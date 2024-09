Uppgifter: Ghoddos förhandlar med ligaledare

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Gol Beazan (Iran) är en av poddarna där sportjournalisten Erfan Hoseiny hörs. Hoseiny uppger att Saman Ghoddos förhandlar med Sharjah FC, ligaledare i Förenade arabemiraten. Den 31-årige anfallaren är utan klubb sedan han lämnade Brentford i somras. Det har tidigare till och från spekulerats om Malmö FF, men klubben var inte hoppfull förra månaden.

Record (Portugal) har många skäl att uppmärksamma svenskt. För att Deniz Gül gjorde mål i debuten när Porto föll oväntat (3-2 till Bodø/Glimt). För att Hammarby togs sig vidare till Champions League för damer på portugisisk mark (2-0 mot Benfica). Men tidningen som alltid skäl att också uppmärksamma Viktor Gyökeres. Den här gången för Tuttsports artikel som hävdar att Juventus är ute efter anfallaren, vilket även spanska Sport nämnt tidigare. A Bola tar över stafettpinnen. Enligt tidningen har Gyökeres som mål att nå 50 mål den här säsongen, även om det inte är uttalat. A Bola lägger till, ”Den målsättningen är mer realistisk än Juventus dröm om att värva honom”.

Annons

ENGLAND

Daily Star ser det som att det är ”Twente questions” till Manchester United efter att bara ha fått oavgjort på Old Trafford i Europa League (1-1 mot Twente). ”Det var långt ifrån tillräckligt bra. Det verkade som om de ville mer, och det duger inte”, säger en missnöjd Christian Eriksen. Däremot är det ”Through & Through” för andra rödklädda Premier League-gäng i ligacupen. Arsenal, med en 16-åring i målet och en 17-åring som tvåmålsskytt, fick en femetta (5-1 mot Bolton). Liverpool fick en annan (5-1 mot West Ham). West Ham fortsätter därmed halta fram den här säsongen och lagets tränare Julen Lopetegui gör det bokstavligt. Han skadade sig i vaden i går och fick lämna arenan på kryckor. I åttondelsfinal ställs Liverpool mot Brighton och Arsenal mot Preston. Här är hela lottningen.

Annons

Football London hör Tottenhams Son Heung-Min stämma in i hyllningskören till Dejan Kulusevski. ”Han har haft en härlig start på säsongen. En sak det inte snackas så mycket om är att Dekis arbetskapacitet är otrolig. Han är överallt på planen. Jag tror inte alla ser det. Det känns som han aldrig slutar springa”, säger Son, ”Jag tror alla spelare uppskattar hans insatser, och med bollen, med den kvalitet han har, kan han spela i alla positioner. Som tränare tror jag man kan placera honom varsomhelst och han kommer att göra precis det man ber honom om”.

The Sun och The Times berättar att anklagelserna mot West Ham-stjärnan Luis Paquetá för bettingbrott också involverar hans familj. En farbror och en kusin ska ha medgett att de betalat 5 000 pund till dåvarande Real Betis-spelaren Luiz Henrique dagar efter att han dragit på sig gula kort, vilket föranledde en granskning i Spanien. Många av de misstänkta vaden som ledde till misstankarna mot Paquetá uppges också komma från familjemedlemmar till brasilianaren, skriver The Sun.

Annons

Daily Telegraph skriver att PL-klubbarna oroas över att de kommer att få mindre pengar från de gemensamma tv- och reklamavtalen. Anledningen är de skenande juridiska och administrativa kostnaderna för granskningar av olika ärenden, som Manchester City-fallet. The Times uppger att kostnaderna var 50 miljoner pund förra säsongen, och nämner fallen med City, Chelsea, Everton, Nottingham och Leicester.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lever kvar i Milanoderbyt från helgen men med ett helt annat perspektiv. ”San Siro är vinnaren”. Milan och Inter vill inte renovera nuvarande Meazza-arenan utan bygga nytt nära inpå, men det kommer att ta tid. På annat håll skriver GdS om att klubblags-VM nästa sommar är i kris. Klockan tickar och tv-avtal saknas, sponsorer saknas, spelplats saknas och storklubbarna börjar dra öronen åt sig och kräver klarhet. Dessutom har turneringen hamnat i fokus för kritiken av den omfattande matchkalendern för spelare. Turneringen är i fara, menar GdS. Tidningen vinkar också hej då till Raphaël Varane som avslutar spelarkarriären men fransmannen blir kvar i Como i en annan roll.

Annons

Corriere dello Sport tittar på Juventus röda siffror. Minus 176 miljoner euro. Det är sjunde året i följd som klubben går back. Men CdS tittar också på fotbollen som spelas på planen. Tidningen applåderar Lazio som vann i Europa League (3-0 mot Dynamo Kiev) men ger också plats åt italienska cupen. Förre AIK-aren Rui Modesto fick chansen från start och tackade med en målpass (3-1 mot Salernitana). Men mest uppmärksamhet får Genuaderbyt. Lika mycket för resultatet, Sampdoria vann till slut (1-1 mot Genoa, 6-5 e str), som för oroligheterna. Det var bråk både inför och efter matchen. 19 personer uppges ha skadats, varav fyra poliser. Ingen uppges dock allvarligt skadad. Vidare kan noteras att Emil Holm är tillbaka i Bolognas trupp. Match väntar mot Atalanta på lördag.

SPANIEN

Marca och AS ger förstås Kylian Mbappés skada sin fulla uppmärksamhet. Tre veckor frånvaro väntar. Men Marca vänder det negativa till det positiva: fransmannen kan spela El Clásico mot Barcelona den 26 oktober. Marca uppger att tålamodet tryter med Neymar i Al-Hilal. De är ”trötta på” brasilianaren, som en källa inom klubben uttrycker det till tidningens utsände i Saudiarabien. Neymar har varit borta från spela sedan oktober förra året och väntas inte i ligaspel förrän efter årsskiftet. Al-Hilal hade förväntat sig att 32-åringen skulle varit tillbaka vid det här laget, och en del av hans aktiviteter utanför planen har inte heller uppskattats, skriver tidningen. Neymar hann bara spela fem matcher för Al-Hilal innan knäskadan och Marca räknar på kostnaden sett till lönen. Det blir sisådär 20 miljoner euro per match. Båda Marca och AS tror att Carl Starfelt och Williot Swedberg finns i startelvan för Celta Vigo mot Atlético i kväll.

Annons

Estadio Deportivo och OK Diario har mer Atlético. En uppmaning bland fans om att bära mask under derbyt mot Real Madrid trendar i sociala medier. Estadio Deportivo skriver om planen som en protest mot behandlingen av klubben i medierna. OK Diario går på en mer spektakulära förklaringen, att maskerna ska bäras för att inte kunna bli igenkända när Vinícius Jr ska förolämpas.

Sport och Mundo Deportivo jublar över Robert Lewandowski som gjorde ännu ett mål så Barcelona tog ännu en ligaseger (1-0 mot Getafe). ”I mina ögon är han (Lewandowski) den bästa nummer 9 de senaste tio åren”, säger tränaren Hansi Flick. Resultatet innebar också att Marc-André ter Stegens ersättare mellan stolparna, Iñaki Peña, höll nollan. Flick ville inte kommentera uppgifterna om att Wojciech Szczesny dammar av målvaktshandskarna och ansluter till Barça, men sa generellt: ”Iñaki är 25 år, men de andra målvakterna är mycket unga. Vi behöver mer erfarenhet och därför diskuterar vi det”.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar på förstasidan Raphaël Varane, som 31 år gammal tvingas avslutar sin karriären. ”Klass in i det sista”, skriver tidningen om backen. Tidningen grämer sig sedan med Nice som tappade poäng i Europa League (1-1 mot Real Sociedad) och ser fram emot en olympisk duell i kväll, Olympique Lyonnais (Lyons hela namn) mot grekiska Olympiakos. Sedan påpekar L’Equipe att Kylian Mbappés skada hindrar honom från att ställas mot lillebror Ethan när Real Madrid möter Lille nästa vecka.

RMC Sport fastnar för att Luis Enrique ställt upp en i en dokumentärserie med spanska Movistar+. PSG-tränaren har knappast dolt att han ogillar att prata med pressen. Enligt RMC Sports Daniel Riolo bad han exempelvis i våras den välkände franske journalisten Alexandre Ruiz att dra åt helvete. Själv säger Luis Enrique i dokumentären, ”Om jag erbjöds 25 procent lägre lön och slapp prata mer med medier, då skulle jag ta det”.

Annons

TYSKLAND

Kicker har fokus på Bayern München-Bayer Leverkusen på lördag. ”Ettan mot tvåan. Mesta mästarna mot regerande mästarna”. Därmed har mötet toppat tidningens båda nummer den här veckan. Ovanligt. Det finns andra sätt att mäta intresset. Kicker skriver att Bayern stängde sin biljettportal för matchen redan den 25 juli. Då hade klubben redan fått 351 000 biljettförfrågningar.

Abendzeitung binder samman Bayern München och Bayer Leverkusen på annat vis. Liksom Sport Bild i går instämmer tidningen i att Bayern stora mål nästa sommar är att värva Florian Wirtz. Leverkusen sägs vilja ha 150 miljoner euro, men Bayern hoppas enligt Abendzeitung värva 21-åringen för 100 milj euro. Konkurrens väntas främst från Real Madrid. Sport Bild nämnde även Manchester City och Arsenal. Bayern vill para ihop Wirtz med Jamal Musiala och förhandlar om ett nytt kontrakt med Musiala. Abendzeitung räknar på en kostnad på ytterligare 100 miljoner euro för ett nytt femårskontrakt med Musiala. Och då är Wirtz lön inte ens medräknad. Så totalt spekulerar tidningen i 250-300 milj euro för att den unga landslagsduon även blir en klubblagsduo.

Annons

Bild ser Schalkes förhoppningar om att värva Raúl som ny tränare öka. Enligt tidningen vill spanjoren lämna Real Madrid, där han för närvarande är tränare för reservlaget. Samtidigt skriver Bild i en annan artikel att Schalke som klubb är i gungning, för att uttrycka det milt. Från att tidigare ha varit en flitig CL-gäst ligger klubben för närvarande på en kvalplats ner till tredje divisionen. Klubben balanserar vid avgrunden både sportsligt och ekonomiskt. I Bild berättar även St Paulis Eric Smith om att han fått lägga upp ett sömnschema. Han blev pappa för två veckor sedan. ”Före matchen mot Augsburg (15 sep) var jag rejält trött. Men inför senaste matchen har vi lagt upp ett schema hemma. Så nu vet vi hur vi ska göra före matcher framöver. Under veckorna kan jag vara lite mer trött men inte direkt före matcher”, säger Smith, som för övrigt gästade Olof Lundhs podd häromdagen.