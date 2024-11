Uppgifter: Jesper Karlsson väntas flytta - Bologna letar redan ersättare

Headlines Blogg

ITALIEN

Corriere dello Sport gör en artikel på att Bologna kommer att leta förstärkningar i januari. Orsaken är att flopparna Hijs Dallinga och Jesper Karlsson är på väg att lämna. Det har redan tidigare rapporterats att svensken väntas lånas ut. CdS skriver att ”Karlsson verkar helt ha dragits tillbaka från spel och konsekvensen är att en ersättare måste hittas”. Ett större nedslag på transfermarknaden görs kring Jonathan David. Juventus närmar sig anfallaren och flörtade med honom i samband med mötet med Lille i veckan. Lille vill ha 15-20 miljoner euro, men Juve hoppas kunna vänta till sommaren då David kan lämna gratis. Manchester United, Arsenal och Liverpool har också visat intresse.

Annons

La Gazzetta dello Sport firar ett ”Inter av järn”, som stod emot och tog en tung Champions League-seger i går kväll (1-0 mot Arsenal). Laget har inte släppt in ett enda mål på fyra CL-matcher. Men tidningen ser det också som att ”Italienarna har fest i Europa”. GdS tänker på Milan vinst i tisdags men också på en fin skalp för Atalanta på bortaplan i går (2-0 mot Stuttgart). Isak Hien, som hyllades i italienska medier efter matchen mot Napoli, blev utsedd till matchens lirare i går.



ENGLAND

Daily Star-namnet ”Slick Vik” kanske inte sätter sig men Viktor Gyökeres fortsätter göra avtryck i de engelska rubrikerna. Enligt Star är det Manchester United och Chelsea som väntas leda racet om svensken. En lång rad andra klubbar har på senare tid nämnts, förutom de redan nämnda även Arsenal, Liverpool, Man City, Barcelona, Bayern München och Al-Nassr. Både The Times och Daily Telegraph preciserar prislappen till 63 miljoner pund, vilket är cirka 75 miljoner euro, något högre än tyska Sky Sport uppgav för en vecka sedan, men i linje med uppgifter om att Sporting har en överenskommelse om att släppa Gyökeres i sommar för under utköpsklausulen (100 milj euro). The Sun gör The Sun-grejor, speglar i stället Gyökeres ”glamorösa liv” vid sidan av planen.

Annons

Coventry Telegraph gnuggar händer åt en förestående försäljning av Gyökeres. Tidningen skriver om ett ”genidrag” av Coventry som inte bara köpte svensken för en miljon pund och sedan sålde honom för 20 milj pund. Klubben ska dessutom ha tio procent på vinsten av kommande försäljning. Blir försäljning 63 milj pund får Coventry alltså 4,3 milj pund. På planen är det inte lika mycket att gnugga händer åt. Det blev förlust i går (2-1 till Derby), och Oliver Dovin får bara 5,5/10. I stället var det Jacob Widell Zetterström som fick jubla (se klipp här) och även fick ett högre betyg (6,5 i Derby Telegraph). Men den verkliga svenska målvaktsklippan finns i Stoke (2-0 mot Blackburn). Stoke Sentinel tycker Viktor Johansson var i särklass (9,5) och påpekar att ”formen är enastående”. Intressant inför landskamperna och konkurrensen med Robin Olsen.

Annons

Dail Mail summerar den engelska Champions League-kvällen med ”Handsskräcken”. Mikel Merinos hands blev avgörande när Arsenal föll (1-0 till Inter) och Tyrone Mings bisarra hands blev avgörande när Aston Villa föll (1-0 till Club Brügge). Här finns också Manchester Citys utgifter. Benjamin Mendy har vunnit sin strid med klubben om obetalda löner, och väntas enligt The Times få ut 8,5 milj pund. Betydligt större summor lär klubbar kräva av City om City fälls av Premier League.

Daily Express uppmärksammar uppgifter från transferexperten Sacha Tavolieri. Liverpool har varit i kontakt med representanter för Aurélien Tchouaméni. Liverpool var intresserade av mittfältaren även innan han skrev på för Real Madrid, där han haft det tufft.

SPANIEN

Marca och AS dämpar sorgen efter Real Madrids CL-förlust med Atléticos överraskande framgång på Parc des Princes (2-1 mot PSG). ”Correa heter Angel i förnamn av en anledning”, säger Diego Simeone om inhopparen och segerskytten. Vad gäller Real Madrid så understryker Marca att klubbledningen fortfarande har förtroende för Carlo Ancelotti. Men ledningen förväntar sig en reaktion, en uppryckning. Om den inte kommer finns Raúl González och Santiago Solari de tränare som finns till hands inom klubbstrukturen, men Marca poängterar att det bara är hypoteser i nuläget. AS har med att Celta Vigos Williot Swedberg lär missa även matchen mot Real Betis på söndag. Svensken har ett muskelproblem och tränar fortfarande individuellt.

Annons

Cadena Cope följer upp det förvånande bytet av Federico Valverde i Real Madrids senaste förlustmatch. Carlo Ancelotti sa efteråt, ”Jag plockade av Valverde för att han inte var 100 procent, han hade problem med ryggen”. Men enligt Cope stämmer det inte. Valverde var helt okej och är förvånad över tränarens ord. Aurélien Tchouaméni är däremot skadad. Han har problem med vänster fotled och blir enligt radiokanalens uppgifter borta en månad. AS har samma prognos. Mittfältaren missar bland annat Frankrikes matcher mot Israel och Italien.

Sport och Mundo Deportivo firar ännu en storseger för Barcelona (5-2 mot Röda Stjärnan). Men det var inte bara glada ansikten på planen. Pau Cubarsí fick lämna matchen efter en dryg timme och sy tio stygn i ansiktet, efter att ha blivit träffad av en spark. Thierry Henry i CBS Sport ser Barça som en av favoriterna till att vinna CL men menar att Barças uppsving inte bara är Hansi Flicks förtjänst. ”Jag tycker inte att Hansi Flick inledde en ny era (för Barça), det gjorde Xavi. Han fortsätter på vad Xavi gjorde”, menar Henry, och syftar på de unga spelarna som redan slussats in.

Annons

Cuatro-programmet ”Martínez y Hermanos” har Pedri som gäst. Han berättar om skillnaden i hur spelare straffas under Xavi och Flick.”Xavi körde med att dubbla böter. Det finns tränare som använder minutböter, exempelvis 5 000 euro om man är fem minuter sen. Men med Xavi var det 5 000 euro om man var sen. Nästa gång dubblades den siffran och så vidare. Kommer man sent fyra, fem gånger är man körd”, säger Pedri. Flick använder en annan stil. Pedri:”Om man kommer försent så spelar man inte”.

FRANKRIKE

L’Equipe byter namn på Champions League till Bretagnes liga. Debutanten Brest ligger överraskande fyra efter en ny seger (2-1 mot Sparta Prag). Lika överraskade är att PSG åkte på en ny förlust (2-1 till Atlético). ”Vi behöver 20 klara målchanser för att göra ett mål, medan våra motståndare nyser och gör mål”, säger PSG-tränaren Luis Enrique, ”Det är oförklarligt och orättvist”. L’Equipe uppger på annat håll att Jorge Sampaoli för närvarande är favorit att bli ny tränare i Rennes. Klubben har ännu inte sparkat Julien Stéphan.

Annons

RMC Sport följer upp PSG-ultras kupp med en gigantisk flagga med texten ”Free Palestine”. En del av den stora ultrasgruppen Collectif Ultras Paris (CUP) stöder öppet den palestinska saken. PSG svarade sent under kvällen på aktionen. ”Klubben kände inte till detta”, skriver klubben i ett meddelande, och påminner om att PSG ”starkt motsätter sig budskap av politisk natur på lagets arena”. PSG riskerar straff från Uefa.

TYSKLAND

Kicker synkar bild och rubrik, ”Med skallen”. Jamal Musiala överraskade med ett nytt nickmål när han fixade segern åt Bayern München (1-0 mot Benfica). ”Jag vet inte vad som händer med huvudet just nu…Jag försöker bara placera mig bra i straffområdet. Det har funkat bra på sistone”, säger 21-åringen. Även om Bayern missade massor med lägen var det fjärde matchen i rad som laget höll tätt bakåt. Musiala blev officiellt matchens lirare, men Kicker ger den utmärkelsen till Kim Min-jae. Matchen överskuggades av ett dödsfall på läktarna. En äldre man fick hjärtstopp. Att notera: Jonah Kusi-Asare hoppade in och gjorde ett mål för Bayern i Youth League (3-3 mot Benfica). Mer CL: Stuttgart förlorade sin match (1-0 till Atalanta).

Annons

Bild har landslagsnytt. Manchester Citys målvakt Stefan Ortega kommer att kallas upp första gången. Sky Sport instämmer. Förbundskapten Julian Nagelsmann presenterar truppen senare i dag. Vidare har Bayern Münchens Paul Wanner har tackat nej till en kallelse, till förbundskaptenens frustration. Süddeutsche Zeitung sitter på samma info. 18-åringen vill spela med U21-landslaget. Orsaken är att Wanner ännu inte bestämt sig för om han framöver vill spela för Tyskland eller Österrike, där han är född.

ÖVRIGT

Fotomaç (Turkiet) låter fantasin flöda efter att Malmö FF fallit (2-1 till Besiktas). Tidningen sätter vingar på Jonas Svensson och rubriken ”Örnen som en best”. För Besiktas smeknamn är svarta örnarna och tränaren Giovanni van Bronckhorst tycker laget ”försvarade sig som bestar” mot MFF. Play Spor uppger att Deniz Gül är aktuell för det a-landslag som förbundskapten Vincenzo Montella presenterar i helgen. Turkiska medier har tidigare skrivit om landslagets brist på renodlad nummer 9. Gül har tidigare spelat för Sveriges U21 men i går kom besked om att den 20-åriga Portoanfallaren byter landslag.

Annons

A Bola (Portugal) har förstås mer om Viktor Gyökeres. Tidningen menar att ”Gyökeres sätter eld på transfermarkanden”. Intresset är stort. Medan uppgifter från andra länder talar om en överenskommelse om att släppa svensken billigare i sommar, dyker utköpsklausulen fortfarande upp i flera portugisiska tidningar. Agenten Nuno Rolo, som har Rolo Sport säger till Record: ”Efter det framträdandet (mot Man City) är det nästa säkert att den som vill ha Gyökeres måste betala hans utköpsklausul. Det är på grund av det kommer att vara flera toppklubbar i världen som är intresserade och det är en stor fördel i förhandlingarna för Sporting, som även om de vet att det bli svårt att behålla honom ännu en säsong, alltid kommer att försöka driva upp priset till 100 miljoner euro”.