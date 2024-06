Uppgifter: Celta Vigo kan sälja Starfelt

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca och AS har givetvis Kylian Mbappé på förstasidan. Real Madrids nya fixstjärna som brutit näsan med Frankrike. Men farhågorna från pappersupplagorna dämpades under natten (se under Frankrike). AS uppger på annat håll att Celta Vigo är beredd att lyssna på bud på Carl Starfelt. Tränaren Claudio Giráldez vill ha en annan sorts mittback och svensken finns därför inte med i Giráldez planer, skriver AS. Det är bara tio månader sedan Celta Vigo värvade Starfelt, och han blev snabbt en av lagkaptenerna men då under Rafael Benítez. I Celtics supporterkretsar har ett rykte samtidigt uppstått om en comeback för den populäre backen, men det är just det, ett rykte.

Relevo har en rad uppgifter. Som att Cristiano Ronaldo inte ser EM som sitt landslagsfarväl. 39-åringen strävar efter att spela VM 2026. Det uppger en källa nära Portugals omklädningsrum enligt Relevo. Här kan man också läsa att Atlético nu kontakta Chelsea om Conor Gallagher. Atlético vill veta förutsättningarna för att kunna värva mittfältaren, som Londonklubben sägs villig att sälja.

Sport och Mundo Deportivo har också förstasidor där Mbappé dyker upp, men Barcelona är aldrig lång borta. Sport uppger att Manchester United fått ett bud nobbat på Fermín López. MD presenterar en läsarundersökning som visar att Nico Williams är den spelare fansen helst vill värva, följd av Joshua Kimmich. En majoritet är positiva till nya tränaren Hansi Flick.

El Confidencial berättar att spansk polis i samarbete med Europol och FBI sprängt en IS-cell som fungerade som ett propagandacenter och uppmanade till attacker mot Real Madrid, EM i Tyskland och OS i Paris. Sammanlagt nio personer greps på fyra olika platser i Spanien.

ENGLAND

Daily Star levererar den mest udda bilden på Jude Bellingham, en tecknad version som superhjälte. Det bottnar i förbundskapten Gareth Southgates önskan att fler är stjärnor på stora scenen (superhjältar). ”Varje spelare kan inte vara en stjärna i varje match. Vad som är viktigt är att olika spelare har ögonblick som Jude senast”, säger Southgate och påpekar att det krävs för att nå hela vägen fram – fler superhjältar alltså.

Daily Telegraph bygger sin sportetta på att ”England slår tillbaka mot sina kritiker”. Det är Kyle Walker som säger att , ”Medierna gillar att skapa en storm och sätta tankar i huvudet som inte bör vara där”. En som fått beröm är Marc Guéhi, och nu trissas backens prislapp upp. Manchester United har uppgetts intresserad av Guéhi – och alla andra heta mittbackar – men enligt Telegraph vill Crystal Palace ha 65 miljoner pund för 23-åringen.

The Times rapportering kring EM kretsar främst kring Serbien. Uefa utreder apljud riktade mot engelska spelare. Det serbiska förbundet har redan bötfällts för supportrars agerande i samband med matchen, för att saker kastade in och provokativa budskap. Mötet i Gelsenkirchen var högriskmatch men förlöpte lugnt bortsett från en incident. Däremot var transporterna en smärre katastrof. Supportrar fick vänta tre timmar för att ta sig från arenan. Förbundet ska prata med Uefa, som brådskande ombetts se över problemen.

Talksport grottar ner sig i silly season. Brighton har inlett samtal med Leeds om yttern Crysencio Summerville, som värderas till 30 miljoner pund. Under måndagen kom också besked om att Wolves brädat Chelsea/Strasbourg på Pedro Lima.

ESPN uppger att Manchester City kan värva…ingen alls. Om ingen spelare vill lämna är City enligt ESPN:s källor beredd att ta sig an den nya säsongen med samma trupp som vann klubbens fjärde raka ligatitel.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport menar att det blir ett ”Italien som ändrar” i laguppställningen till andra matchen mot Spanien. Förbundskapten Luciano Spalletti funderar på att plocka in Mancini för att sätta stopp för Álvaro Morata, och göra en rad småjusteringar för att komma tillrätta med spanjorerna. Från mercaton rapporterar GdS att Juventus kastar lystna blickar på Karim Adeyemi i Dortmund. Klubben jagar yttrar. Samtidigt uppges Dortmund intresserad av Dean Huijsen och Matias Soulé. Prislappen på Adeyemi, utan spelare emellan, lär ligga på minst 30 miljoner euro plus bonusar.

DAZN rapporterar att Tottenham är den senaste klubben att falla för italienske EM-backen Riccardo Calafiori. Londonklubben ska ha hört sig för med Bologna. Nyligen sa Bolognas vd Claudio Fenucci att Bologna ”inte har några intentioner” att sälja 22-åringen. Bayer Leverkusen, Chelsea, Atlético, Bayern München och inte minst Juventus har uppgetts intresserade.

FRANKRIKE

L’Equipe och all fransk press handlar efter gårdagens seger (1-0 mot Österrike) om en näsa. Kylian Mbappés näsa. Den är bruten. Men en läkarundersökning visar att ingen operation krävs. Det meddelade förbundet under natten. I stället väntas Mbappé snart tillbaka, i bästa fall redan mot Nederländerna på fredag. Enligt Le Figaro däremot väntas han missa de två avslutade gruppspelsmatcherna. Själv twittrade fransmannen glatt i natt, ”Några förslag på mask?”, med en glad emoji och en emoji på teatermasker. Minns att lagkamraterna i PSG en gång i tiden gav honom en Donatello-mask i födelsedagspresent, då han liknats vid figuren från Teenage Mutant Ninja Turtles (se klipp här). N’Golo Kanté valdes till matchens lirare. Kanté, Adrien Rabiot och Mike Maignan är de enda som når 7 av 10 i betyg i L’Equipe. På tal om betyg. Domare Glenn Nyberg får 6/10 för sin insats i Rumänien-Ukraina (3-0). Spanska Marca är mer generös och ger toppbetyget tre stjärnor av tre möjliga. Italienska Gazzetta dello Sport, alltid återhållsam med betygen, ger 6,5 och omdömet, ”Hade matchen i sin hand från början till slut, med personlighet och trygghet, utan att ställas på svårare prov”.

RMC Sport berättar att franske mittbacken Oumar Solet är het. 24-åringen har ett år kvar på kontraktet med RB Salzburg och väntas säljas i sommar. Leverkusen, Stuttgart och Dortmund är intresserade, men Premier League lockar. Manchester United uppges ha fäst blicken på Solet. RB Salzburg hoppas på 12-15 miljoner vid en försäljning.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Federico Chiesa finns på Bayern Münchens-lista. Samtal planeras efter EM. Åtskilliga klubbar är intresserade, bland dem Roma och Napoli. Den 26-årige ytterns framtid i Juventus är osäker. Prislappen väntas vara 30-40 miljoner euro. Sedan tonar Sky Sport ned men avfärdar inte Mallorcaryktena kring Mats Hummels. Ja, det finns intresse från båda parter, men nej, det har inte förekommit några förhandlingar. Mallorca sägs beredd att erbjuda Hummels tre miljoner euro i årslön. Roma är också intresserad av mittbacken. Sky Sport bekräftade under måndagskvällen också de turkiska uppgifterna om Fenerbahçes intresse för Victor Nilsson Lindelöf.

Sport1 tar entusiastiskt del av lovord till tyska premiärskytten Florian Wirtz. De kommer från Brasiliens förbundskapten Dorival Júnior, som följt honom i Leverkusen. ”Killen är fantastisk. Han spelar som om han vore en sydamerikan”, säger Dorival Júnior.

ÖVRIGT

Dernière Heure (Belgien) såg missade målchanser och bortdömda mål, och beklagar sig på förstasidan: ”Allt var emot oss!” (1-0 till Slovakien). Het Laatste Nieuws-krönikören Niels Poissonnier suckar, ”Vi reser snart hem igen, kniven rör sig långsamt mot vår strupe”.

Record (Portugal) har en obligatorisk ”kom-igen”-rubrik inför premiären, och så stora drömmar, framförda av förbundskapten Roberto Martinez. ”Jag har sju skjortor med, inte bara tre, men det hänger på vilken nivå vi visar”, säger Martinez, och menar att han har kläder ända till final, inte bara gruppspel. Tjeckien väntar för skjorta nummer ett i kväll.

Kronen Zeitung (Österrike) tröstar med ”Upp med huvudena” efter förlusten (1-0 till Frankrike). Tidningen hör också målvakten Patrick Pentz beklaga sig över Kylian Mbappés uppträdande. Pentz kallade på hjälp när han såg Mbappé liga blodig på planen. ”Efter att jag såg blodet visade jag en schysst attityd – till skillnad från honom”, säger Pentz, och syftar på att Mbappé sedan rullade tillbaka in på planen. Mbappé fick ett gult kort. Pentz sa även om Mbappé, ”Han är en helt vanlig anfallare, han är bara snabbare”.