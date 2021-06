Under måndagen avgjordes åttondelsfinalen mellan Schweiz och Frankrike och det blev en dramatisk historia. Frankrike ledde med 3-1 sent in i matchen men efter en mäktig upphämtning lyckades Schweiz ta matchen till förlängning och straffar.

Där gick man också segrande ur striden sedan Yann Sommer räddades Kylian Mbappés straff.

Efter räddningen firade också de schweiziska spelarna och fansen vilt.

Se firandet i spelaren längst upp i artikeln!