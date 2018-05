Blågult kritiskt mot Fifa:s skeva fördelning: ”Det ger dålig smak”

Under VM får exempelvis de herrallsvenska klubbar som har spelare i VM-trupper runt får 72 000 kronor i ersättning per för varje spelare - medan motsvarande siffra på damsidan är noll kronor när det är VM.

Något som fick landslagskaptenen Caroline Seger att gå till attack via Instagram:

”Jag är så glad över att vara en kvinnlig fotbollsspelare. Eller är jag? Tack vare mitt kön tjänar jag mindre pengar, får mindre erkännande och kan verkligen inte förvänta mig samma möjligheter som en man. BARA för att jag föddes som kvinna. Det finns så många saker jag skulle vilja säga, så många saker jag önskar att jag kunde ändra, men jag är en KVINNLIG fotbollsspelare, så jag menar, vad kan jag göra?

Jag vill fråga Fifa, Uefa och alla som styr beslutsfattandet i fotbollsvärlden: Vill ni ens att damfotboll ska existera? Med några av besluten som ni tagit undrar jag verkligen"

Svenska VM-truppen på plats i Båstad reagerar på Segers kritik och håller med:

- Jag fick reda på det i dag, att de får 70 000. Det låter väldigt mycket per dag, och att damklubbarna ska få noll är väldigt orättvist så klart. Vad vi kan göra vet jag inte. Att Fifa har bestämt så är inte rätt, det ger dålig smak när man får höra det. Finns det något vi kan göra hade jag gärna gjort det, men det är svårt att rå på Fifa-pamparna, säger Albin Ekdal.

Ni har någon röst, ni spelare, trots allt?

- Det handlar inte om oss, det är mellan klubbarna och Fifa, så jag vet inte vad Fifa kan säga till om. Det är inga pengar som går till oss, det är inga pengar som går till förbundet. Svårt för mig att säga till min klubb att skicka i väg pengar.

Filip Helander instämmer:

- Det är beklagligt att det inte går mer åt rätt håll. Men vad kan vi göra, jag vet inte, det är såklart en fråga för Fifa.

Kan ni spelare vad med och hjälpa till och lyfta frågan och ta ställning?

- Ja, det är självklart. Det har väl här på vårt förbund jobbats för att damerna ska få bättre villkor, men självklart kan vi göra mer och förhoppningsvis kommer det att bli så, men sedan vill man ju att det ska gå snabbare än vad det har gjorts.

Även Marcus Berg reagerar:

- Jag kan förstå deras frustration. Det är väl en fråga för Fifa att ta upp. Jag tycker att det är konstigt att det är så stora skillnader, men det är ju en fråga för Fifa. Hur Fifa tänker med intäkter med reklam och allt. Fifa har väl säkert sina anledningar men det är tråkigt att det är så för damfotbollen.

Vad kan ni spelare göra för att lyfta frågan?

- Det är svårt. Lyfta det kan man alltid göra men samtidigt är det svårt för oss eftersom det är folk på högsta posterna som tar alla beslut, som jag sa så handlar det väl mycket om vad man får in i teve-pengar, reklam och sådant. Så det är väl där frågan ligger och hur man ska kunna göra för att alla ska kunna vara nöjda.

Vore det okej för dig att avstå en del för att damerna ska få mer?

- Ja, det är väl klart att om det kommer ett beslut så är inte jag någon som gnäller, men samtidigt som jag sa så om man ser det krasst så är det väl hur mycket damerna drar in kontra hur mycket vi drar in i publik och i allt. Det är väl där, tror jag, den stora frågan är. Hur man ska kunna lyfta damfrågan där och dra in mer pengar där. Samtidigt unnar jag damerna allt för damerna lägger ner samma jobb som vi gör och tjärnar mindre så det är klart att det är synd, jag har själv en dotter som kanske kommer att hålla på med någon sport och dieter klart att man vill att damerna ska ha samma förutsättningar som oss.