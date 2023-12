Lovande värvning i Källström – men också ett hopp på det djupa

Lundhs blogg

Kim Källström får ansvaret för att lägga om kursen för skutan svensk fotboll som seglat snett på senare tid. Under onsdagen blev min kollega – vi har jobbat ihop i studion på TV4 då och då men han slutar hos oss – utsedd till Fotbollschef på fotbollsförbundet. Han kommer att leda fotbollsavdelningen med både A-landslag och spelarutveckling under sig.

Ett drömjobb för Källström. Fullt förståeligt att han kastade sig över det arbetet där han tillträder 1 januari och det är ingen tvekan om att han brinner för att utveckla svensk fotboll. Lägg till det hans fotbollserfarenhet efter 14 år i utlandet, 131 A-landskamper och fem stora mästerskap och det är lätt att inse att mycket av profilen passar in på uppdraget.

Efter att han slutade som spelare har han förutom att jobba som expert för Discovery och TV4 även utbildat sig via Uefa. Källström gick en managementutbildning för tidigare elitspelare och hade sällskap av Didier Drogba, Florent Malouda, Kaka och Lise Klaveness.

Därmed råder ingen tvekan om att Källström, som gjorde sitt avslutningsarbete om nationella träningscenter parallellt med att han konsultade i samma ärende för SvFF, har fördjupat sina kunskaper och insikter ovanpå spelarkarriären. Han sitter på ett starkt CV på de flesta områden när han blir fotbollschef.

Vi kan dock inte runda att Källström aldrig haft ett chefsuppdrag. Aldrig lett personal. Egentligen aldrig haft ett vanligt jobb. Att vara lagkapten i en konkurrensutsatt verksamhet förbereder en för en typ av verklighet, men att leda en fotbollsavdelning på fotbollsförbundet är en helt annan utmaning.

Min respekt för Källström är stor och även för hans kunnande och det kan bli en lyckad utnämning. Ingen tvekan om att han kommer att göra allt för att räta upp svensk fotboll, och där han hade en nykter och vettig syn på nuläget, men generalsekreterare Andrea Möllerberg är offensiv i en delvis oprövad rekrytering.

Svensk fotboll hoppar i på det djupa med Kim Källström och sedan lär vi upptäcka om han kan simma eller ej i efterhand. Vad jag tror? Lutar mer åt att han kan simma men att det kan bli några kallsupar på vägen. Internt undrar en del vad han kan om damfotboll och flera pekar på bristen av chefserfarenhet. Källström har onekligen en del att bevisa.

Det var uppenbart på pressträffen att Kim Källström kommer ta sig in i den pågående processen att rekrytera en ny förbundskapten för herrarnas A-landslag. Stefan Pettersson har gjort grundjobbet, men nu får han en ny chef i form av Källström som lär vilja vara med och påverka valet. Vilket bara kan vara av godo.

Det var på något sätt uppfriskande att höra Kim Källström tala om att uppdraget som förbundskapten främst handlar om att vinna matcher. Segrar lättar på trycket för hela SvFF. Sedan inser givetvis förbundets nya fotbollschef att medialt kunnande knappast är en nackdel, men det verkar inte vara avgörande.

Under sig får fotbollschef Källström förutom ledarna för A-landslagen i form av Stefan Pettersson och Marika Domanski Lyfors även två tekniska direktörer som ska ansvara för spelarutbildningen på flick- respektive pojksidan. Caroline Sjöblom som ledde F19-laget till EM-brons 2022 får ansvar för flick och man letar efter någon som kan ta uppdraget på pojksidan.

Kim Källström känner många gamla spelare och ledare som han stött på under den långa karriären. Klart att han har kontakter och även om han erkände att det är speciellt att kunna plocka in tidigare lagkompisar verkade han inte rädd för det. Fotbollschef Källström kan redan nu sätta en stark prägel på svensk fotboll när han är med och tar in nya nyckelpersoner.

Ingen kan påstå att det inte blir spännande att följa fotbollsförbundet och landslagen framöver. Nu har Andrea Möllerberg börjat staka ut den organisation som ska ta svensk fotboll framåt. Företrädaren Håkan Sjöstrands handgångna män Andreas Jansson (kommunikationschef) och Daniel Johnson (strategichef) försvinner från förbundet.

Möllerberg var tydlig på pressträffen att hon inte förstår varför man inte använt fler gamla spelare. Kanske är det vägen fram? Fortfarande är det locket på om exakt vilka som försvinner eller tar sämre positioner. Utvecklings- och utbildningschef Perra Widén tillhör en av dem som tryckts neråt och får avstå en del av sitt tidigare jobb.

Firma Möllerberg och Fredrik Reinfeldt gör om på fotbollsförbundet vilket skapar oro. Det vet alla som varit på organisationer som behöver göra om, men det är uppenbart att man var tvungna att göra något åt en verksamhet som på flera områden stått och stampat på senare år. Inte minst att man vuxit sig större på flera områden.

Fotbollsförbundet har bland annat en hel del att jobba med när det handlar om kostnaderna. En intern genomgång som jag tagit del av visar att man lade 77 miljoner kronor på konsulter 2022 (alla anställda kostade 233 miljoner) och resekostnaderna hade dragit i väg till 129 miljoner kronor det året. Vilket är poster som sticker ut.

Frågan är om Möllerberg är redo att ta tag i exempelvis reskostnaderna. Det har varit mycket fokus på VIP, business och charterflyg och ingen har kunnat säga nej till de kraven från landslagen. Om man ska vända och vrida på utgifterna när man har svårare att påverka intäkterna är det kanske där man kan dra in. Måste man åka charterflyg? Det har inte hjälpt resultaten.

En utnämning som överraskade mer i fotbollsrörelsen än Kim Källström är att Henrik Landén fått ansvar för Föreningsutveckling, Anläggning, Hållbarhet & Samhälle och Distriktsutveckling i en helt ny roll. Landén sa nyligen upp sig från jobbet som distriktschef i Smålands FF efter att ha haft svårt att få ordning på både verksamhet och personal.

Andrea Möllerberg och Landén känner garanterat varandra efter att ha jobbat ihop i olika projekt och här ser hon någon som kan hjälpa förbundet. Även där finns en del att bevisa när man lyssnar runt i fotbollsrörelsen. Kanske är det att de har en samsyn? Eller får Möllerberg någon hon kan styra?

Klart är att det är av vikt att få ihop en polariserad fotbollsrörelse och om Landén är rätt rekrytering för det är det bra. Sedan inser man att det mesta hänger på framgångar för landslagen. Utan det kommer det bli jobbigt för alla involverade, oavsett hur väl man än anser sig ha rekryterat.