TV: Drömcomeback av De Bruyne - skickade Belgien till åttondelsfinal

Det blev ingen bra start på något sätt för Danmark på sommarens EM. Förutom att laget till slut föll mot Finland, drabbades stjärnan Christian Eriksen av ett hjärtstopp och har sedan dess legat på sjukhus. Belgien segrade å sin sida mot Ryssland.

Av förklarliga skäl var mittfältaren alltså inte en av de som fanns tillgängliga till matchen mellan de båda länderna. Enligt Danmarks förbundskapten, Kasper Hjulmand, tittade han på matchen från sjukhussängen - troligtvis iklädd landslagströja.

Från sjukhuset uppskattade säkerligen Eriksen upptakten av matchen. Redan efter 99 sekunder gjorde nämligen anfallaren Yussuf Poulsen, efter framspelning av Pierre-Emile Hojbjerg, 1-0 genom ett precist avslut i ena hörnet. Thibaut Courtois i Belgiens mål var i princip chanslös.

- Han placerar in det så himla, himla vackert. Och vilken drömstart för just Danmark! Precis vad de behövde! kommenterade experten Lotta Schelin i sändningen.



I den tionde minuten, mitt under pressen mot det belgiska målet, stoppades matchen och Christian Eriksen hyllades. Danska supportrar vecklade bland annat ut en banderoll på läktarplats med texten: "Hela Danmark är med dig, Christian". Dessutom reste sig många på arenan och började applådera.

Den första halvleken slutade sedan 1-0. Det betyder dock inte att det saknades chanser: med ungefär tio minuter kvar av den första halvleken sköt Mikkel Damsgaard bollen strax utanför ena stolpen. Avslutet föranleddes av en skicklig dribblingsräd.

Inför den andra akten byttes Kevin De Bruyne in. Stjärnan, som skadade sig efter en tuff duell i Champions League-finalen, kom in i Dries Mertens ställe. Därmed klev han ut på planen för första gången under detta EM.

I den andra halvlekens 55:e minut låg just De Bruyne bakom kvitteringen: Manchester City-spelaren hittade läckert fram till Thorgan Hazard. Han kunde i sin tur enkelt lägga in 1-1 bakom Kasper Schmeichel.

Drygt 20 minuter efter den magnifika framspelningen höll sig Kevin De Bruyne framme igen. Denna gång var det som målskytt, då han fick in bollen i mål efter ett distinkt avslut från distans.

Belgarens mål blev matchens sista. Alltså segrade Belgien över Danmark med 2-1. Det betyder att Belgien toppar grupp B på sex poäng, vilket innebär att nationen även är vidare till åttondelsfinal. Samtidigt är Danmark sist med noll inspelade poäng. I den sista gruppspelsomgången ställs Danmark mot Ryssland. Belgien möter Finland.

Startelvor:

Danmark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle - Wass, Højbjerg, Delaney - Poulsen, Damsgaard, Braithwaite.

Belgien: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard - Mertens, Lukaku, Carrasco.