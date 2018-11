TV: Efter dundersuccén med Piteå – Carlsson Årets tränare

Stellan Carlsson genomgick under 2018 en otrolig resa med Piteå. Säsongen började med att tränaren tvingades ta ett uppehåll på grund av en sjukdom i familjen. Carlsson återvände dock, och ledde laget till ett historiskt guld. Efter en dramatisk avslutning på säsongen fick laget fira guld i Piteå.

Efter framgången så har Stellan Carlsson nu utsetts till Årets tränare på damsidan.

- Framförallt är han en enormt bra ledare. En människa som bryr sig om alla, inklusive alla i ledarteam, alla spelare och alla som jobbar runt laget. Han är fantastik, säger assisterande tränaren Andreas Johansson som tog emot priset åt Carlsson under Fotbollsgalan.

Motiveringen till priset på Fotbollsgalan löd:

”Har under en imponerande säsong fortsatt utveckla unga spelare med små medel. En ödmjuk och driven tränare som under året fått ut maximalt av både sig själv, individerna och laget – något som tog Piteå IF till ett historiskt guld som landets bästa lag 2018.”

Övriga nominerade: Jonas Eidevall (Rosengård) och Marcus Lantz (Kopparbergs/Göteborg).