Uppgifter: Chelsea vill dra sig ur Super League

Chelsea är en av tolv klubbar som gått beslutat sig för att gå med i hårt kritiserade "Super League". inför matchen mot Brighton på tisdagskvällen samlades en stor mängd supportrar utanför hemmaarenan Stamford Bridge, för att protestera mot klubbens vägval.

Spelarbussen stoppades, och målvaktstränaren Petr Cech tvingades gå ut för att lugna supportrarna. Ungefär samtidigt rapporterade BBC att klubben vill dra sig ur "Super League". Chelsea sägs förbereda dokument för att kunna fullfölja målet att lämna satsningen. Kort senare rapporterade The Sun och Telegraph att även Manchester City bestämt sig för att dra sig ur.

"City har sagt till att de inte längre vill vara en del av Super League" skriver The Sun-reportern Martin Lipton.

Och det är inte slut där. Enligt journalisten Daniel Jacobs och spanska PA Media ska även Atletico Madrid vara redo att hoppa av.

Även Barcelona är ett osäkert kort. Presidenten Joan Laporta bekräftar att klubben måste ha medlemmarnas klartecken innan de deltar.

- Barcelona kommer inte att delta i Super League om inte medlemmarna godkänner det, det är deras förening, säger Barças president Joan Laporta enligt The Mirror.

Arsenal, Manchester United, Tottenham och Liverpool är de övriga brittiska klubbarna som enligt den initiala planen finns med i Super League.

