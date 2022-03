Cupsemifinalen avbröts efter knallskott: "Det måste bort"

Efter att Malmö FF hade tagit ledningen med 1-0 genom Isaac Kiese Thelin i cupsemifinalen mot Djurgårdens IF på Tele2 Arena i Stockholm i den första halvleken hördes ett knallskott.

Därefter bröt domaren matchen och spelarna tvingades gå ner i spelartunneln. Enligt matchdelegaten på plats kom knallskottet som avbröt matchen från Malmö-sektionen. Men även ett knallskott innan matchen hördes, och det kom från hemmahåll.

- I samband med att evenemanget öppnade, när publiken kom in så var det ett knallskott eller banger eller liknande från Djurgårdens sektion, och då var det nummer ett. Och sedan vid målet eller strax efteråt var det motsvarande sak från Malmö, och då plockar man av lagen, förklarar matchdelegaten Mikael Hansson för C More.

- Hade skott nummer ett kommit under matchen så hade vi stannat matchen och hållit kvar på lagen på planen. Detta är inget vi vill ha i svensk fotboll, det måste bort. Det är mycket publik, härlig sång från två föreningar. Då ska det inte vara sådana saker, så är det. Då förstör man för mycket.

Spelarna klev alltså av planen och efter ungefär en kvarts avbrott återupptogs spelet.