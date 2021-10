"Scheiße" - historiskt nederlag

Twitter: @Keven_Bader

Igår kväll inkasserade Dortmund sin största förlust någonsin i Champions League-sammanhang, 4-0 borta mot Ajax. Det som sticker ut är HUR BVB förlorade. Det fanns inte någon som helst passion eller vilja. Det påminde mig om hur Jogi Löws Tyskland såg ut när de förlorade mot Spanien med 6-0 2019. En klubb som har den ambitionsnivån och kvalitén i laget ska inte uppträda på det här sättet. Det är helt enkelt oacceptabelt. Spelarna bör skämmas när de ser sig själva i spegeln efter gårdagens uppträdande, speciellt ledarfigurer såsom Marco Reus och Mats Hummels. De måste kliva fram och leda laget i sådana här matcher, inte visa upp det hjälplösa kroppsspråket som de gjorde istället. Jag tycker att tränaren Marco Rose sammanfattade känslan efter matchen väldigt bra:

Under presskonferensen påtalade Marco Rose också det förfärliga kroppsspråket:

”När det stod 2-0 hade vi kroppsspråket som om det redan stod 4-0 och vi var utslagna från matchen. När du ligger under med 2-0 är du aldrig nöjd, men en Joshua Kimmich packar inte ihop då, han bli sur istället. Det är skillnaden – i München är det eld under luckan då. Frågan är; Hur tar man sig an en sådan situation? Hur reagerar man?”

