Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare: Pogba och Reus utanför topp 30

Plats 42-36

Plats 49-43

35. Diego Godin

Klubb: Atlético Madrid Nationalitet: Uruguay Född: 1986

Uruguay och Atletico Madrid är två av världens bästa lag i defensiven. Den gemensamma nämnaren är förstås att Diego Godin spelar i mittförsvaret i bägge lagen och även är lagkapten. Börjar komma upp i åren, men spelar på samma höga nivå och är fortfarande lika bra i duellspelet. Hjälpte Atletico till segern i Europa League, där laget bara släppte in 5 mål på 9 matcher i slutspelet.

34. Marco Reus

Klubb: Borussia Dortmund Nationalitet: Tyskland Född: 1989

Borussia Dortmund leder Bundesliga i halvtid och Marco Reus kan mycket väl vara den största anledningen. Pånyttfödd under nye tränaren Lucian Favre och är tillbaka, om inte ännu bättre, i den form han hade innan ett par skadefyllda säsonger. Bidrar med både mål och assist i hög utsträckning.

33. Marcelo

Klubb: Real Madrid Nationalitet: Brasilien Född: 1988

Världens bästa vänsterback? Marcelo har inte många övermän på sin position och fortsätter att leverera i klubb-och landslag. Få spelare, oavsett position, har bättre teknik än brassen och få ytterbackar fyller på bättre i offensiven än Marcelo, som vann sin tredje raka Champions League i våras. Precis som många andra har han en tyngre höst i Real Madrid, där han också missat en del tid med skador.

32. Thibaut Courtois

Klubb: Chelsea/Real Madrid Nationalitet: Belgien Född: 1992

Gjorde en uppmärksammad flytt i somras, när han lämnade Chelsea för Real Madrid efter en sommar där han vann ”Golden Glove” i VM som turneringens bästa målvakt. Har trots en hel del insläppta mål under hösten varit given framför Keylor Navas, och formen har börjat vända under nya tränaren Santiago Solari.

31. Paul Pogba

Klubb: Manchester United Nationalitet: Frankrike Född: 1993

Paul Pogbas kapacitet som fotbollsspelare är det nog inte många som tvivlar på, men frågan är hur mycket den flamboyante mittfältaren får ut på planen? I det franska landslaget var han en gigant under VM med sin styrka fysik och teknik. I Manchester United har det gnisslat rejält med José Mourinho, och frågan är om det vänder nu när portugisen har lämnat? Upp till bevis för Pogba!

30. Edinson Cavani

Klubb: Paris Saint-Germain Nationalitet: Uruguay Född: 1987

Förut var det Zlatan, nu är det Neymar och Kylian Mbappé. Edinson Cavani är inte den PSG-spelare som får de största rubrikerna. Men det råder ingen tvekan om att uruguayanen tillhör den absoluta toppen, år efter år. Fortsätter att ösa in mål och ”Matadoren” har de senaste säsongerna ett snitt på nästan ett mål per match i ligan.

29. Marc-Andre ter Stegen

Klubb: Barcelona Nationalitet: Tyskland Född: 1992

Som de senaste åren har ter Stegen varit helt ohotad i Barcelona och står som vanligt för stabila insatser nästan jämt. Bra med fötterna och är en positionssäker målvakt som stoppar de flesta bollarna som kommer hans väg. Och med en Manuel Neuer som ifrågasätts allt mer är det kanske dags för Barcas tyske målvakt att tillslut peta bort Neuer från tronen och även ta över förstahandskarna i landslaget.