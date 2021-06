Engelsk United-målvakt skadad - missar EM

England vann sin EM-premiär mot Kroatien med 1-0 i söndags. Ifrågasatte Raheem Sterling avgjorde matchen med det enda målet. Inför turneringen har Englands målvakter diskuterats, och i premiären valde förbundskaptenen att starta med Jordan Pickford.

Manchester United-målvakten Dean Henderson fick ta plats på bänken, trots att flera vill se honom som etta - bland annat José Mourinho. Men så kommer det inte bli i sommarens EM, för under tisdagen meddelade England att Henderson har skadat sig i höften lämnar truppen.

24-åringen ersätts av Aaron Ramsdale som var en del av bruttotruppen inför mästerskapet. Henderson kommer återvända till Manchester United för vidare undersökning och behandling.

England spelar sin nästa gruppspelsmatch på fredag mot Skottland, avspark 21.00.

Gutted for you, @deanhenderson.



Wishing you a quick recovery 👊