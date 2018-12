Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare: Sterling på plats 16 - imponerande i ligan och i VM

Plats 28-22

21. Mauro Icardi

Klubb: Inter Nationalitet: Argentina Född: 1993

Ännu en säsong, ännu en gång Mauro Icardi med i toppen av skytteligan. Gjorde sin bästa säsong målmässigt med 29 stycken förra säsongen, vilket var flest i Serie A tillsammans med Ciro Immobile, och är återigen med i toppen och slåss under denna säsong. Trots det ratades han än en gång i Argentina och fick inte spela sommarens VM. Blev för första gången utsedd till Serie As bästa spelare för insatserna under 2018 på en gala i december.

20. David Silva

Klubb: Manchester City Nationalitet: Spanien Född: 1986

Spanjoren har varit med i Manchester City sedan 2010 och varit med att bygga klubben till vad den är i dag. Majestätisk mittfältare som glider fram över planen. Bidrar också med både mål och assist – nu med jämnare mellanrum än tidigare.

19. Sergio Agüero

Klubb: Manchester City Nationalitet: Argentina Född: 1988

För fjärde säsongen i rad så kom Agüero upp i över 20 mål i Premier League. Detta trots att han ”bara” gjorde 25 matcher för titelvinnaren, delvis på grund av skador och delvis för att han petades till förmån för Gabriel Jesus. Ser ut att kunna nå 20-målsgränsen även den här säsongen. Är inne på sin åttonde säsong i City, och i september förlängde Agüero sitt kontrakt till och med 2020. Det betyder målgaranti för klubben i några år till.

18. Alisson Becker

Klubb: Roma/Liverpool Nationalitet: Brasilien Född: 1992

Blev - tillfälligt - världens dyraste målvakt när Liverpool hämtade in brassen från Roma. Har under hösten visat varför med flera fina insatser, där han bland annat blev stor hjälte med en avgörande räddning i slutsekunderna mot Napoli som tog Liverpool till slutspel i Champions League. Har förutom en hög räddningsprocent även ett bra spel med fötter och händer, något som dock kostat vid tillfällen när målvakten varit övermodig med bollen.

17. Sergio Ramos

Klubb: Real Madrid Nationalitet: Spanien Född: 1986

Den rutinerade mittbacken fortsätter att anföra Real Madrid och det spanska landslaget. Var starkt bidragande till lagets tredje raka Champions League-titel, där han också fick negativa rubriker efter en duell med Mohamed Salah i finalen där Liverpool-stjärnan skadade sig. Det starka huvudspelet är en stor styrka och Ramos fortsätter att bidra med mål för både klubb- och landslag. Sommaren och hösten har varit stökig för Ramos med först turerna kring det spanska landslaget i VM och sedan Real Madrids kräftgång på hemmaplan.

16. Raheem Sterling

Klubb: Manchester City Nationalitet: England Född: 1994

Sterling har alltid varit farlig med sin snabbhet, men under Pep Guardiola har han tagit det sista steget för att bli en fulländad ytter. Fördubblade sin bästa målskörd i en säsong med 17 mål förra säsongen när City krossade allt i Premier League och har fortsatt lika bra under hösten. Även nyckelspelare i Gareth Southgates landslag som imponerade både i VM och Nation League under året.

15. Luis Suarez

Klubb: Barcelona Nationalitet: Uruguay Född: 1987

Fortfarande en av världens bästa forwards, trots att målskörden minskat något de senaste åren. Framförallt trögt i Europa, där han bara har gjort ett enda mål sedan åttondelsfinalen mot PSG för nästan två år sedan. Men elva ligamål under hösten på 14 matcher efter 25 ligamål på 33 matcher under fjolårssäsongen visar att han fortfarande står för målgaranti.