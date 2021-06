Reaktionerna efter Simons självmål: "Vi är med dig"

Athletic Bilbaos Unai Simon har varit Spaniens förstaval under EM-slutspelet, då han startat samtliga matcher för nationen. Med andra ord fanns han med i det spanska laget som skulle ta sig an Kroatien i åttondelsfinal under måndagen.

Efter ungefär 20 spelade minuter mellan länderna begick Simon ett stort misstag. I samband med att han försökte ta emot en boll med fötterna rann den förbi honom och rullade in i mål.

"Du känner för Unai Simon. Vilket bisarrt självmål", skriver Rob Harris, journalist på AP, på Twitter efter självmålet.

Cesc Fàbregas, som gjort över 100 matcher för Spaniens A-landslag, skriver å sin sida bland annat följande på Twitter:

"Vi är med dig Unai. Kom igen grabbar!!"

Utöver Harris och Fàbregas reagerar även journalisten Henry Winter på det otroliga målet.

"Det är en mardröm för Simon, kan det ha varit solen? Dålig touch, tänker på nästa steg."

Guillem Balague, spansk journalist, säger å sin sida följande till BBC:

- Det är ingen olycka. Unai Simon har i La Liga rekorder för misstag som leder till insläppta mål - åtta - under en säsong. Vi vet att Simon kommer spela oavsett vad som händer, då David de Gea är skadad och Robert Sanchez (annan målvakt i truppen reds. anm) är ung.

- Han kommer garanterat inte att sova i kväll. Han kommer inte att utvecklas under de tre kommande dagarna i träning heller.

Han avslutar:

- Han är en målvakt som gör misstag och många av dessa misstag kommer när han tvingas spela bollen.