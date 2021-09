Danielson tog på sig skuld när Sverige åkte ur EM: "Tog ett tag att bearbeta och var väldigt jobbigt"

Marcus Danielson fick se det röda kortet när Sverige åkte ur EM mot Ukraina. Det efter en spark på Artem Besedin, som skadade sig illa och blev borta i flera månader.



Efter EM-uttåget har det varit en kamp för Danielson att skaka av sig självkritiken.



- Jag har bearbetat det. Det tog ett tag och det var väldigt jobbigt. Det är klart att man la skuld på sig själv, säger han.



Hur har du bearbetat det?

- Bland annat själv, i mitt huvud. Jag tog också hjälp av familj, vänner och de som stod mig närmast för att kunna gå vidare. Och sedan har jag fått många fina meddelande från folk runt om i Sverige, det är något som har hjälpt och som jag verkligen har uppskattat. Det gäller att gå vidare och lära sig.

- Det är svårt att ändra på det som hänt. Man får lära sig och gå vidare.



Efter förlusten mot Ukraina var du ju väldigt ångerfull och gick in i deras omklädningsrum och bad om ursäkt till Besedin - har du följt upp vad som hänt?

- Jag har inte haft kontakt med honom, men jag har läst att han blev borta mellan tre och sex månader. Jag vet inte vilken typ av skada det blev, men jag gick in i deras omklädningsrum och bad om ursäkt. Man vill verkligen inte skada spelare, så det var jobbigt att se. Han var väldigt ledsen, vilket givetvis var tungt att se. Jag önskar att han återhämtar sig snabbt och är tillbaka på fotbollsplanen.

På grund av utvisningen mot Ukraina så var Marcus Danielson avstängd i VM-kvalsegern mot Spanien. I hans frånvaro spelade Filip Helander mittback tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf, och båda gjorde en väldigt bra insats.

- Det har alltid varit tuff konkurrens i landslaget. Filip gjorde det väldigt bra, och det är kul, säger Danielson, som kommer att bära lagkaptensbindeln i söndagens träningsmatch mot Uzbekistan.



- Nu är det upp till mig att visa vad jag går för, så får vi se vad Janne väljer mot Grekland. Men det har alltid varit tuff konkurrens, så det är inget nytt. Det gäller att prestera och göra det bästa av varje möjlighet man får. Jag kommer göra allt för att visa att jag vill starta mot Grekland.

Sverige-Uzbekistan har avspark klockan 15.00 under söndagen. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.