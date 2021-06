TV: Efter hjärtstoppet - här hyllas Eriksen på Parken: "Man blir berörd - det är ståpäls"

Matchen mellan Danmark och Belgien, som har avspark 18.00, sänds på TV4 och C More. Här ser du drabbningen.

Utan att ha vidrört någon med- eller motspelare föll plötsligt Christian Eriksen ihop när Danmark mötte Belgien i EM-premiären. Eriksen drabbades av ett hjärtstopp och fördes till sjukhus, men mår nu bra. Han kommer att operera sig framöver och få en hjärtstartare.

Under torsdagens möte mellan Danmark och Belgien hyllades Eriksen. Inför avspark gav Belgiens lagkapten Jan Vertonghen en tavla med en Eriksen-tröja till Danmarks lagkapten Simon Kjær, som står Eriksen nära.

I den tionde minuten pausades matchen för Eriksen. Alla spelare och ledare applåderade för mittfältaren, precis som alla supportrar på plats, som även reste sig upp. Danska supportrar vecklade även ut en banderoll med texten: "Hela Danmark är med dig, Christian".

- Det är så vackert, man blir berörd. Det är ståpäls. Det är det här fotboll handlar om, säger C Mores expert Lotta Schelin i sändningen.

Inför kvällens möte med Belgien uttalade sig Kjær, på Twitter, om de jobbiga dagarna efter Finland-matchen. Han skrev att Danmark skulle spela för Eriksen mot Belgien.

"Det har varit mycket speciella dagar, där fotbollen inte har varit det viktigaste. En chock som kommer att sitta i mig - och oss alla - för alltid! Det enda som är viktigt och betyder något är att Christian är okej. Jag är stolt över hur vi agerade som lag och hur vi har gått samman i denna svåra period. Jag är rörd och djupt tacksam för stödet.", skrev han.

Danmark leder matchen med 1-0 efter ett tidigt mål.

❤️ "All of Denmark is with you, Christian."#EURO2020 https://t.co/zp0PcsgPBm pic.twitter.com/vz5Q9VXfVU