik, spelare och domare inför Cagliaris match (3-2 till Fiorentina) – se klipp här. 72-åringen håller ändå dörren på glänt, ”Om ett landslag hör av sig så ska jag fundera på det”.

Annons

Corriere dello Sport lägger tyngdvikten vid Thiago Mottas avsked till Bologna och stundande ankomst i Juventus. Vincenzo Italiano är förstaval att ta över i Bologna. Maurizio Sarri och Raffaele Palladino ses som alternativ. En annan stor rubrik är att Napolis lagkaptenen Giovanni Di Lorenzo bett att få lämna klubben, trots att han förra sommaren förlängde kontraktet till 2028 (med option till 2029). Det är ytterligare en kinkig situation för klubben. Napoli kan räkna med 100 miljoner euro från PSG för Chvitja Kvaratschelia, men vill egentligen inte sälja då klubben räknat med en storförsäljning av Victor Osimhen – som ännu inte blivit av.

SPANIEN

Marca och AS puttrar på i väntan på Champions League-finalen. Marca med en ny intervju. I dag är det med Ruud Van Nistelrooy under citatrubriken ”Real Madrid har ett framtida stjärnlag”. AS fokuserar i stället på Real Madrids basketlag (semifinal i EuroLeague). Båda tidningarna skriver också om arvtagarna efter Toni Kroos. Det blir Jude Bellingham och Federico Valverde som får axla manteln. AS skriver också att Valverde väntas ta över Kroos tröja nummer 8.

Annons

Sport och Mundo Deportivo lägger krutet på Barcelonas damer. I morgon väntar Champions League-final mot Lyon. Matchen spelas i Bilbao. 35 000-40 000 Barça-fans är väntade. Sedan följer tidningarna upp tyska uppgifter om en överenskommelse mellan Barça och Hansi Flick. Ett beslut om tränarpositionen väntas nästa vecka, efter den avslutande ligamatchen mot Sevilla på söndag. Cadena SER:s Antonio Romero tycker klubbpresident Joan Laporta och klubbledningen ”offentligt förödmjukat Xavi” i sättet de handskats med sin legendar.

Relevo berättar att Inter Miami siktat in sig på Nacho Fernández. Den 34-årige backen väntas lämna Real Madrid efter säsongen, och vill enligt uppgift inte ha ny klubbadress i Europa. Inter Miami har utrymme i budgeten för Nacho och destinationen tilltalar spanjoren med familj.

Annons

La Voz de Galicia gör artikel på lyftet för Carl Starfelt i Celta Vigo. Under Rafael Benítez var han given, men när Claudio Giráldez tillträdde i mars bänkades svensken. Nu är Starfelt tillbaka. På de tre senaste matcherna är har han flest spelminuter av alla i laget, 265 minuter.

FRANKRIKE

L’Equipe lockar med en intervju med Olivier Giroud. I den berättar den 37-årige anfallaren att han drar på sig landslagströjan för sista gången under EM. ”Man får vara ärlig och se det här som min sista turnering med landslaget. Jag kommer att sakna det mycket, men landslaget är nog slut för min del efter EM”, säger Giroud, som flyttar från Milan till Los Angeles FC i sommar. En fingerskada på landslagsmålvakten Mike Maignan bekymrar men enligt L’Equipe tycks EM i dagsläget inte vara i fara. L’Equipe och RMC Sport rapporterar båda att det pågår en stenhård kamp mellan Real Madrid och PSG om Leny Yoro. Det tycks nu upp till den 18-årige backen att göra sitt val. En övergångssumma väntas landa på under 60 miljoner euro, men inte med mycket.

Annons

Nice-Matin ser Nice tömmas på kraft. Sportchefen Florent Ghiolsfi har lämnat för Roma. Tränaren Francesco Farioli är klar för Ajax. Dessutom lär flera spelare lämna. En av dem är backstjärnan Jean-Clair Todibo. Tottenham väntas lägga bud. Även Manchester United, Juventus och Milan är intresserade. Todibo värderas till 40 miljoner euro.

Foot Mercato uppger att flera storklubbar jagar Souleymane Sidibé i Stoke City. Chelsea, Brighton och Monaco är alla intresserade av den 17-årige mittfältaren.

TYSKLAND

Bild domineras av Bayern Münchens stundande tillsättning av Vincent Kompany som Thomas Tuchels ersättare. Bayern och Kompany är överens. Kontraktet är till 2027. Burnley vill ha 20 miljoner euro i kompensation, Bayern vill betala 10 milj euro – summan väntas hamna ungefär mitt emellan. Bild skriver att Kompanys spelfilosofi påminner om Pep Guardiolas, vilket passar Bayern. Både Bild och Sky Sport har läsaromröstningar om valet av Kompany. På Bilds fråga om det är rätt val svarar 31 procent ja, resten nej. På Skys tresvarsfråga tycker 29 procent att det är ett bra val.

Annons

Sky Sport levererade en intervju med Hugo Larsson som uppskattas i Frankfurtpressen. ”Kommer jag fortfarande att spela för Eintracht nästa år? Självklart. Jag har fortfarande fyra år kvar på mitt kontrakt och jag njuter av varje sekund. Jag älskar att vara här”, säger svensken. Sky Sport dementerar vidare totalt uppgifter från Marca i går om att Theo Hernández är överens med Bayern München. Ingenting har hänt. Bayerns intresse kvarstår, men ingenting är överenskommet.

ÖVRIGT

ESPN (Brasilien) hör, liksom transferspecialisten Fabrizio Romano, bekräftelsen från Palmeiras tränare Abel Ferreira att Estêvão Willian, 17, ska flytta till Chelsea. ”Endrick till Real Madrid, Estêvão nu – bara på ett år”, säger Abel Ferreira, och lägger mjukt till, ”Jag hoppas Chelsea inte tar fler. Jag är till och med rädd”. Enligt UOL skriver Estêvão, kallad Messinho, på ett sjuårskontrakt och anländer när han fyllt 18 nästa sommar. Pris: 40 miljoner euro plus bonusar som kan nå 25 milj euro.

Annons

Protathlima (Cypern) konstaterar att AEK Larnaca värvar Godswill Ekpolo från rivalen Apollon Limassol. Bara för några veckor sedan rapporterades den 29-årige backen aktuell för en comeback i BK Häcken. Ekpolo har kontrakt som går ut i månadsskiftet. AEK Larnaca är överens med Ekpolo om ett kontrakt på två plus ett år.