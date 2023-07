Se Gothia Cup live på Fotbollskanalen och C More

En ny Andrea Pirlo, Kosovare Asllani – eller varför inte en ny Kim Källström? Listan på stora namn som alla tidigt in i karriären spelade Gothia Cup kan göras lång. Varje år vimlar det av framtida fotbollsstjärnor i Göteborg då världens största ungdomsturnering avgörs.

Och i år får du chansen att se två matcher om dagen från turneringens elitklass, Puma Trophy, med tjejer och killar som är 17 år gamla, live på Fotbollskanalen och på C More. I turneringsklassen får de bästa svenska lagen mäta sina krafter mot speciellt inbjudna internationella lag. Bland annat kommer vi att visa matcher med AIK, Djurgården – och den ghananska plantskolan Right To Dream.

- Det känns väldigt spännande att kunna erbjuda våra användare att få se morgondagens stjärnor hos oss. Fotbollskanalen och Gothia Cup känns som en perfekt matchning, säger Fotbollskanalens chefredaktör Alexander Rosenlund.

Matcherna studioinramas och på plats på Heden finns Gusten Dahlin, Siavoush Fallahi och Marcelo Fernandez. Kommenterar gör Adam Pinthorp ihop med Marcelo Fernandez. Sändningarna kryddas också med intressanta gäster och reportage varje dag. Därtill kommer Olof Lundh att köra sin podcast ”Lundh” i liveformat under veckan.

- Det här är ett samarbete som vi hoppas, och tror, spär på intresset för turneringen. Själva sänder vi över 2000 matcher från 45 planer, men nu när Fotbollskanalen går in med sina studiosändningar kan vi sprida intresset för turneringen ytterligare, säger Anders Albertsson, Gothia Cups evenemangschef

Nedan hittar du hela spelschemat som visas på Fotbollskanalen och C More.