Romeros kritik mot egna klubben: ”Ta efter City, Liverpool och Chelsea”

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph uppger att Ange Postecoglu sitter säkert. Tottenhamtränaren har fortsatt full backning internt. Men frågetecken hopar sig. Telegraph poängterar i en analys att ”topptränare måste vara flexibla”. Samtidigt viftar Cristian Romero ett anklagande finger mot klubbledningen. ”Sanningen är den att, jag borde säga inga kommentarer, men… Manchester City slåss (om titlar) varje säsong, ni ser hur Liverpool förstärker, Chelsea förstärker, lyckas inte, men förstärker igen, och får nu resultat. Det är sådant man måste ta efter. Man måste inse att något går snett, förhoppningsvis inser de det. De senaste åren är det samma sak. Först ändras det på spelare, sedan tränare, och det är alltid samma personer som är ansvariga. Förhoppningsvis förstår de vilka de verkligt ansvariga är, och vi kan gå vidare, för det är en underbar klubb som, med strukturen den har, lätt skulle kunna slåss om titlar varje år”, säger Romero i en intervju med Telemundo Deportes som Daily Mail citerar. Argentinaren väntas för övrigt bli borta sex veckor på grund av en muskelskada i låret han ådrog sig mot Chelsea, rapporterar TyC Sport.

Annons

Daily Mail hör redan hur det rasslar i Chelseas och Manchester Citys kassakistor. Efter tv-avtalet som slutits kring klubblags-VM kan de båda klubbarna räkna med upp till 60 miljoner pund vardera, skriver tidningen. West Ham tog i går en efterlängtad seger (2-1 mot Wolves), som blev en livlina för tränaren Julen Lopetegui och en hyllning till skadade Michael Antonio. Mail noterar vidare att det varken fanns plats för Cole Palmer eller Mohamed Salah i Fifpros världslag, som röstas fram av proffsspelare.

The Sun lägger alla andra världsnyheter åt sidan och täcker förstasidan med beskedet att skandalomsusade domaren David Coote till slut fått sparken. En annan som fått lämna sitt jobb är Dan Ashworth. Men Manchester United väntas inte ersätta honom, hävdar The Sun. Sportchefsrollen får stå tom. Arsenal sägs i sin tur vara intresserat av Ashworth som ersättare till Edu.

Annons

The Guardian och The Times konstaterar att Alisson är tillbaka för Liverpool. Redo för spel redan i kväll mot Girona? ”Ja, det är han”, säger tränaren Arne Slot. En hamstring har hållit Alisson borta från spel sedan i början av oktober. The Times skriver vidare att en dom kring de 130 regelbrott Manchester City anklagas för kan komma i januari. Men en överklagan lär förlänga processen till nästa säsong.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kontrar La Repubblicas uppgifter i går. Gerry Cardinale kommer inte ge upp ägandet i Milan. Han planerar att omfinansiera lånet från Elliott till 2028. La Repubblica uppgav under söndagen att rykten i USA gjorde gällande att Cardinale var på väg bort, med en minskad roll för Zlatan Ibrahimovic som följd (se måndagens Headlines, under Italien). Milan har Champions League-spel först i morgon (Röda Stjärnan) men Inter möter Leverkusen borta i kväll, och Atalanta tar emot regerande mästarna Real Madrid. Gazzetta dello Sport menar att det är 50-50 om Isak Hien får starta. Tidningen lutar åt att det blir Berat Djimsiti i stället. I dag opererar Edoardo Bove, som fick hjärtstopp i Fiorentinas match nyligen, in en tillfällig hjärtstartare. I slutet av veckan kan 22-åringen lämna sjukhuset. Om ett par månader är det upp till Bove om han vill behålla den permanent eller ha möjlighet att plocka bort den. Oavsett väntas han inte få spela mer i Serie A. Däremot kan dörrar finnas öppna utomlands. Det var vad som hände Christian Eriksen.

Annons

Tuttosport undrar om Thiago Motta vågar riskera att ha Jonas Rouhi i startelvan mot Manchester City i morgon. Tränarens val av den oerfarne svensken har tidigare kritiserats i medier. Enligt supportersajten IlBiancoNero har Rouhi också valt att stänga kommentarerna på Instagram på grund av supporterkritik. Juves ordinarie vänsterbacken Andrea Cambiaso väntas inte kunna spela mot City, och Tuttosport menar att ett alternativ till Rouhi är att byta kant för Danilo och i stället låta Nicolò Savona spela till höger.

Tuttomercatoweb uppgav under måndagen att Empoli är intresserat av Viktor Djukanovic. Sajten uppger även att Genoa fortsatt är ute efter Jusef Erabi. Mer mercato med svenskprägel: två Serie A-klubbar vill ha Benjamin Tahirovic, skriver transferexperten Nicolò Schira. Sedan tidigare har Expressen uppgett att Monza är intresserad av 21-åringen, som sitter i Ajax frysbox.

Annons

SPANIEN

Marca har ett tydligt budskap till Real Madrid inför kvällens match mot Atalanta: ”Förbjudet att misslyckas mer”. Under presskonferensen i går kom också ett annat tydligt budskap. ”Endrick stannar här, precis som (Arda) Güler”, svarade Carlo Ancelotti på frågan om spelare som kan lämna i januarifönstret. De två unga spelarna har fått knappt med speltid. ”Jag har inga fördomar mot någon, vare sig de är 18 år eller 40 år. Jag tänker bara på att ha bästa lag. De unga måste lära sig”, säger han. Marca följer även upp spekulationer om att Bournemouth vill köpa loss Kepa Arrizabalaga, efter en lyckad tid på lån. Men målvakten är inställd på att återvända till Chelsea efter säsongen och se vilka alternativ som dyker upp. Arrizabalaga har tidigare uppgetts ha en utköpsklausul på fem miljoner pund som börjar gälla i sommar.

Annons

AS må ha fokus på Real Madrids match på förstasidan, men på hemsidan är det Dani Olmos situation som drar mest på morgonen. Barcelona har tre veckor på sig att lösa finansieringen för att kunna lösa Olmos registrering inför resten av säsongen. Tidningen menar att det finns oro i Barça över situationen, men också en stark tro på att det i slutändan löser sig.

Sport-temat för dagen är ”Frustration med De Jong”. Barcelona är varken nöjda med insatserna eller nederländarens vägran till ingrepp för att lösa skadeproblematiken. Dessutom görs inga framsteg med kontraktet och Barça har allt fler skäl att sälja honom. Men Hansi Flick tycker fortfarande De Jong har en roll att spela.

Mundo Deportivo följer upp ryktena om Barcelonas jakt på en anfallare. Tidningens källor i Barça försäkrar att Viktor Gyökeres inte är ett aktuellt namn. Det ligger i linje med vad sportchefen Deco tidigare sagt. Ändå har ryktena fortsatt. Däremot, menar MD, finns Jonathan David på listan. Kanadensarens kontrakt med Lille går ut i sommar. Konkurrens lär vara stor.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe försöker höra tonerna för PSG. Är det en ”Symfoni eller requiem”, undrar tidningen. I Mozarts födelsestad Salzburg behöver PSG vinna i kväll för att hålla hoppet vid liv om ett avancemang i Champions League. ”Jag älskar sådana här matcher, när det bara finns ett val, att vinna”, säger PSG-tränaren Luis Enrique. Även Brest spelar i kväll, mot PSV Eindhoven. Två notiser från måndagen med svenska förtecken. Oliver Zandén blev klar för BP efter blott sex matcher för Toulouse sedan flytten dit 2022. Joel Asoro satte avslutande målet för Metz (2-0 mot Dunkerque). Klubben ligger trea i Ligue 2.

RMC Sport spekulerar i möjligheterna i att Paul Pogba hamnar i Olympique de Marseille. ”Svårt, men inte omöjligt”, menar radiokanalen. L’Equipe kommer till ungefär samma slutsats, och skriver att OM:s president Pablo Longoria och blivande sportchef Medhi Benatia älskar den här typer av kupper. Kontakter väntas tas. RMC Sport påpekar att Pogba själv är intresserad av spel i Frankrike och öppen för Marseille. Skulle en värvning bli av får den ses som till nästa säsong, med tanke på 31-åringens frånvaro från fotbollen. ”Jag vet att det är en snackis”, säger nuvarande Marseillemittfältaren Adrien Rabiot, ”Självklart skulle jag vilja spela med Paul. Han är hjärtligt välkommen komma och spela i Marseille”.

Annons

TYSKLAND

Bild förmedlar beskedet om Manuel Neuers skada. ”Han har brutit ett revben. Det betyder att han troligen inte spelar mer i år. Förhoppningsvis är han tillbaka i startelvan i januari”, säger tränaren Bayern Münchens tränare Vincent Kompany. Skadan uppstod när Neuer stoppade Jeremie Frimpong i senaste matchen och fick rött kort. Skadan innebär att målvaktsveteranen missar matcherna mot Sjachtar, Mainz och RB Leipzig. Därefter spelare Bayern mot Mönchengladbach den 11 januari. Daniel Peretz vaktar målet mot Sjachtar i kväll (se troliga uppställningar). Under måndagen kom Bild med uppgifter om att Manchester United överväger Konrad Laimer. Sedan tidigare har den engelska klubben tagit kontakt med en annan Bayernspelare, Alphonso Davies.

Sky Sport har fler transferuppgifter. Bayer Leverkusen är intresserat av Arda Güler. Kontakter är tagna med spelaren och hans familj. Intresset gäller i sommar, särskilt om Florian Wirtz försvinner. Real Madrid vill inte släppa Güler i vinter. 19-åringen har kontrakt till 2029. Leverkusen spelar för övrigt Champions League i kväll mot Inter.

Annons

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) konstaterar att Gustaf Nilsson kan mäta muskler med Viktor Gyökeres. Club Brügge möter Sporting, och de båda svenska anfallarna lär spela. Men Nilsson är tillbaka från skada, och väntas inleda på bänken, skriver Het Nieuwsblad.

A Spor (Turkiet) uppger att Galatasaray bestämt sig för att göra en försök att värva Son Heung-Min i vinter. 32-åringens kontrakt med Tottenham går ut till sommaren, och de turkiska ligaledarna hoppas komma över sydkoreanen till ett förmånligt pris.