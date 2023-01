Stolt Mendes inför blågula debuten: "Det är jättestort"

Efter sin debutsäsong i AIK:s A-lag blev Josafat Mendes uttagen till landslagets januariturné, vilken avslutas med en match mot Island under torsdagen. Då kommer 20-åringen starta och få sin debut.

- Jag är riktigt taggad. Jag hoppas göra en bra match, säger han.

- Det är jättestort. Jag är stolt över mig själv.

Kommer det vara nervöst?

- Lite i början. Det är ju naturligt att vara nervös. Men det kommer gå bort när matchen är igång.

Mendes har en klar plan för landskampen.

- Jag vill spela mitt spel och hota där framme. Vara delaktig i spelet och göra min grej.

Han är en av många spelare i truppen som kan välja spel för något annat landslag. Men för honom är det bara Blågult som gäller.

- Jag har inte haft några tankar på att välja Kongo. Mitt fokus är att spela på Sverige. Det är mitt mål.

