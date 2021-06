TV: Galen EM-åttondel - Schweiz klart för kvartsfinal efter Mbappés miss

Under måndagen ställdes Frankrike mot Schweiz i åttondelsfinal i EM. Och det blev en målrik match.

I början av första halvlek tog Schweiz ledningen då Haris Seferovic nickade in ett inlägg från vänster. Forwarden var stark i närkampsspelet och höll undan en fransk försvarare innan han knoppade in ledningsmålet.

Frankrike gjorde ingen bra första halvlek och i början på den andra fick också Schweiz ett jätteläge att utöka till 2-0. Steven Zuber gick omkull i straffområdet och efter VAR-granskning pekade domaren på straffpunkten. Fram stegade Ricardo Rodriguez, men vänsterbackens avslut räddades av Hugo Lloris i Frankrikes mål.

Och kanske var det målvaktsräddningen som fick igång Frankrike.

För bara att par minuter efter Rodrgiuez miss kunde Karim Benzema peta in ledningsmålet. Och ytterligare ett par minuter senare tog också Frankrike ledningen när Benzema nickade in 2-1. Med kvarten kvar bombade också Paul Pogba in nästa franska mål med ett vackert långskott.

- Det är fotbollsgodis på högsta nivå, sa C Mores kommentator Lasse Granqvist i sändningen.

Där och då trodde nog alla att Frankrike skulle ta sig cidare till kvartsfinal. Men Schweiz ville annat.

Först reducerade Seferovic då han nickade in sitt andra mål för kvällen och i den 90:e minuten kvitterade man då Mario Gavranovic placerade in 3-3.

På tilläggstid hade också Kingsley Coman ett avslut i ribban, men 3-3-resultatet stod sig och matchen gick därmed till förlängning.

Där dog tempot en aning och varken Schweiz eller Frankrike ville offra för mycket i offensiv väg för att öppna upp sig bakåt. Matchen gick därför till straffar.

Där radade lagen upp säkra straffar, fram till att Kylian Mbappé brände Frankrikes femte straff där Yann Sommer svarade för en vass räddning. Därmed är Schweiz klart för kvartsfinal efter ett sanslöst drama. I kvartsfinalen ställs man mot Spanien.

Så var straffläggningen:

Straff 1: Mario Gavranovic, Schweiz - mål

Straff 2: Paul Pogba, Frankrike - mål

Straff 3: Fabian Schar, Schweiz - mål

Straff 4: Oliver Giroud, Frankrike - mål

Straff 5: Manuel Akanji, Schweiz - mål

Straff 6: Marcus Thuram, Frankrike - mål

Straff 7: Ruben Vargas, Schweiz - mål

Straff 8: Presnel Kimpembe, Frankrike - mål

Straff 9: Admir Mehmedi, Schweiz - mål

Straff 10: Kylian Mbappé, Frankrike - miss

Startelvor:

Frankrike: Lloris - Pavard, Varane, Lenglet, Kimpembe, Rabiot - Pogba, Kante - Griezmann - Benzema, Mbappe.

Schweiz: Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zuber - Freuler, Xhaka - Shaqiri - Seferovic, Embolo.