Historiska möten - Leipzig slår ut Liverpool

Idag lottades nästa omgång av Champions League och Europa League. Det är ett tag fram tills själva matcherna spelas (februari), men jag tänkte ge er mina tips redan nu.

LAZIO – BAYERN MÜNCHEN

Bayern München är stora favoriter och det skulle de vara oavsett motstånd. Det finns dock frågetecken i det bayerska lägret. Laget har redan släppt in 17 mål på 11 matcher i ligan. Det här är inte ett godkänt resultat i FCB med tanke på att laget endast har släppt in 17 eller 18 mål totalt under tidigare säsonger.

Joshua Kimmichs frånvaro har märkts av. Bayern har saknat den tyska regissören i både det defensiva och det offensiva spelet. Någon som har lidit extra av hans frånvaro är Leon Goretzka som inte har kunnat göra sina offensiva ”utflykter”. MEN med Joshua Kimmich tillbaka i lagträningen idag så lär Bayern München med största sannolikhet vara redo att ta sig an Lazio på bästa möjliga sätt och avancera.

Detta blir första gången lagen möter varandra någonsin. Jag tippar på en knapp seger för Bayern München i Rom och en tydligare seger i München. Bayern Münchens assisterande tränare, Miroslav Klose, lär dessutom kunna ge ett och annat tips till tränaren Hansi Flick om Lazio med tanke på hans historik i klubben.

RB LEIPZIG – LIVERPOOL

Den enligt mig mest intressanta tillställningen i kommande CL-omgång.

Liverpool är självfallet favoriter här, men med tanke på vad RB Leipzig har bevisat det senaste året och vad Liverpool har haft för skador denna säsong, så tror jag verkligen att den tyska klubben kan ta sig vidare.

Jag är extra spänd på att se hur duellen mellan Nagelsmann och Klopp blir. Två av Tysklands och världens hetaste tränare ställs mot varandra.

Tippar på två tajta matcher där RB Leipzig i slutändan kommer krönas som segrare.

Precis som mötet mellan Lazio – Bayern München så är detta det första mötet mellan RB Leipzig – Liverpool.

Fick nöjet att intervjuas av Robin Bylund borta hos LFC.se – ni kan kika resultatet här.

SEVILLA – DORTMUND

Fjolårets Europa League-mästare Sevilla ställs mot ett Dortmund som inte riktigt själva vet var de befinner sig just nu. I helgen fick som bekant tränaren Lucien Favre sparken från klubben efter knappa två år. Favre har länge varit kritiserad och många (även jag) trodde att han skulle få kicken mycket tidigare. Efter den katastrofala insatsen mot nykomlingen Stuttgart i helgens ligamatch (1:5 förlust) fick schweizaren slutligen gå. Fram till sommaren ska den före detta assisterande tränaren Edin Terzic vara interim tränare. Därefter hoppas BVB kunna värva in nästa stora namn på tränarbänken. Högst upp på Dortmunds önskelista sägs Gladbachs tränare Marco Rose vara.

Den stora frågan är hur Dortmund kommer repa sig under Terzic. Den viktigaste pusselbiten som han måste lösa är att få någon form av balans i laget så att försvarsspelet fungerar. I helgens match mot Stuttgart såg man nämligen inte skymten av något som helst försvarsspel i Dortmund.

Sevilla ska inte underskattas och de har bevisat år efter år att de kan spela på den europeiska scenen, MEN lyckas Terzic få ut Dortmunds potential så tror jag på ännu ett tyskt avancemang här.

GLADBACH – MANCHESTER CITY

Detta är ett av de tuffaste möjliga motstånden som Gladbach kunde få. Det som dock talar för Marco Roses manskap är att man under hösten har visat att man kan ställas mot storklubbar som Real Madrid och Inter. Pep Guardiola har haft problem under säsongen. Framförallt har målproduktionen haltat, men med tanke på vilken kvalité laget besitter och i synnerhet mittfältsgeneralen Kevin de Bruyne, så har jag svårt att se att Gladbach tar sig vidare i detta dubbelmöte.

Young Boys – Bayer Leverkusen

I helgen blev Bayer Leverkusen för första gången på sex år ligaledare. De har sin tredje bästa säsongstart i klubbens historia trots försäljningarna av nyckelspelarna Kai Havertz och Kevin Volland. Ännu ett bevis på hur bred och talangfull trupp Peter Bosz har i Leverkusen.

All respekt till Young Boys, men detta var en drömlott för B04.

MOLDE – HOFFENHEIM

Även Sebastian Hoeneß Hoffenheim får vara tacksamma över lottningens utfall. Hoffenheim har inte samma spetskvalité som de andra tyska lagen, men tack vare deras kollektiva styrka är de farliga. Med tanke på motståndet så väntar jag mig att Hoffenheim avancerar, men att europaresan inte blir särskilt lång.