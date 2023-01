Bekräftat: Här är Sveriges startelva mot Island

I måndags vann Sveriges herrlandslag med 2-0 mot Finland på januariturnén i Portugal. Under torsdagen ska lägret avslutas med en match mot Island.

Förbundskaptenen Janne Andersson hade tidigare flaggat för att det skulle bli en helt ny elva mot Island och så blir det.

Han meddelar exempelvis att de två målvakter som inte fick speltid mot Finland ska få chansen mot Island.

- Jacob startar i mål och Oliver Dovin står andra halvlek, säger Andersson.

AIK:s mittfältare Bilal Hussein och forward Omar Faraj blir utan startchanser på lägret. De är inte med i elvan mot Island heller.

- Jag har pratat med de två och det här är inga petningar, säger Andersson.

- De har gjort det jättebra. De är först i kön (för att hoppa in). De kommer få visa upp sig, säger förbundskaptenen och tillägger:

- Som spelare vill man alltid spela och det är klart att båda är besvikna.

Hammarbys mittback Edvin Kurtulus, som tidigare varit med i "riktiga" A-landslaget, blir lagkapten.

Sveriges startelva: Jacob Widell Zetterström - Josafat Mendes, Edvin Kurtulus, Gustaf Lagerbielke, Elias Andersson - Jacob Ondrejka, Armin Gigovic, Carl Gustafsson, Sebastian Nanasi - Victor Edvardsen, Joel Asoro

Sverige-Island ses på Sportkanalen och C More. Matchen har avspark klockan 19.00 under torsdagen. Sändningsstart klockan 18.30.