TV: BP-tränaren om ersättare till Lahne: ”Han har stor potential att göra många mål”

Olof Mellberg ledde under 2017 Brommapojkarna upp till allsvenskan, men lämnade sitt uppdrag efter säsongens slut och Luis Pimenta kom in i stället på tränarposten. I september fick portugisen sparken sedan Aftonbladet avslöjade att tränaren använde arbetsmetoder präglade av grovt sexistiskt språk, mobbning och pennalism - och i stället återvände Roberth Björknesjö till klubben.

Trots tränarskiftet blev det nedflyttning till superettan efter kvalförlust mot AFC Eskilstuna och efter säsongens slut lämnade flera spelare föreningen, samtidigt som nya kom in. I år är det åter ett BP med flera unga och talangfulla spelare i truppen.

BP-tränaren Roberth Björknesjö menar att han basar över ett ungt och utvecklingsbart lag, men att det krävs att flera unga spelare gör bra ifrån sig för att laget ska få med sig bra resultat.

- Det är väl så att vi vill vara på övre halvan. Jag tycker att vi ser rätt intressanta ut. Det lär lite som under 2010, när jag var här då. Jag tyckte att vi var bäst under hösten 2011 och under 2012 fick vi riktig frukt. Annars har du ett Halmstad som har förbättrats och tar nästa steg med att de får utveckla det de gjorde under förra året, säger BP-tränaren under upptaktsträffen.

- Sedan är det några av de större klubbarna som fått jobba i lugn och ro, medan vi behöver någon av de yngre som slår. Vi hade tidigare under 2011 och 2012 bland annat Nabil Bahoui, Ludwig Augustinsson och Jacob Une Larsson som exploderade. Vi har sex unga talanger och 14 rutinerade och de rutinerade måste ge de yngre energi för att de ska ta nästa steg. Jag är laddad för ett långt projekt här, fortsätter han.

BP tappade även i vinter förra säsongens anfallssuccé Jack Lahne som blev utlånad med en köpoption till franska Amiens. I år krävs det därmed att andra spelare kliver fram i lagets offensiv - och Björknesjö väljer bland annat att lyfta fram Eric Johana Omondi, som i fjol stod för två mål och tre framspelningar i allsvenskan.

- Jag tycker att vi jobbar med Omondi varje dag och nu har han varit med Kenyas landslag och har varit jätteduktig. Han har en stor potential att göra många mål. Sedan finns även Alexander Nilsson, Philip Hellquist och Dusan Jajic, så vi har många intressanta spelare. I går gjorde även Albin Linnér en grym match (mot AIK), så vi har många intressanta. Men det är naturligtvis tufft att sätta tryck på att en 18-åring att vinna skytteligan, men vi hoppas att någon slår ut någon äldre, säger Björknesjö.