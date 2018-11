Manchester City dominerar i ”Veckans lag” - efter vinsten mot United

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett "Veckans lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Régis Gurtner (1), Amiens: På lördagseftermiddagen tog man en viktig trepoängare mot Toulouse på Stadium Municipal, efter att Alexis Blin avgjort med matchens enda mål. Detta trots stort spelövertag från hemmalagets sida. Varken Jimmy Durmaz eller Max Gradel lyckades få hål på 31-årige Gurtner, som stod för sju kvalificerade räddningar. Vinsten innebär att man närmar sig just Toulouse i tabellen.

FÖRSVARARE

Matthias Zimmermann (1), Fortuna Düsseldorf: Bundesliga-laget utnyttjade Herthas numerära underläge, och seglade i den andra halvleken iväg till en komfortabel 4–1-seger. Detta efter en stark prestation och ständigt offensivt överlappande från högerbacken Zimmermann, 26. Tysken stod för 37 lyckade passningar (37/48), varav sju in i Herthas straffområde, två assist och tog med sig bollen in i offensivt straffområde vid fyra tillfällen

John Stones (1), Manchester City: Engelsmannen inledde sig City-sejour skakigt men har under hösten cementerat sig i Pep Guardiolas lagbygge. I söndagens imponerande seger mot stadsrivalen United var Stones en av matchens förgrundsfigurer i såväl defensiven som i uppbyggnadsspelet. Han vann tre dueller, fick fram nio långpassningar till rätt adress (9/10) och stod för hela 82 lyckade passningar (82/86).

Adil Rami (1), Marseille:Den franske landslagsmannen håller än! Rami, som gör sin andra säsong i Marseille, var delaktig överallt i helgens 2–0-seger mot Dijon. Han assisterade först till Lucas Ocampos ledningsmål och stängde matchen på egen hand i matchens slutskede. Han stod även för 41 lyckade passningar (41/45), tolv tacklingar och gick vinnande ur sju nickdueller (7/9).

Alex Sandro (3), Juventus: Sandro går upp i delad ledning i antalet utnämningar under hösten. I segern på San Siro mot formstarka Milan visade Sandro återigen varför han otvivelaktigen är en av världens mest kompletta försvarsspelare. Han gick vinnande ur sex dueller, återerövrade bollen vid fem tillfällen på offensiv planhalva och stod för 58 lyckade passningar (58/67), varav nio till medspelare i straffområdet. Han assisterade även till Mario Mandzukic ledningsmål.

MITTFÄLTARE

David Silva (3), Manchester City: Ett solklart val! Få andra mittfältare kan mäta sig med spanjoren under hösten, och i söndagens vinstmatch mot Manchester United fortsatte han på det inslagna spåret. Han kom med i målprotokollet, vann tillbaka bollen på offensiv planhalva vid fyra tillfällen, stod för fem inträden med boll in i straffområdet och stod för 77 lyckade passningar (77/86), varav elva in i offensivt straffområde. City stormar mot andra raka ligatiteln!

Giovani Lo Celso (1), Real Betis: PSG-lånet tog plats på det offensiva mittfältet i Betis meriterande seger mot Barcelona. Han stod för 36 lyckade passningar (36/42), varav sex in till medspelare i straffområdet, och fyra inträden med boll in i offensivt straffområde. Dessförinnan hade han även hunnit med att skjuta in det ack så viktiga 3–1-målet för bortalaget. På 14 framträdanden alla turneringar inräknade har det blivit sex poäng för 22-åringen. Har Lo Celso någon framtid i PSG?

Bernardo Silva (1), Manchester City: Portugisen har, trots mördande konkurrens på de offensiva positionerna i Manchester City, fått generöst med speltid under hösten. I söndagens derby mot United tackade han för förtroendet med att spela fram till två mål. Han stod för ett utsökt inspel till David Silvas ledningsmål, och krönte insatsen med att spela fram Ilkay Gündogan, som betydde 3–1. Han lyckades få fram 49 passningar till medspelare (49/60), varav åtta in i offensivt straffområde, och gick vinnande ur sju dueller.

ANFALLARE

Edinson Cavani (1), PSG: Tre skott, tre mål. Motivering överflödig.

Luka Jovic (2), Eintracht Frankfurt: Talangfulle Jovic fick nöja sig med två mål den här gången. Hans Frankfurt fortsätter att imponera och på söndagseftermiddagen blev det tre poäng i hemmamötet med Schalke. Slutresultatet skrevs till 3–0, efter att Jovic blivit tvåmålsskytt och Sébastian Haller punkterat tillställningen med tio minuter kvar att spela. Vinsten innebär att man avancerar till fjärde plats i Bundesliga.

Marco Reus (2), Borussia Dortmund: Ett av höstens stora utropstecken inom den europeiska fotbollen! I helgen tog man höstens kanske viktigaste seger i 3–2-vinsten mot Bayern München, vilket innebar att nu har sju poäng ner till den regerande mästaren. Bäst på plan var Reus som var hundraprocentig i tacklingsspelet (4/4) och vann fem dueller på offensiv planhalva. Han lyckades även få iväg fem skott, blev tvåmålsskytt och fick in tre lyckade passningar in i offensivt straffområde.

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.