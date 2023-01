OMSTARTEN - toppmatch väntar direkt

Keven Baders Blogg

Efter 68 långa dagar får vi ikväll äntligen bevittna Bundesligafotboll igen. Jämfört med de andra toppligorna så har den tyska fotbollen alltid vinteruppehåll – väldigt sunt, men för ett BL-fan växer ju abstinensen oerhört under denna period. Vi bjuds dessutom på en riktig smällkaramell i denna omstart –Rasenballsport Leipzig tar emot Bayern München.

Båda dessa toppklubbar har haft en del huvudvärk under vinteruppehållet. I Bayern Münchens fall har det mesta kretsat kring målvaktspositionen med tanke på Manuel Neuers skada. Detta har lett till att Bayern värvade in Yann Sommer från Gladbach. Övergången blev klar igår, men trots lär han stå mellan stolparna idag för FCB. Julian Nagelsmann var väldigt tydlig med hur snabbt det går för en målvakt att slussas in i ett lag:

” [… ]15 minuter. Det är verkligen inte raketforskning som man ska studeras i ett halvår [… ]” Julian Nagelsmann

Yann Sommer completed today's training session and will travel to Leipzig for tomorrow's game 💪



🗞️ https://t.co/1SrjjdPzMf#ServusYann #MiaSanMia pic.twitter.com/X8Z1BVIUKM — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 19, 2023

Det har också varit mycket snack kring de tyska spelarna efter vinterns VM-fiasko. Thomas Müller som är en ledarfigur såväl i landslaget som i klubblaget har en tung höst bakom sig och många är av den meningen att hans tid börjar närma sig sitt slut. Kicker bjöd bland annat på denna rubrik i veckan:

Sedan har det pratats om Joshua Kimmich som efter VM-uttåget sa att han var rädd att falla in i ett svart hål. Tränaren Nagelsmann var snabb på att agera efter Tysklands VM-debacle. Egentligen skulle alla spelare som åker ur VM-gruppspelet träna en vecka till innan jul i München, men Nagelsmann sa till samtliga tyska spelare att de kan åka på ledighet direkt. Klokt val av Nagelsmann så att Kimmich och Co. kunde rensa tankarna och umgås med nära och kära.

Förutom detta har Bayern fått hantera en del andra skadeproblem. Hernandez har åkt på en långtidsskada. Skadan drog han på sig i den första VM-matchen för Frankrike. Bayern har som bekant fortfarande Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt och alternativet Benjamin Pavard som mittbackar, men klubbledningen kände att de ville ha en till backup. Det är därför FCB värvade Daley Blind. Den före detta Ajax-spelaren bröt sitt kontrakt strax innan jul med den nederländska klubben, något som gav Bayern den utmärkta möjligheten att värva den rutinerade spelaren på free transfer. Lysande värvning med tanke på att Blind både kan spela MB och VB, precis som Hernandez. Kontraktet sträcker sig till sommaren och därefter ska samtliga parter kika på framtiden.

Tittar vi närmare på RB Leipzig har det också hänt en hel del sedan den sista BL-omgången i höstas. Den nya sportchefen Max Eberl har klivit in i sin nya roll och laget har ställt in siktet på att utmana Bayern München.

När det kommer till statusen bland spelarna har RBL också skadeproblem. Förstamålvakten och lagkaptenen Péter Gulácsi har sedan tidigare en korsbandsskada och missar resterande säsong. Lagets skyttekung och skytteligaledaren i Bundesliga just nu, Christopher Nkunku, är fortsatt borta på grund av en skada. Han sägs återvända till spel i slutet på februari. Detta lär leda till att Emil Forsberg kommer få starta ikväll mot Bayern.

En glad nyhet för RBL-fansen är att Timo Werner är tillbaka från sin skada som höll honom borta från Tysklands VM-fiasko.

Bayern München är som vanligt stora favoriter – vi får se om RB Leipzig kan bryta sin vinstlösa svit mot giganterna.

Här är samtliga BL-matcher denna omgång: