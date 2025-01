Postecoglu hyllar Bergvall: ”Växer hela tiden”

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail ser ett ”Is-Berg” i Lucas Bergvall. Svensken slog kallt in Tottenhams segermål i första ligacupsemifinalen (1-0 mot Liverpool – se målet här). Virgil van Dijk och Arne Slot var förbannade över att 18-åringen inte fått ett andra gul kort tidigare. Men vad brydde sig Tottenham om det? Bergvall fick priset som matchens lirare. Tillsammans med nye målvakten Antonin Kinsky fick han högst betyg i Evening Standard (8/10) och Ange Postecoglu öser lovord över honom. ”Lucas var stråland”, säger Tottenhamtränaren, ”Han växer hela tiden. Han har som fotbollsspelare förmågan att skapa ytor för sig själv. Han har kvaliteten, men jobbar också oerhört hårt för laget”. Postecoglu säger sedan om Bergvall och en annan ung spelare, Archie Gray, ”Jag ber till gud om att jag är den som får dra nytta av deras talang om två-tre år, för om någon annan får göra det, då blir jag inte glad!”. Tottenhams Rodrigo Bentancur föll ihop otäckt under matchen, fördes till sjukhus men skickade i natt ut en lugnande bild.

The Athletic konstaterar att Manchester City försöker värva både Omar Marmoush och Abdukodir Khusanov i januarifönstret. Det kan kosta klubben cirka 100 miljoner euro. Tyska uppgifter gör gällande att Eintracht Frankfurt vill ha 50-70 milj euro för Marmoush. Lens lär vilja ha 30-40 milj euro för Khusanov. Dessutom uppger Fabrizio Romano att City förhandlar med Palmeiras om ett köp av 18-årige mittbacken Vitor Reis för totalt 40 miljoner euro. The Athletic har också en lång intervju med Pierre-Emerick Aubameyang. I den berättar den 35-årige anfallaren att han har skådespelardrömmar och tar privatlektioner. ”Komedi, helt klart”, säger Aubameyang på frågan om vilken genre han tänker sig, ”Om ni skulle se mig i en allvarlig film…nej, ni skulle inte tycka det var trovärdigt. Men är det komedi, då skulle ni köpa det”.

ESPN har lite goda nyheter till Manchester United-fans. Efter uppgifter i går om att klubben är beredd att sälja i stort sett vilken spelare som helst, så uppger ESPN att Amad Diallo är överens om ett nytt kontrakt. En officell bekräftelse väntas inom kort. Dessutom uppger Sky Sports att Kobbie Mainoo väntas förlänga och Alejandro Garnacho stanna.

Daily Telegraph skriver att Graham Potter kan vara på plats och leda West Ham redan mot Aston Villa i morgon. Julen Lopetegui fick sparken i går och uppges förbannad på sportchefen Tim Steidten som redan före beskedet om Lopetegui synts på bild med Potter. Steidten själv riskerar också sparken på grund av spelarinvesteringar som hittills inte lönat sig. Vidare skriver Daily Telegraph att en lång rad tyska klubbar är ute efter Manchester Citys James McAtee. Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Mainz, Dortmund och Stuttgart uppges alla sukta efter den 22-årige mittfältaren.

Peterborough Today konstaterar att Gustav Lindgren finns med i truppen och kan debutera för Peterborough mot Everton i FA-cupen i kväll. Men alla ögon är på Young-mot-Young. Ashley Young, 38, finns i Evertons trupp och på Peterboroughs bänk sitter hans 18-årige son Tyler.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hoppas på Marcus Rashford i Milan. I nuläget finns några hinder. En trupplats – den kan frigöras med att Noah Okafor lämnar. Konkurrens – även Dortmund är intresserat men Milan har hunnit längre i samtalen. Lönen – det är det stora problemet. Milan hoppas att Rashford själv går ner i lön och att United betalar en del, vilket i slutändan innebär att Milan betalar mindre än hälften av anfallarens nuvarande lön. Men Sky Sport Italia skjuter in att oväntad konkurrens dykt upp i form av Como. Klubben skulle inte ha några problem att fixa lönen, men får välja mellan Rashford och Dele Alli om en trupplats. Fabrizio Romano köper inte alls uppgifterna om Como.

Corriere dello Sport drar på att Napoli är ute efter Davide Frattesi. Napoli ser framför sig ett lån med köpoption. Inter är ute efter 40-45 miljoner euro för den 25-årige mittfältaren. Napolis intresse för Davide Casedei rapporteras däremot ha svalnat eftersom Chelsea kräver 15 miljoner euro. Men det står i kontrast med Sky Sport Italias uppgifter, som gör gällande att Napoli väntas lägga ett första bud inom de närmaste två dygnen. Övergången för Emmanuel Ekong från Empoli till Malmö FF försvinner i det övriga transferbruset,

Radio Siena berättar att svenskägda Serie D-klubben Siena värvar just svenskt. 17-årige Santino Lapadatovic är klar och är tänkt att gå rakt in i a-truppen. Backen kommer närmast från IFK Värnamo.

Tuttomercatoweb uppger att Nermin Karic är på väg att byta klubb på Sicilien. Den 25-årige mittfältaren spelar för Serie C-klubben Trapani men Catania är ute efter honom. Även två Serie B-klubbar är intresserade av Karic, Cosenza och Mantova.

SPANIEN

Mundo Deportivo skriver om ”Dubbel seger” och Sport om ”Barça till final – med Olmo”. Dels vann Barcelona på planen (2-0 mot Athletic Club) och är klart för Supercupfinal. Dels vann Barcelona en delseger vid sidan av plan när Dani Olmo och Pau Víctor temporärt registrerats. Barça president Joan Laporta jublade på plats på matchen när beskedet om beslutet kom. Det stannade inte där. Laporta slog i möblemang, gestikulerade och skrek förolämpningar som ”Hijos da puta” (snällt översatt, ”Era djävlar”) – se kort klipp här. Enligt katalanska medier skrek han utan adress, enligt andra medier förolämpade han representanter från förbundet. Laporta påstås ha skrikit ”Skurkar” och ”Fegisar”. Cadena SER skriver vidare att La Liga överväger att överklaga den temporära registreringen.

Marca och AS har också ett segerrusigt Barça på förstasidorna, men blickar annars mot den andra semifinalen i kväll: Real Madrid-Mallorca. Real Madrid väntas ha alla stjärnorna i startelvan; Vinícius Jr, Mbappé, Bellingham och så vidare. AS skriver att Ederson är Real Madrids plan B om klubben inte lyckas värva Martín Zubimendi från Real Sociedad. Kontakter är redan tagna med Atalanta. Real Madrid letar en mittfältare i Toni Kroos-rollen. Real Madrids damer tog en storseger i går (6-0 mot Levante). Emma Holmgren fick hoppa in i Levantes mål efter ett rött kort och släppte in fem av bollarna, men räddade när Filippa Angeldahl var nära att sätta ett sjunde mål för Real Madrid.

FRANKRIKE

L’Equipe frontar med Zinedine Zidane. Förhoppningen är fortsatt att legendaren tar över efter Didier Deschamps 2026. ”Tillgänglig, intresserad och godkänd av Mbappé”, som tidningen skriver i en rubrik. Något besked är dock inte att vänta inom kort. Förbundet (FFF) vill ta sin tid. Från transfermarknaden tar ”Den otroliga vändningen kring Pau López” störst plats. Lens lånar målvakten från Marseille. Det meddelade båda klubbarna officiellt. Pau López poserade glatt med sin nya tröja. Han väntades göra sitt första träningspass med Lens i dag. Men 30-åringen är för närvarande på lån i Girona, som vägrar släppa honom innan Champions League-gruppspelet är över den 29 januari. ”Ett oacceptabelt villkor för Racing Club de Lens som därmed avsäger sig värvningen”, skriver klubben i ett pressmeddelande.

Foot Mercato har mer elände för Lens. Klubben ser ut att förlora båda sina mittbacksstjärnor. Manchester City är på väg att värva Abdukodir Khusanov, och FM uppger att tre klubbar slåss om Kevin Danso – Galatasaray, Fenerbahçe och Stuttgart. Fenerbahçe ska ha lagt ett första bud på 20 miljoner euro, skriver L’Equipe. Danso har redan nobbat Wolverhampton.

TYSKLAND

Kicker blåser i hornet. ”Jaktsäsongen” på Bayern München är inledd. I morgon behöver ligatvåan Bayer Leverkusen fälla Dortmund. Det är inte bara tabellen som sätter Bayern München i fokus, det gör också spelarkontrakten. Kicker summerar läget. Liksom Sky Sport menar Kicker att förhoppningarna om att förlänga med Alphonso Davies bara växer. Nya samtal är planerade, och Real Madrid har valt att fokusera på Trent Alexander-Arnold i stället. Intressant nog hävdar Kicker att Bayern också följer Alexander-Arnolds situation, även om det väntas stå mellan Liverpool och Real Madrid om högerbacken. Jamal Musiala väntas förlänga senast i februari, trots diskussioner kring utköpsklausulen. Enligt Sport Bild i går vill hans representanter ha en sådan klausul på 175 miljoner euro. Samtal pågår med Joshua Kimmich, och enligt Sky Sport överväger Bayern även att ge Thomas Müller ett kontrakt till 2026.

Frankfurter Rundschau suckar över att Eintracht Frankfurts bästa spelare, Omar Marmoush, kan gå förlorad till Manchester City redan i januari. Vad som återstår är att förhandla övergångssumma och hitta ersättare. Sky Sport skriver om 50-60 miljoner euro, men Frankfurter Rundschau tror snarare på 70 milj euro plus bonusar. Vidare pekar lokaltidningen ut Arnaud Kalimuendo i Rennes som en trolig ersättare.

ÖVRIGT

Record (Portugal) gör störst rubrik på att Benfica är klart för ligacupfinal. Där väntar Sporting i ett derby. Sportings anfallare Viktor Gyökeres får också rubriker. Record har via sina källor fått bekräftat att Bayern München har svensken på sin lista. Han ses som ett möjligt namn i en era efter Harry Kane. De första kontakterna är tagna med Gyökeres representanter. Tidningen konstaterar också att anfallaren är den höst värderade av alla spelare utanför toppfem-ligorna när CIES Football Observatory presenterat sin lista. Gyökeres värderas till 73,6 milj euro. Därmed ligger han mellan två andra svenskar, Alexander Isak på 95,8 milj euro och Dejan Kulusevski på 70,8 milj euro. Jude Bellingham toppar listan på 251,4 milj euro (se listan här). I allsvenskan är Erik Botheim i Malmö FF högst värderad med 7,2-9,5 milj euro (se listan här – scrolla fram Sverige). CIES värderingar ligger vanligen högre än Transfermarkts.

Tipsbladet (Danmark) skriver att Viborg är ute efter Elias Andersson. Ett par svenska klubbar är också intresserade. Den 28-årige backen väntas inom de närmaste dagarna lämna Lech Poznan. Tipsbladet skriver vidare att FC Köpenhamn är ute efter Robin Olsen. Malmö FF har också visat intresse för Aston Villa-målvakten.

Metrosport (Grekland) gör, trots att det är en lokaltidning, bara en liten notis på förstasidan om att Paok har värvat Sergio Peña från Malmö FF. Lite fakta, övergångssumma: knappt 500 000 euro. Kontrakt: 2,5+1 år. Lön: 600 000 euro/år. Ankomst: troligen fredag.

Leeuwarder Courant (Nederländerna) skildrar närmast en svensk exodus ur Heerenveen. Danilo Al-Saed väntas lämna för AIK men en annan skandinavisk klubb har blandat sig i. Simon Olsson väntas också lämna, med Elfsborg och Djurgården intresserade. Dessutom är Heerenveen öppen för att Hussein Ali flyttar, vilket även 22-åringen är.

Sudinfo (Belgien) berättar att Belgien förhandlade ingående med Sérgio Conceição om att bli ny förbundskapten i december. Men när Milan dök upp valde han en flytt till Italien, trots hälften så mycket i lön. Het Laatste Nieuws påpekar att det bara är ytterligare ett tecken på att Domenic Tedesco inte har någon framtid. Förbundet väntas i stället anställa en ny utländsk förbundskapten.