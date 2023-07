Right to Dream fortsätter växa: "90 procent blir proffs"

Right to Dream startade som ett projekt på en grusplan i Ghana för mer än 20 år sedan. Då fanns det bara ett U12-lag, men i dag är Right to Dream en av de största talangfabrikerna på den afrikanska kontinenten.

Organisationen runt akademin har vuxit organiskt under åren och i dag har akademin ett enormt upptagningsområde över hela Afrika.

- I Västafrika investerar vi väldigt mycket. Vi tittar på upp till 20 000 killar om året, under 12 år och bara 16 av dem kommer in i akademin. Så bara genom att komma in i Right to Dream har du åstadkommit många fantastiska saker, förklarar Gareth Henderby och fortsätter:

- Vi gör detta genom att anordna våra egna evenemang, där vi testar deras fotbollsförmåga, men även utbildningsförmåga och sedan bryter vi ned det under året inför den slutgiltiga uttagningen, så när de kommer in i Right to Dream har de ett femårigt stipendium oavsett.

Det extremt smala nålsögat för att komma in i akademin gör också att laget innefattar några av Västafrikas bästa spelare från ung ålder, något som också märks på andelen som faktiskt kan leva på sin fotboll vid vuxen ålder.

- Jag tycker att vi har en hög andel av spelarna som lyckas ta sig från Right to Dream till att spela professionellt. Det kanske inte alltid är i allsvenskan, superligan i Danmark eller andra stora ligor, men vi ger möjlighet för flera olika vägar, säger Henderby och fortsätter:

- I toppen av huvudet skulle jag säga att 90 procent av de som lämnar Right to Dream blir professionella fotbollsspelare. Så av de som är här kan jag säga att 14 eller 15 kommer att bli professionella fotbollsspelare.

Right to Dream har vunnit de fyra senaste upplagorna av Gothia Cups elitklass, Puma Trophy, och blev under onsdagen klart för slutspel som gruppsegrare framför allsvenska Elfsborg.