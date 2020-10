Åtta insläppta mål på två senaste matcherna - men Kroatiens svaga form lurar inte Sverige

Å ena sidan vice världsmästare. Å andra sidan en oerhört skakig inledning på Nations League med 2-4 mot Frankrike och 1-4 mot Portugal.



Hur kom det sig att laget som slutade tvåa i VM 2018 släppte in åtta mål under den senaste samlingen, har man blivit så mycket sämre på så kort tid?



- Svårt att säga varför det blev så många insläppta. Men man spelade mot väldigt bra lag och då är det svårt att försvara sig, säger Mikael Lustig och fortsätter:



- Sedan tror jag att Kroatien är ett lag som fungerar så att om man ligger under med 1-0 eller 2-1 så stänger man inte utan vill köra på och då kan det bli att man släpper in flera. Det var kanske därför?



Peter Wettergren har studerat Kroatiens matcher mot Frankrike och Portugal och tror inte att laget har blivit så mycket sämre än man var i VM.

- Kolla på deras första match efter VM, då fick man mycket stryk mot Spanien (0-6) innan man tuggade igång igen. Det är samma sak nu efter EM-kvalet, säger Wettergren till Fotbollskanalen.



- Sedan var inte Modric med, och inte heller Perisic och Rakitic. Då blir det lite turbulens. Och om du går ner dig lite och tappar fokus så kan det bli mycket mål i baken. Men jag tror att det där bara var en tillfällighet.



Marcus Berg:



- Nu vill nog Kroatien stänga igen mer på grund av att man har släppt in många mål, men vi har några idéer och hoppas få till det.



Mötet mellan Kroatien och Sverige visas på TV4, C More Fotboll och kan även streamas på cmore.se. Sändningen startar 17.30.