TV: MFF till cupfinal - Djurgården brände jättelägen

Under söndagen ställdes Djurgården och Malmö mot varandra i den andra av svenska cupens två semifinaler. Då hade Malmö sin kapten Anders Christiansen tillbaka från skada, och dessutom valde tränaren Milos Milojevic att direkt kasta in nyförvärvet Isaac Kiese Thelin i startelvan.

Just Kiese Thelin tackade för förtroendet på bästa sätt. I den 32:a minuten gav han MFF-ledningen, efter att Djurgården skapat de hetaste chanserna innan dess. Inhopparen Sören Rieks, som kom in efter att Jo Inge Berget skadat sig, vann bollen långt ute på kanten och levererade en djupledsboll in i boxen till sin nygamle lagkamrat, varpå Kiese Thelin tryckte in 1-0 längs med marken. Det blev helt enkelt mål i comebacken för 29-åringen.

Tungt för Djurgårdens del var också att kaptenen Magnus Eriksson tvingades kliva av redan efter drygt tio minuters spel, på grund av en tuff tackling från Martin Olsson. När Eriksson skulle vända upp efter ett inkast satte MFF:s vänsterback in en rejäl tryckare som sänkte motståndaren helt. Eriksson fick vård i flera minuter, byttes sedan ut och fick ledas av planen med vad som såg ut att vara kraftiga huvudsmärtor.

- Jag känner att det är en 50/50-duell. Jag känner inte att jag gör en ful tackling, det kändes inte som det, jag tycker inte den är så ful. Det är sånt som händer ibland, han spelar fult också. Men det är synd att han gjorde sig illa den här gången. Det var inte meningen, sa Olsson till C More i paus.

Efter 1-0-målet bröts matchen i ungefär en kvart, på grund av matchens andra knallskott. Enligt matchdelegaten Mikael Hansson kom ett knallskott inför avspark från en Djurgården-sektion och därefter kom ytterligare ett knallskott i samband med målet, från Malmös läktarsektion. Då togs spelarna av planen och drabbningen avbröts tillfälligt.

När semifinalen återupptogs var det sedan Djurgården som fortsatte att skapa chanser. Först tvingades MFF-keepern Johan Dahlin till en räddning på ett skott vid bortre stolpen från Victor Edvardsen och ett gäng minuter senare träffade Isak Hien ribban efter ett inspel från Haris Radetinac.

På tilläggstid i den första halvleken var också Hjalmar Ekdal nära att nicka in 1-1 för Djurgården, men då räddade Dahlin återigen.

Drygt tio minuter in i den andra halvleken höll sig nämnde Isak Hien framme vid den bortre stolpen igen. Men han lyckades inte stöta in 1-1 trots att han blev relativt ren på ett inspel från höger.

Några minuter senare ville Djurgården ha straff när Erdal Rakip gick in i en duell med Joel Asoro. Men domaren Mohammed Al-Hakim tyckte uppenbarligen att MFF-mittfältaren vann bollen på ett schysst sätt och friade, vilket väckte stor ilska i det blårandiga lägret.

I den 62:a minuten var Djurgården återigen nära att näta. Emmanuel Banda mötte ett inlägg i straffområdet och fick till ett avslut som dock täcktes bort av en bortaspelare.

Djurgården lyckades aldrig spräcka MFF:s nolla - och är därför utslaget ur cupen. Nu väntar istället final för Malmö.

- Skönt att trycka in en boll i första halvlek där, på en gång i första matchen. Jag tycker vi spelar så där i dag men vi tar en vinst och det visar hur starka vi är ändå, säger matchvinnaren Kiese Thelin till C More efter matchen.

Han är dock inte helt nöjd med lagets insats i matchen.

- Vi tar med oss att vi vinner, det är det viktiga. Vi kan mer, och vi kan vara lite lugnare med bollen, men vi vinner och det är det absolut viktigaste i dag, säger han.

Djurgårdens Victor Edvardsen, i sin tur, var besviken.

- Det är surt. Över 90 minuter tycker jag att de har en farlig chans och några omställningar på slutet. Över lag tycker jag att vi dominerar matchen, säger han till C More.

Varför vinner ni inte trots att ni har ett sådant stort övertag?

- Vi gör inte mål, de saknas i sista tredjedelen. Vi har många chanser till att göra det och kommer i farliga lägen. Vissa cutbacks och inspel, men får inte in bollen. Då vinner man inga fotbollsmatcher.

Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf var inne på samma bana som Edvardsen.

- En fantastisk fotbollsmatch bortsett från resultatet. Vi gjorde otroligt många bra saker mot ett väldigt bra lag. Jag är nöjd med det allra mesta. Bortsett från målet var de inte i närheten av att skapa någonting. Sen är jag inte riktigt nöjd med spelet efter minut 80. Vi hade lite för bråttom, säger han på presskonferensen efter matchen.

Finalen spelas den 26 maj. Då står Hammarby, MFF-tränaren Milos Milojevics tidigare klubb, för motståndet.

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Piotr Johansson, Isak Hien, Hjalmar Ekdal, Pierre Bengtsson - Magnus Eriksson (Emmanuel Banda 13), Rasmus Schüller, Hampus Finndell - Haris Radetinac (Gustav Wikheim 75), Joel Asoro (Albion Ademi 75), Victor Edvardsen.

Malmös lag: Johan Dahlin - Eric Larsson, Lasse Nielsen, Niklas Moisander, Martin Olsson - Sebastian Nanasi (Sergio Peña 46), Erdal Rakip, Anders Christiansen (Dennis Hadzikadunic 67) - Jo Inge Berget (Sören Rieks 31), Isaac Kiese Thelin (Malik Abubakari 77), Veljko Birmancevic.