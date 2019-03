Swärdh: "Hade inte kunnat göra de rekryteringarna om vi inte haft externa pengar"

Trelleborgs FF ramlade i fjol ur allsvenskan, men fick tidigare i år besked om att föreningen får ett stort ekonomiskt tillskott under de kommande åren utifrån. Fotbollskanalen kunde avslöja att sponsorn Mellby Gård, som genom åren gått in med stora summor i klubben, bildar ett investeringsbolag ihop med TFF och skjuter till 50 miljoner kronor över en period på fem till tio år, där pengarna bland annat ska gå till nyförvärv för att laget i framtiden ska bli ett stabilt allsvenskt lag.

TFF tappade efter förra säsongen ett par tongivande spelare, däribland Lasse Nielsen, Alexander Blomqvist och Deniz Hümmet, men förstärkte också truppen. Några av de som kom in var Malmö FF-talangen Hugo Andersson och förre AIK-talangen Nebiyou Perry på lån - men även Niklas Vesterlund från FC Köpenhamn, Jakob Glasberg från IK Frej och Dennis Antwi från Start på permanent basis.

Nu berättar huvudtränaren Peter Swärdh att alla tillskott inte hade varit möjliga om föreningen inte hade fått in externa pengar. Däremot var inte varje enskilt nyförvärv särskilt dyrt.

- Den här transferprocessen lever sitt eget liv och många saker har hänt under de här månaderna. Om man tittar på nyförvärven, så har vi tagit in Jakob Glasberg från Frej, lånat in Hugo Andersson från Malmö, tagit in Niklas Vesterlund från Köpenhamn och nu senast tog vi in Dennis Antwi, som var signerad av Start, men som mest spelat i andraligan i Norge som en djupledsforward, säger TFF-tränaren till Fotbollskanalen.

- Vi hade inte kunnat göra de rekryteringarna om vi inte hade haft externa pengar, men i det här fallet har de här rekryteringarna inte varit av den karaktären att det har varit stora pengar. Det har varit ganska billiga spelare, men en del av uppdraget ligger också i att aktivt vara en förening som letar efter spelare som potentiellt kan bli bättre än allsvenskan och vara en del av deras utveckling som förening, samtidigt som de är en del av vår utveckling. I den kategorin finns Niklas Vesterlund, lånet av Hugo Andersson och sedan tidigare har vi också Felix Hörberg och Haris Brkic. Det har inte varit ett transferfönster där vi har gjort de profilvärvningar som kanske allmänheten hade förväntat sig kopplat till pengarna, men vi känner att vi har förstärkt strukturen och har ökat möjligheterna för att vara en klubb som också kan utveckla spelare, fortsätter han.

Swärdh gör i år sin första säsong som huvudtränare i föreningen och berättar - trots Mellby Gårds miljonsatsning - att det inte finns någon tidsram för när TFF ska vara tillbaka i allsvenskan.

- Det finns två parametrar, dels våra egna med det finansiella stödet vi fått och den möjligheten vi har erbjudits, men i det paketet finns ingen stress. Det är väldigt tydligt att vi ska fokusera på att bygga en struktur och en plattform fotbollsmässigt och organisatoriskt som är bättre förberedd nästa gång. Det är det som är mitt uppdrag, men även för de som finns runt omkring i tränarteamet och för Mattias (Kronvall) som klubbchef. Det finns inte en tidslinje för det, säger Swärdh.

Trelleborgs FF ställs den 30 mars mot Gais i premiären i superettan på Vångavallen.