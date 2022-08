Premiärdags - här är ligabibeln

Tysklandsbloggen

Ikväll startar äntligen Bundesliga-säsongen 22/23. I detta blogginlägg bjuder jag på en översikt över samtliga BL-lag och deras trupp. Jag skriver även en kort kommentar gällande vardera lag och avslutar med att ge er mitt ligatips inför säsongsstarten.

(I min genomgång har jag gått efter fjolårets sluttabell.Samtliga bilder kommer från Transfermark.de)

BAYERN MÜNCHEN

Tränare: Julian Nagelsmann

Arena: Allianz Arena (75 024)

Fjolårets placering: 1

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Jamal Musiala har redan bekantat sig med den stora scenen, men vi lär få se allt mer av den 19-årige tysken denna säsong. Han visade i den tyska supercupen mot RB Leipzig förra helgen att han är i fin form.

Kommentar:

Att bli av med en av världens bästa anfallare är tungt, men såsom Bayern München har agerat på transfermarknaden går det bara att lyfta på hatten. Med nyförvärvet Sadio Mané får Bayern en världsklasslirare och ännu ett alternativ i det offensiva spelet. Förra säsongen saknades det en försvarsgeneral efter David Alabas flytt, en roll som nyförvärvet Matthijs de Ligt kommer att fylla så småningom. Rekordmeister har tappat sin målfarligaste spelare i modern tid denna sommar, men truppen ser desto starkare ut inför denna säsong.

BORUSSIA DORTMUND



Tränare: Edin Terzic

Arena: Signal-Iduna-Park (81 365)

Fjolårets ligaplacering: 2

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Två spelare som ni bör hålla ett extra öga på är vänsterbacken Tom Rothe och yttern Jamie Bynoe-Gittens. De två 17-åringarna gjorde sin A-lagsdebut förra säsongen och de lär få mer speltid under nygamle tränaren Edin Terzic. Just Gittens har jämförts väldigt mycket med Jadon Sancho, då de kommer från Manchester City båda två och har en liknande spelstil. Jag måste också nämna Tysklands underbarn Youssoufa Moukoko. Precis som de två förstnämnda är han född 2004 och han besitter en enorm talang. Under före detta tränaren Marco Rose hade han det tufft, men tränaren Terzic värdesätter Moukoko högt, så han lär få en hel del speltid.

Kommentar:

Nya sportchefen Sebastian Kehl har gjort ett fantastiskt jobb. Klubben har fått in flera högintressanta landslagsspelare och om tränaren Terzic lyckas att spela ihop samtliga kan BVB-fansen se fram emot en underhållande och framgångsrik säsong. För ett par veckor sedan kom det hemska beskedet – nyförvärvet Sébastian Haller har en elakartad tumör. Nu måste anfallaren genomgå kemoterapi och fokusera på att bli frisk. All kärlek och styrka till Haller. Vi hoppas få se honom på fotbollsplanen inom en snar framtid.

BAYER LEVERKUSEN

Tränare: Gerardp Seoane

Arena: BayArena (30 210)

Fjolårets placering: 3

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Han beskrivs i hemlandet Tjeckien som ett ”underbarn”. Nu får vi se vad nyförvärvet Adam Hlozek kan hitta på i Bayer Leverkusen.

Kommentar:

Det är ett tydligt tecken på styrka att Bayer Leverkusen lyckades förlänga Patrik Schicks kontrakt i våras till 2027. Nu vill klubben etablera sig som ett Champions League-lag och spela regelbundet på den stora scenen. Med tanke på hur truppen ser ut har jag stora förhoppningar på att laget ska kunna uppnå sitt CL-mål.

RASENBALLSPORT LEIPZIG

Tränare: Domenico Tedesco

Arena: Red Bull Arena (47 069)

Fjolårets placering: 4

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Förra säsongen var han säsongens spelare i Bundesliga. Därefter ville flera storklubbar ha honom, men Christopher Nkunku valde slutligen att förlänga sitt kontrakt med RB Leipzig. En viktig kugge för RBL. Låt oss se om han överträffar fjolårets fina siffror: 52 tävlingsmatcher, 35 mål och 20 assist.

Kommentar:

Man kan alltid säga ”tänk om” – men just i RB Leipzigs fall hade det varit intressant att se hur det hade varit OM tränaren Domenico Tedesco redan hade tränat laget i början av förra säsongen. Efter en horribel höst förra året fick Jesse Marsch lämna klubben och istället klev Tedesco in och styrde upp RBL. Tedesco lyckades inte bara säkra en CL-plats, han lyckades dessutom vinna klubbens första stora titel, någonsin (tyska cupen). Det blir väldigt intressant att se vad han kan komma att uppnå med RBL denna säsong.

UNION BERLIN

Tränare: Urs Fischer

Arena: Stadion an der alten Försterei (22 012)

Fjolårets placering: 5

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Union Berlin sålde sin rekordvärvning Taiwo Awoniyi och gjorde honom till en rekordförsäljning i sommar. Nu har skyttekungen från Schweiz klivit in, Jordan Siebatcheu. Det återstår att se om Union återigen har träffat rätt med rekryteringen.

Kommentar:

Det går inte att sluta lovorda Union Berlins framfart de senaste åren, från 2.Bundesliga till europaspel. Säsongen 18/19 kvalade klubben upp till Bundesliga och har därefter lyckats uppnå slutplaceringarna 11 (säsongen 19/20), 7 (säsongen 20/21) och 5 (säsongen 21/22). Detta är en sanslös prestation med tanke på att klubben knappt har några resurser om man jämför med konkurrenterna.

FREIBURG

Tränare: Christian Streich

Arena: Europa Park Stadion (34 700)

Fjolårets placering: 6

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Nyförvärvet Ritsu Doan kan ge en fin injektion i Freiburg med sin fart och teknik.

Kommentar:

Tidigare i veckan fick Christian Streich ta emot utmärkelsen ”Årets tränare” efter en imponerande säsong med sitt Freiburg som slutade 6a i Bundesliga och därmed tog en Europaplats. Det ska bli väldigt roligt att följa Freiburg och se hur de klarar av att spela både ligafotboll och ute i Europa. Att tappa den nyblivne landslagsspelaren Nico Schlotterbeck svider, men däremot har klubben fått tillbaka sin gamle spelare Matthias Ginter som kommer agera försvarsgeneral i Streichs manskap.

FC KÖLN

Tränare: Steffen Baumgart

Arena: Rhein Energie Stadion (50 000)

Fjolårets placering: 7

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Den karismatiska tränaren, Steffen Baumgart, tog FC Köln med storm förra säsongen. Han ingjuter både mod och hopp i laget och fansen. En tränare som inte tvekar när det kommer till att visa vad han känner och han gör det med en sådan öppenhet som är extremt uppfriskande i dagens fotbollsindustri. Rekommenderar att följa hans resa.

Kommentar:

Den stora frågan är om lagets stora stjärna, Anthony Modeste, lämnar klubben innan transferfönstret stänger. Stannar Modeste och fortsätter på samma inslagna väg som förra säsongen har Köln fina möjligheter att ta sig an utmaningen att både leverera i ligan och ute i Europa.

FSV MAINZ 05

Tränare: Bo Svensson

Arena: Mewa Arena (33 305)

Fjolårets placering: 8

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Att 22-årige Jonathan Burkardt inte har lämnat klubben ännu är förvånande. En offensiv pjäs med en hög högsta nivå.

Kommentar:

Jag är lite osäker på hur Mainz kommer klara av tappet av försvarspjäserna Niakhaté och St.Juste. Den förstnämnde gick till Premier League-nykomlingen Nottingham Forest medan fjolårets snabbaste spelare i Bundesliga, St. Juste, har gått till Sporting Lissabon.

TSG HOFFENHEIM

Tränare: André Breitenreiter

Arena: PreZero Arena (30 150)

Fjolårets placering: 9

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Christoph Baumgartner är en viktig kugge i Hoffenheim. En mittfältare som behärskar både det offensiva och defensiva spelet.

Kommentar:

Fortfarande en del frågetecken i Hoffenheim. Inte bara för att laget har tappat nyckelspelare såsom Florian Grillitsch (utgående kontrakt) eller vänsterspringaren David Raum (försäljning till RB Leipzig) – laget har också en ny tränare i André Breitenreiter.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Tränare: Daniel Farke

Arena: Borussia Park (54 042)

Fjolårets placering: 10

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Lyckas Gladbach hålla kvar Marcus Thuram och han får vara skadefri har klubben en anfallare som verkligen kan utmana om skytteligan denna säsong. Thuram är snabb, stor och teknisk – en rätt så komplett anfallare.

Kommentar:

Klubben gick igenom ett ordentligt stålbad förra säsongen. Den då nya tränaren Adi Hütter fick inte någon kontroll på laget som Marco Rose hade lämnat över. Dessutom lämnade trotjänaren Max Eberl (sportchefen) sin position mitt under säsongen pga. utbrändhet. Utöver det har det varit enorma oklarheter kring spelartruppen.

Alla knutar är inte lösta ännu, men ser vi på den nuvarande spelartruppen bör Gladbach slåss om en Europaplats. Ledningen har gett tydliga direktiv till nya tränaren Daniel Farke – Gladbach ska återgå till att spela en mer bollinriktad fotboll, istället för ”Red Bull”-fotbollen som har genomsyrat laget under de senaste säsongerna.

EINTRACHT FRANKFURT

Tränare: Oliver Glasner

Arena: Deutsche Bank Park

Fjolårets placering: 11

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

”Super Mario” har återvänt till Tyskland efter en säsong i PSV. En väldigt spännande flytt av Mario Götze som återigen vill visa sitt bästa jag för det tyska folket. Med hans spetskvalitéer kan den regerande Europa League-mästaren ta nästa steg.

Kommentar:

I skrivande stund är det fortfarande osäkert om två nyckelspelare stannar kvar i klubben – Filip Kostic och Evan N’dicka. Kostic har länge ryktats bort, men vänsterspringaren har istället varit kvar i klubben och lett dem till en europatitel. Mittbacksgiganten N’dicka har ryktats till flera olika klubbar. Lyckas Eintracht behålla dessa två lirare kan klubben fortsätta där de slutade förra säsongen.

WOLFSBURG

Tränare: Niko Kovac

Arena: Volkswagen Arena (30 000)

Fjolårets placering: 12

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Nyförvärvet Patrick Wimmer lär nog skriva ett par rubriker. Den kvicke österrikaren bjöd på ett och annat nummer förra säsongen när han spelade för Bielefeld.

Kommentar:

Wolfsburg underpresterade rejält förra säsongen, men med den nya tränaren Niko Kovac vill klubbledningen utmana om en Europaplats, vilket jag tycker man har spelarna för. Det ska bli extra roligt att följa Wolfsburg denna säsong då den svenska landslagsspelaren, Mattias Svanberg, har anslutit till laget. Kovac har pratat gott om svensken, så Svanberg lär få en hel del speltid.

BOCHUM

Tränare: Thomas Reis

Arena: Vonovia Ruhrstadion (27 599)

Fjolårets placering: 13

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Kapten Anthony Losilla är lagets motor och nav. Han ska leda detta Bochum till framgång.





Kommentar:



Fjolårets nykomling överraskade ordentligt när de bland annat vann mot Bayern München och Dortmund förra säsongen. Det var inte många som trodde att Bochum skulle hamna så högt upp säsongen 21/22 (plats 13). Frågan är nu om laget kan återupprepa detta – det mesta tyder på att laget kommer slåss i bottenstriden kommande säsong.

AUGSBURG

Tränare: Enrico Maaßen

Arena: WWK-Arena (30 660)

Fjolårets placering: 14

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Förra säsongen värvade Augsburg anfallstalangen Ricardo Pepi från Dallas. Det blev ingen drömöppning för hans del i Tyskland, men kanske lyckas han ta för sig denna säsong.

Kommentar:

Mittfältsmotorn, Niklas Dorsch, missar säsongsöppningen på grund av en bruten fot vilket är ett tungt bakslag för Augsburg. Klubben hoppas nu att nyförvärvet Elvis Rexhbecaj från Wolfburg ska kliva in i den rollen och lösa uppgiften.

VFB STUTTGART

Tränare: Pellegrino Matarazzo

Arena: Mercedes Benz Arena (49 912)

Fjolårets placering: 15

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Väldigt spänd på att följa nyförvärvet Josha Vagnoman. Ni som har spelat Football Manager känner nog igen HSV’s före detta ”underbarn”. En lovande högerback/wingback som kan ta nästa steg i den anrika klubben Stuttgart.

Kommentar:

Just nu är två av Stuttgarts viktigaste spelare, Borna Sosa och Sasa Kalajdzic, osäkra. Båda två ryktas bort och det är fortfarande lång tid kvar på detta transferfönster.

HERTHA BSC

Tränare: Sandro Schwarz

Arena: Olympiastadion (74 475)

Fjolårets placering: 16

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Kapten Marvin Plattenhardt har en fantastisk vänsterfot som bokstavligen räddade Herthas kontrakt förra säsongen.

Kommentar:

Huvudstadsklubben har rasat de senaste åren. Förra året lyckades laget säkra kontraktet genom kvalspel. Denna säsong lär bli tuffare och starten har inte varit särskilt lovande – förlust mot Eintracht Braunschweig i den första omgången av tyska cupen. Nu väntar stadsrivalen Union Berlin i den första ligaomgången. Frågan som de flesta ställer sig – är det den nya tränaren Sandro Schwarz som blir den första tränaren denna BL-säsong som får kicken?

SCHALKE 04

Tränare: Frank Kramer

Arena: Veltina Arena (62 271)

Fjolårets placering: 1 i 2.Bundesliga (NYKOMLING i Bundesliga)

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Målkungen i 2.Bundesliga, Simon Terodde, vill slutligen bevisa sig på den största scenen i Tyskland. I 2.Bundesliga är han den spelare som har gjort flest mål någonsin (172 mål på 283 matcher). I Bundesliga har det endast blivit tio mål på 58 matcher. Vi får se om den 34-årige veteranen gör ett avtryck denna säsong.

Kommentar:

I skrivande stund genomför Jordan Larsson sin läkarundersökning inför flytten till storklubben. Jag blev personligen väldigt överraskad när jag såg nyheten om svenskens flytt, men samtidigt väldigt spänd och glad. Larsson kommer inte till den mest välmående klubben i Tyskland, men en av de största. Det väntar en tuff säsong för Schalke så Larsson måste verkligen leverera direkt om S04 ska ha någon som helst chans att säkra ett kontrakt i Bundesliga.

WERDER BREMEN

Tränare: Ole Werner

Arena: Wohninvest Weserstadion (42 100)

Fjolårets placering: 2 i 2Bundesliga (NYKOMLING i Bundesliga)

Truppen:

Transferfönster:

Håll utkik:

Marvin Ducksch och Niclas Füllkrug bildar en tung anfallsduo. Båda är strax under 1,90-sträcket och har bevisat att de är tuffa att möta. Sammanlagt gjorde de 39 mål och 18 assist förra ligasäsongen.

Kommentar:



Jag är väldigt imponerad över Bremens nyförvärv detta fönster, speciellt också att flera kom på free transfer. Med den skicklige Ole Werner vid ratten tror jag på att nykomlingen kommer säkra sitt BL-kontrakt.

Här är mitt BL-tips inför säsongen:

1 FC Bayern München

2 Rasenballsport Leipzig

3 Borussia Dortmund

4 Bayer 04 Leverkusen

5 VFL Wolfsburg

6 Eintracht Frankfurt

7 Borussia Mönchengladbach

8 Sport-Club Freiburg

9 FC Union Berlin

10 FC Köln

11 TSG Hoffenheim

12 FSV Mainz

13 SV Werder Bremen

14 FC Augsburg

15 VFL Bochum 1848

16 VfB Stuttgart

17 FC Schalke 04

18 Hertha BSC