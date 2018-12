Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare: Neymar på plats åtta: "Lyfte aldrig riktigt"

Plats 21-15

14. David De Gea

Klubb: Manchester United Nationalitet: Spanien Född: 1990

Har hållit en hög nivå under flera år. Spanjoren fortsätter att rädda Manchester United med spektakulära räddningar. Men 2018 har även innehållit ett antal tavlor, bland annat i VM. Alltjämt en av världens bästa målvakter.

13. Virgil van Dijk

Klubb: Liverpool Nationalitet: Holland Född: 1991

Blev världens dyraste försvarare när han fick igenom flytten till Liverpool, sex månader efter att Merseyklubben fått be om ursäkt för uppvaktningen av försvararen. Har förvandlat Liverpools försvarsspel och statistiken talar sitt tydliga språk. 28 insläppta mål på 23 ligamatcher innan mittbackens ankomst, 17 insläppta mål på 32 matcher efter. Är snabb, fysisk, läser spelet bra och har en fot av högsta klass i backlinjen.

12. Raphael Varane

Klubb: Real Madrid Nationalitet: Frankrike Född: 1993

”Jag tycker folk borde inse att jag är en av de bästa försvararna i världen”. Det var inte Raphael Varane som sa det utan Dejan Lovren, med argumentet att mittbacken tagit sina lag till Champions League-finalen och VM-finalen tätt inpå varandra. Logiken säger då att Varnane, som stod på andra sidan och dessutom vann bägge matcherna, borde ses som en också. Det är något han har gjort, då han lanserades som en outsider till att vinna Ballon d’Or, där han fick ”nöja sig” med en meriterande sjundeplats. Har trots en tyngre höst visat under året att han är en av världens bästa försvarare.

11. Antoine Griezmann

Klubb: Atletico Madrid Nationalitet: Frankrike Född: 1991

Anfallaren ledde sitt Atlético Madrid till en Europa League-titel, med bland annat två mål i finalen mot Marseille. Anfallaren fick under sommaren lyfta sin andra pokal för året när Frankrike vann VM. Griezmann var mycket viktig för fransmännen under turneringen och stod för fyra mål på vägen fram till guldet. Lanserade sig själv som en tänkbar Ballon d’Or-vinnare, men fick nöja sig med en tredjeplats. Har haft en svag höst målmässigt, men Atlético går bra i Champions League och är med i toppstriden i La Liga och Griezmann är en viktig kugge för laget.

10. Harry Kane

Klubb: Tottenham Nationalitet: England Född: 1993

Under flera säsonger har Harry Kane varit en av Premier Leagues bästa målskyttar. Men frågan är om inte 2018 var året som till slut befäste anfallaren som en världsstjärna. 30 mål i ligan, bara slagen av Mohamed Salah, och bäste målskytten i VM med sina sex mål när England gick till semifinal. Är hyperviktig för Tottenham och behövs om laget ska ta det slutgiltiga steget och utmana om Premier League-titeln.

9. Kevin de Bruyne

Klubb: Manchester City Nationalitet: Belgien Född: 1991

Belgaren var bländande för sitt Manchester City när Premier League-titeln bärgades. Blicken, passningarna, löpningarna, skotten. De Bruyne har det mesta i sin repertoar. Under sommaren fortsatte han att prestera på högsta nivå när Belgien tog brons i VM. Hösten har varit jobbig för mittfältaren som skadade sig i höger knä i premiären, var tillbaka i oktober, bara för att skada vänster knä fyra matcher senare.

8. Neymar

Klubb: Paris Saint-Germain Nationalitet: Brasilien Född: 1992

Brassen var stekhet i början på året och öste in mål. I slutet på februari kom en fotskada som satte VM-medverkan i fara. All fokus lade på att ta sig tillbaka till det brasilianska landslaget – och det lyckades. Det blev två mål i Ryssland för Neymar, men det lyfte aldrig riktigt för Brasilien eller för landslagsstjärnan – som nog får stå ut med att filmningarna är det som många kommer ihåg från hans VM-medverkan. Under hösten har Neymar öst in mål för PSG som dominerar den franska ligan fullständigt.